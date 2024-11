Schweiz:

Bereits im November 2022 hatte das BLV die gesamte Schweiz zum Kontrollgebiet mit erhöhten Sicherheitsauflagen erklärt und entsprechende Massnahmen eingeleitet.

International:

In den USA sind Fälle von Vogelgrippeinfektionen beim Menschen aufgetreten. In den letzten Monaten hat das Vogelgrippevirus mit dem Subtyp H5N1 vermehrt auch Säugetiere befallen, darunter auch Milchkühe in den USA. Die betroffenen Personen waren entweder in Geflügelbetrieben beschäftigt oder infizierten sich beim Melken. Zwischen Kühen wird das Vogelgrippevirus H5N1 hauptsächlich über die Milch übertragen – wahrscheinlich primär über das Melkgeschirr.

Über die Atemluft geben infizierte Tiere den Erreger vermutlich nicht weiter. Das berichtet eine Gruppe um Martin Beer vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald und Jürgen Richt von der Kansas State University in Manhattan nach Versuchen im Fachjournal »Nature«.

Auch in Vietnam starben Tiger und Löwen in Zoos an der Vogelgrippe. Forschende befürchten, dass das Virus sich stärker an Säugetiere anpassen könnte, wenn es häufiger in diesen zirkuliert.