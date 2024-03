Spiegelteleskope kommen heute noch zum Einsatz. Nimmt man ein wenig Geld in die Hand, kann man sich ein kleines Exemplar in den eigenen Garten stellen.

In modernen Grossteleskopanlagen kommen allerdings Technologien zum Einsatz, die sich die Herschel-Geschwister vermutlich nicht hätten erträumen lassen. Ein Spiegelteleskop der neusten Generation sei das «Extremely Large Telescope» der Europäischen Südsternwarte, teilt der Astrophysiker Willi Benz von der Universität Bern auf Anfrage mit. Sein Hauptspiegel besteht aus rund 800 steuerbaren Einzelteilen. Und ein weiterer Spiegel im Innern des riesigen Bodenteleskops soll die Turbulenzen in der Erdatmosphäre ausgleichen, da diese die Qualität von Teleskopaufnahmen um ein Vielfaches verringern. Dafür wird der Spiegel mehrfach pro Sekunde neu ausgerichtet. «Dies ermöglicht, vom Boden aus fast so guten Bildern zu erzeugen, wie sie normalerweise nur ein Weltraumteleskop liefert», ordnet Willy Benz die Entwicklung ein.

Bei Weltraumteleskopen kämpfe man mit anderen Problemen. Unter anderem damit, Streulicht zu vermeiden. Das ist beispielsweise Sonnenlicht, das unerwünscht ins Teleskop gelangt und dort reflektiert wird. Streulicht mindert ebenfalls die Qualität von Teleskopaufnahmen. Ein vermeintlich simpler Trick kann helfen: Man kleidet das Innere des Teleskops mit einer schwarzen Beschichtung aus, die möglichst viel Licht absorbiert. Doch nach dem perfekten Schwarz fürs All wird noch gesucht. Erst kürzlich wurde in einer Fachzeitschrift ein Artikel zu einer neuen schwarzen Beschichtung veröffentlicht, die nicht nur sehr viel Licht schlucken, sondern auch beständig gegen die harschen Bedingungen im Weltraum sein soll.