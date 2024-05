Per E-Mail teilen

Unzählige tote Seeigel im Wasser und am Strand. So die Realität an Stränden des Roten Meers und des Indischen Ozeans. Die Seeigelpopulationen sind krank.

Legende: Links ein lebender, rechts ein toter Seeigel der vom Parasiten betroffenen Spezies «Diadema setosum». Stirbt der Seeigel, wird sein weisses Skelett sichtbar. Tel Aviv University

Was 2022 als lokale Epidemie bei der israelischen Hafenstadt Eilat beginnt, droht zu einer Pandemie zu werden. Das Massensterben hat sich über das Rote Meer in den Indischen Ozean ausgebreitet.

Verantwortlich ist ein Parasit

Nun haben israelische Forschende den Grund identifiziert. Es ist ein Parasit, der die Tiere innerhalb weniger Tage tötet.

Der tödliche Parasit ist ein… Wimpertierchen! Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Infektion mit dem Wimpertierchen hat für betroffene Seeigel fatale Folgen Tel Aviv University In der Regel sind Wimpertierchen harmlose Einzeller. Ihren Namen verdanken sie den Wimpern auf ihrer Oberfläche, mit denen sie sich durchs Wasser bewegen. Doch Wimpertierchen können auch anders. Die von den Forschenden jetzt identifizierte Art befällt bestimmte Seeigel und verlangsamt sie erst. Macht sie dann komplett immobil und tötet ihr Gewebe ab. Mehrere Spezies der Diadem-Seeigel sind betroffen. Der Parasit soll auch für ein Seeigel-Massensterben in der Karibik vor zwei Jahren verantwortlich sein. Möglichkeiten, den Parasiten zu bekämpfen, gebe es aktuell nicht. Dies teilt einer der Studienautoren auf Anfrage mit.

Übertragen wird der Erreger übers Wasser. So kann er rasch grosse Gebiete befallen. In einer neuen Studie berichten Forschende von einem Kollaps der betroffenen Seeigelpopulationen. In gewissen Gebieten seien die Tiere komplett verschwunden.

Der Parasit gefährdet nicht nur die Seeigel. Auch die Korallen leiden. Denn Seeigel schützen die Korallen. Sie fressen die Algen, die auf Korallen wachsen. Sorgen so dafür, dass Korallen nicht unter den Algen ersticken. Sterben die Seeigel weg, können sie die Korallen also nicht mehr schützen.