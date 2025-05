Die Korona – die äusserste Schicht der Sonnenatmosphäre, ist nur bei einer totalen Sonnenfinsternis sichtbar. Luftturbulenzen in der Erdatmosphäre können aber Licht ablenken und verursachen so Bildunschärfen. Das behindert die Beobachtung der Korona. Wissenschafter setzen die sogenannte adaptive Optik ein, um die Unschärfen zu beseitigen.

«Adaptive Optik ist wie ein aufgemotzter Autofokus und eine optische Bildstabilisierung in Ihrer Smartphone-Kamera, die jedoch die Fehler in der Atmosphäre und nicht die zittrigen Hände des Benutzers korrigiert», sagt Nicolas Gorceix, Optikingenieur und Chefbeobachter der BBSO.

Seit Anfang der 2000er Jahre wird die adaptive Optik in grossen Sonnenteleskopen eingesetzt, um die Bilder der Sonnenoberfläche in vollem Umfang wiederherzustellen. Sie erlaubt Teleskopen, ihre theoretisch maximale Auflösung zu erreichen. Diese Systeme waren aber bisher für Beobachtungen in der Korona nicht brauchbar. Die Auflösung von Phänomenen jenseits des Sonnenrandes stagnierte bei 1.000 Kilometern oder schlechter – ein Niveau, das vor 80 Jahren erreicht wurde.

«Das neue adaptive Optiksystem für die Korona schliesst diese jahrzehntealte Lücke und liefert Bilder von koronalen Besonderheiten mit einer Auflösung von 63 Kilometern – der theoretischen Grenze des 1,6-Meter-Goode-Sonnenteleskops», sagt Thomas Rimmele. Der Cheftechnologe des National Solar Observatory NSO hat die erste einsatzfähige adaptive Optik für die Sonnenoberfläche gebaut und deren Entwicklung vorangetrieben.