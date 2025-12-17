Vor der kanadischen Küste haben Forschende erstmals beobachtet, wie Orcas und Delfine gemeinsam Königslachse jagen.

Ausgewachsene Königslache sind ein Festmahl: Die Männchen sind bis zu 1,5 Meter lang und über 30 Kilogramm schwer – Weibchen etwas leichter. Ein Festmahl, das für Weissstreifen-Delfine jedoch eine Nummer zu gross ist. Für sie ist es unmöglich, die Lachse zu fangen und am Stück zu schlucken.

Und doch bekommen sie immer wieder Lachs-Happen ab. Denn die Delfine machen gemeinsame Sache mit Orcas. Dies zeigen Drohnen- und Unterwasservideos, die Forschende vor der Küste der kanadischen Provinz British Columbia gemacht haben.

Die Aufgabenteilung scheint demnach wie folgt: Die Delfine spüren die Königslachse in tieferen Wasserschichten auf und führen die Orcas dorthin. Die Orcas wiederum bringen die Beute an die Oberfläche. Dort zerbeissen und zerreissen sie sie, damit die anderen Orcas aus der Gruppe auch etwas zu fressen kriegen. Mit im Getümmel auch die Delfine, die sich Stückchen davon schnappen.

Überraschende Arbeitsteilung

Für die Forschenden ein überraschendes Verhalten. Denn normalerweise verteidigen Orcas ihre Beute gegenüber anderen Arten und zeigen sich aggressiv. Hier aber nicht – für die Forschenden ein Hinweis, dass die Orcas und Delfine zusammenarbeiten.

Dafür sprechen auch Tonaufnahmen aus dem Wasser. Darauf zu hören sind die typischen Klick-Geräusche der Delfine, mit denen sie die Lachse orten. Die Orcas blieben dabei still.

Orcas können mit ihrem mächtigen Gebiss selbst grosse Fische problemlos zerreissen...

...während die Ortungskünste der Weissstreifen-Delfine (Lagenorhynchus obliquidens) besser ausgebildet sind.

Eine lohnende Kombination bei der Jagd auf die schnellen, grossen Königslachse (Oncorhynchus tshawytscha).

Vermutlich sind die Orcas erfolgreicher auf der Jagd, wenn sie sich auf die Ortungskünste der Delfine verlassen. Die Delfine wiederum fressen eigentlich nur kleinere Fische wie Sardellen oder Hering. Dank der starken Zähne der Orcas kommen sie jedoch auch an Lachs-Stückchen ran.

Schutz gesucht und Jagdpartner gefunden?

Und die Delfine sind dabei sogar noch gut geschützt. Denn entlang der kanadischen Küste kommen auch andere Orca-Familien vor. Solche, die sich nicht auf Königslachse spezialisiert haben, wie die Team-Partner der Delfine. Sondern solche, die es auf Meeressäuger wie Weissstreifen-Delfine abgesehen haben.

Für die Forschenden eine mögliche Erklärung, wie das Team ursprünglich zusammenfand: Die Delfine suchten bei den fischfressenden Orcas Schutz und irgendwann merkten beide: Gemeinsam jagen lohnt sich. Nun wollen die Forschenden untersuchen, wie verbreitet dieses Verhalten bei Orcas und Delfinen ist. Und ob die Orcas tatsächlich mehr Lachse fangen als ohne Delfine.