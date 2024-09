Springschwänze sind sehr anpassungsfähig und kommen in einer Vielzahl von Lebensräumen vor, auch in der Schweiz. Die Sechsfüsser leben unter anderem in Gärten und verzehren abgestorbenes Pflanzenmaterial. Dadurch wird der Boden wieder fruchtbarer, da wieder mehr Nährstoffe für Pflanzen zu Verfügung stehen.

In der aktuellen Studie haben Forschende einen sogenannten Kugelspringer untersucht, genauer den Dicyrtomina minuta. Früher wurden Springschwänze zu den Insekten gezählt. Heute gelten sie als eine eigene Klasse. Sie gehören wie die Klasse der Insekten zu den Hexapoden, also zu den Sechsfüsser. Der Name lässt es erahnen: Ihr Erkennungsmerkmal sind sechs Beine.