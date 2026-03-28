Das tödliche Spiel eines Luchses erobert die Herzen der Online-Community. Aber auch fliegende Flamingos gehören zu den Besten.

Der österreichische Fotograf Josef Stefan hat den Nuveen People’s Choice Award 2026 des Natural History Museum in London gewonnen. Während zwei Wochen harrte er in einer Beobachtungshütte bei dem spanischen Dorf Torre de Juan Abad aus, um das Bild von einem iberischen Luchs zu schiessen, wie dieser mit einem Nagetier ein tödliches Spiel durchführt.

Insgesamt gingen für den Publikumspreis fast 86’000 Stimmen ein, was einem neuen Rekord entspricht. Neben dem Siegerfoto fielen vier weitere Aufnahmen unter den mehr als 60’000 Einsendungen besonders auf. Darunter auch das Bild des Schweizer Fotografen Alexandre Brisson. In Namibia passte er genau den richtigen Moment ab, wie zwei Flamingos fast synchron über Strommasten hinwegziehen.

Dass die wilde Schönheit der Natur oft auf die harte Realität stösst, zeigen auch die drei weiteren, zu den Besten zählenden Aufnahmen wie etwa diejenige von einer schlafenden Eisbärenfamilie in Kanada.

Legende: Fliegende Beute In der spanischen Provinz Ciudad Real wirft ein junger, iberischer Luchs seine Beute wiederholt in die Luft. Es dauert rund zwanzig Minuten bis er damit aufhört und das Nagetier hinter einem Busch frisst. Josef Stefan, Wildlife Photographer of the Year

Legende: Romantik unter Strom Im Vogelschutzgebiet von Walvis Bay in Namibia fliegen zwei Flamingos zwischen mächtigen Stromleitungen. Ihre anmutigen Bewegungen stehen dabei in starkem Kontrast zur Kulisse. Alexandre Brisson, Wildlife Photographer of the Year

Legende: Gemeinsame Siesta An der Küste der Hudson Bay in Kanada legt eine Eisbärenmutter mit ihren drei Jungtieren eine erholsame Ruhepause ein. Im Sommer müssen Eisbären immer weitere Strecken zurücklegen, um Nahrung zu finden. Christopher Paetkau, Wildlife Photographer of the Year

Legende: Gefährliches Kräftemessen Im Jasper-Nationalpark in Kanada richten sich zwei junge Bären spielerisch mitten auf der Strasse zum Kampf auf. Ein seltener Moment, da die Kleinen normalerweise nicht unbehütet unterwegs sind und die Mutter sie stets vor solchen Gefahren auch schützt. Will Nicholls, Wildlife Photographer of the Year