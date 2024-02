Der Schiffslärm ist bis 100 Meter Tiefe am lautesten. Aufgrund der Kehlkopf-Modelle ist jetzt bekannt: Die Wale können nicht unterhalb von 100 Meter Tiefe singen. Und nur bis zu einer maximalen Tonhöhe von 300 Hertz. Das fällt genau in die Tonhöhen und Meerestiefen, in welchen der menschengemachte Lärm am lautesten ist. Es geht Buckelwalen also ähnlich wie Menschen bei einem Gesprächsversuch neben einem Presslufthammer. Nur Wale können nicht ausweichen.