Im Norden der USA haben Forschende Überreste eines bisher unbekannten Dinosauriers gefunden. Der rund fünf Tonnen schwere und sieben Meter lange Saurier war ein Pflanzenfresser mit vielen Hörnern.

Gemäss dem Fachmagazin «PeerJ» hatte er flache, geschwungene Hörner an seinem Nackenschild und weitere asymmetrische Hörner auf der Spitze dieses Schilds. Zudem strebten über den Augen zwei grosse Hörner in die Höhe.