Der Otto-Naegeli-Preis bezweckt die Förderung der medizinischen Forschung. Seit 1960 wird der Preis in der Regel alle zwei Jahre für herausragende wissenschaftliche Leistungen an Forschende in der Schweiz verliehen. Der Preis wurde im Gedenken an den Zürcher Forscher und Lehrer für Innere Medizin, Otto Naegeli (1871–1938) gestiftet.

Die Auswahl der Preisträger erfolgt vom Preisrat in einem mehrstufigen Verfahren und berücksichtigt: