Raumsonde Euclid: So schön war die Milchstrasse noch nie
Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 7. 60 Millionen Sterne zeigt dieses einzigartige Bild. Noch nie wurde das Zentrum der Milchstrasse in so hoher Auflösung fotografiert. Das gelang dem europäischen Weltraumteleskop Euclid. Zu sehen sind nicht nur Sterne, sondern es gibt auch dunklere Bereiche… . Bildquelle: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA.
-
Bild 2 von 7. Molekulare Wolken voller Staub verdecken die Sterne und streuen ihr Licht. Ganz anders im Zentrum des Bildes... Bildquelle: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA.
-
Bild 3 von 7. Im Zentrum der Milchstrasse funkeln die Sterne um die Wette. Das Foto ist so hochauflösend, dass man auf jeden einzelnen Stern reinzoomen kann. Sogar Spuren von Exoplaneten lassen sich ablesen... Bildquelle: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA.
-
Bild 4 von 7. Hier sind wohl einige noch unbekannte Planeten versteckt. Die Planeten sieht man nicht, aber trotzdem lenkt ihr Gewicht das Licht der Sterne leicht ab – das verrät ihre Position. So können die Forschenden neue Sonnensysteme entdecken. Dabei war dieses Foto nur eine kleine Ablenkung für die Raumsonde Euclid... Bildquelle: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA.
-
Bild 5 von 7. Die ESA-Sonde Euclid blickt sonst in die Tiefen des Universums und hat im März 2025 für das Milchstrassen-Foto einmal kurz über die Schulter geschaut. Für 26 Stunden. Und es hat mehr als nur Sterne abgebildet... Bildquelle: ESA.
-
Bild 6 von 7. Oben links sieht man in Rot einen Nebel mit dem klingenden Namen G000.583-00.870. Bildquelle: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA .
-
Bild 7 von 7. Der Nebel besteht aus Gasen, die bei der Entstehung grosser Sterne entweichen. Und übrigens: Euclid fotografiert in Schwarzweiss. Die Farben wurden von Bildern anderer Teleskope übernommen. Bildquelle: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA .
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.