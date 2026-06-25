Bild 4 von 7. Hier sind wohl einige noch unbekannte Planeten versteckt. Die Planeten sieht man nicht, aber trotzdem lenkt ihr Gewicht das Licht der Sterne leicht ab – das verrät ihre Position. So können die Forschenden neue Sonnensysteme entdecken. Dabei war dieses Foto nur eine kleine Ablenkung für die Raumsonde Euclid...

Bildquelle: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA.

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