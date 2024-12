Per E-Mail teilen

Worauf achten bei wählerischen Kindern am Familientisch? Drei Fragen an Ernährungscoach Moana Werschler.

Soll man Essen mit Süssigkeiten belohnen?

Wenn man sagt: «Iss den Brokkoli, dann gibt es Schokolade», ist das einer der grössten Fehler, den viele Eltern machen. Und wenn man gewichtet in «gesund – ungesund» oder in «gut – schlecht», dann gibt man dem Süssen eine übersteigerte Bedeutung, die man eigentlich nicht will.

Viel wichtiger ist, dass das Kind alle Lebensmittel sieht und selbst entscheiden darf, wann es was isst. Und zum Beispiel das Dessert nicht davon abhängig macht, wie gut es gegessen hat.

Helfen TV, iPad & Co., damit Kinder essen?

Viele machen es aus Verzweiflung, weil das Kind nicht isst. Mit iPad und Fernsehen isst es plötzlich besser. Aber man isst ja mit allen Sinnen, und wenn das Kind nur noch auf den Bildschirm starrt, befasst es sich nicht mit dem Essen.

Das soziale Leben rundherum, das gemeinsame Am-Tisch-Sitzen, die Vorbildfunktion – all das ist nicht mehr vorhanden. Nur das Geschehen auf dem Bildschirm. Das bringt kein gesundes Essverhalten. Es bringt einen auch nicht weiter.

Ab wann muss ich mir Sorgen machen?

Eine ärztliche Abklärung empfiehlt sich, wenn...