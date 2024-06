Warum ein Zitterrochen als Inspirationsquelle?

Der Zitterrochen verwendet diese Proteine zu genau diesem Zweck. Am Ende stünde dann ein künstliches elektrisches Organ, das implantierbar sein soll – und dann immer Strom liefert.

Implantierbar – in den Körper?

Genau. Wir sind aber noch am Anfang. Was wir machen, klappt im Moment nur in einem Labor unter kontrollierten Bedingungen.

Für medizinische Anwendungen müssen wir noch sehr viele Aspekte verbessern. Zum Beispiel müssen die Systeme robuster werden, alle verwendeten Chemikalien sollten biokompatibel und sicher sein.

Das Ganze muss auch noch in eine geeignete Hülle gepackt werden und für den Körper geeignete Elektroden-Materialien müssen gefunden werden. Ausserdem müssten wir untersuchen, welche Körperflüssigkeiten, die ATP enthalten, mit dem künstlichen elektrischen Organ in Kontakt kommen können, damit wir es laden können. Wir haben also noch etwas vor ...

Wie sieht der nächste Schritt aus?

Wir möchten Transportproteine in diese neuen Membranen einbauen. So, dass die Proteine weiterhin in der Lage sind, Ionen durch die Membran zu transportieren. Dieser letzte Schritt wird es dann hoffentlich möglich machen mittels metabolischer Energie (also mit ATP) diese Salz-gradient Batterien wieder aufzuladen oder besser, ständig geladen zu halten.

Wo wäre die Anwendung einfacher umzusetzen?

Bei der Wasserentsalzung etwa. Wir hatten uns zwei relativ grosse Reservoire mit unterschiedlicher Salzkonzentration vorgestellt. Man könnte dann mittels einer von aussen angelegten Spannung (zum Beispiel von Solarzellen auf dem Hausdach) Ionen von einem Reservoir ins andere pumpen und zum Entladen dieser Batterie dann die Ionen zurückfliessen lassen.