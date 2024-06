Einen Laut zu erfinden, ist etwas anderes, als diesen bloss nachzuahmen. Beispielsweise rufen sich Delfine oder Papageien sich gegenseitig, indem sie den typischen Ruf des Adressaten imitieren. Was Menschen und laut einer kürzlich veröffentlichten Studie auch Elefanten können, geht über das blosse Nachahmen hinaus. So vermuten Forschende, dass eine spezifische Namensgebung für Artgenossen ein Hinweis auf Fähigkeiten des abstrakten Denkens sei.

Die Evolution von Elefanten und Menschen hat sich vor Millionen von Jahren getrennt. Doch beide Arten verfügen über ein komplexes Sozialleben und sind sehr kommunikativ. Der Studienhauptautor Michael Prado von der Colorado State University und seine Kolleginnen nehmen an, dass ähnliche Anforderungen in den sozialen Beziehungen dazu geführt haben, dass Menschen sowie Elefanten andere Artgenossen mit abstrakten Lauten benennen. Es könnte die Kooperation und das Zusammenleben in Gruppen erleichtern und somit evolutionär vorteilhaft sein.