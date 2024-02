Inhalt

Munitionslager Mitholz - Wie explosiv ist der alte Sprengstoff in Mitholz noch?

Bei der Explosionskatastrophe von Mitholz im Jahr 1947 blieb eine immense Altlast zurück. Noch heute liegen viele Tonnen Munition in den Stollen des alten Armeedepots im Berner Oberland. Nun wird in Mitholz aufgeräumt. Was aber liegt da im Berg? Und in welchem Zustand befinden sich die Sprengstoffe?