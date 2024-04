«Sein Sehvermögen ist dem von Mäusen oder Ratten ebenbürtig, obwohl er ein relativ einfacher Organismus mit einem winzigen Gehirn ist», ordnet einer der drei Studienautoren Anders Garm von der Universität Kopenhagen ein. Dass die untersuchten Ringelwürmer der Arten Torreacandida, Vanadis cf. formosa und Naiadescantrainii solch riesige Augen bei einem so einfachen Gehirn haben, wirft eine bedeutende Frage auf.

Wie können die Tiere mit ihrem so einfachen Gehirn all jene Informationen verarbeiten, welche die grossen Augen wahrscheinlich sammeln?

Dieser Frage widmet sich der Neuro- und Meeresbiologe Garm aktuell gemeinsam mit Robotik-Forschenden. Denn die Riesenaugen in Kombination mit dem winzigen Gehirn deuten darauf hin, dass es in ihrem Nervensystem «superschlaue Wege» zur Informationsverarbeitung gibt. «Und wenn wir diese Mechanismen mathematisch erfassen können, könnten sie in Computerchips integriert und zur Steuerung von Robotern verwendet werden», erklärt Anders Garm.