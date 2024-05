Gabriel Jorgewich Cohen (33) stammt aus Brasilien. Für seine Schildkröten-Studien wird er mit dem Prix Schläfli 2024 der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften ausgezeichnet, für die beste Dissertation in Biologie.

Aktuell arbeitet der Biologe als Postdoktorand am Paläontologischen Institut der Universität Zürich. Nachdem er bewiesen hat, dass Schildkröten akustisch kommunizieren, will er nun die Bedeutung solcher Laute untersuchen. Sein Studienobjekt ist die Arrauschildkröte Podocnemis expansa – die grösste Süsswasserschildkröte Südamerikas. Es waren die Babys dieser Wasserschildkröte, die Jorgewich Cohen erstmals im Amazonas zirpen hörte – und die seine Forschung in Gang gebracht habe.

Foto: Basil Minder