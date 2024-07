Biolumineszenz

Das DIY-Licht kommt aus dem eigenen Chemiebaukasten. Leuchtfähige Wesen vermischen in ihrem Organismus chemische Stoffe. Diese reagieren miteinander und gehen in einen energieärmeren Zustand über. Die frei werdende Energie wird in Form von Licht abgegeben, ohne dass dabei Wärme entsteht. So fliesst die ganze Energie allein ins helle, kalte Leuchten.

Bei vielen Arten wird das Protein Luciferin durch das Enzym Luciferase aufgespaltet. Dieser biochemische Leuchtvorgang ist eine durch Luciferase katalysierte Oxidation, bei der der Leuchtstoff Luciferin verbraucht wird.

Andere Tiere brauen ihr Licht mit anderen Chemikalien. Der Reaktionsmechanismus ist immer derselbe, aber die Leuchtenzyme unterscheiden sich.