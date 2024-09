Legende:

Eine Penrose-Parkettierung ist eine vom Mathematiker Roger Penrose und Robert Ammann im Jahr 1973 entdeckte und 1974 publizierte Familie von ebenen Parkettierungen. Auf dem Bild: Roger Penrose im Foyer des Mitchell Institute for Fundamental Physics and Astronomy, Texas A&M University, dessen Boden mit einem Penrose-Muster ausgelegt ist.

Wikimedia / Solarflare100