Der österreichische Fotograf Josef Stefan hat den Nuveen People’s Choice Award 2026 des Natural History Museum in London gewonnen. Während zwei Wochen harrte er in einer Beobachtungshütte bei dem spanischen Dorf Torre de Juan Abad aus, um das Bild von einem iberischen Luchs zu schiessen, wie dieser mit einem Nagetier ein tödliches Spiel durchführt.
Insgesamt gingen für den Publikumspreis fast 86’000 Stimmen ein, was einem neuen Rekord entspricht. Neben dem Siegerfoto fielen vier weitere Aufnahmen unter den mehr als 60’000 Einsendungen besonders auf. Darunter auch das Bild des Schweizer Fotografen Alexandre Brisson. In Namibia passte er genau den richtigen Moment ab, wie zwei Flamingos fast synchron über Strommasten hinwegziehen.
Dass die wilde Schönheit der Natur oft auf die harte Realität stösst, zeigen auch die drei weiteren, zu den Besten zählenden Aufnahmen wie etwa diejenige von einer schlafenden Eisbärenfamilie in Kanada.