Die «Euclid"-Mission ist im Juli 2023 gestartet und lieferte im November des gleichen Jahres erste Bilder von Formen, Entfernungen und Bewegungen von Milliarden von Galaxien in bis zu zehn Milliarden Lichtjahren Entfernung. Auf diese Weise wird die grösste kosmische 3D-Karte erstellt, die je angefertigt wurde.

Noch nie hat eine astronomische Weltraummission in so kurzer Zeit so viele Daten geliefert – täglich werden etwa 100 GB an Bildern und Spektren zur Erde gesendet. Eine zentrale Herausforderung des Projekts ist die tägliche Verarbeitung dieser Daten.

An der europäischen Mission, die von der ESA mit Unterstützung der NASA gebaut und betrieben wird, sind mehr als 2'000 Forschende aus 300 Instituten in 15 europäischen Ländern beteiligt.