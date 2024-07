Laut Forschenden der Universität Trient in Italien liegt der Höhleneingang in einer tiefen, schachtartigen Grube auf der Mondoberfläche, einem sogenannten «Pit».

Schon mehr als 200 davon haben Forscherinnen und Forscher auf Bildern von Mondsonden entdeckt. Es soll sich dabei um Öffnungen in Lavaröhren aus der Frühzeit des Mondes handeln.

Solche Röhren gibt es auch auf der Erde. Sie entstehen, wenn dünnflüssige Lava unter geringer Neigung in Rinnen herabströmt. An der Oberfläche erkaltet die Lava und bildet von den Rändern der Rinne her einen Deckel über dem Lavastrom. Versiegt der Lavastrom, bleibt eine leere Röhre zurück. Die Vermutung: Diese «Pits» können mehr sein als nur Schächte.