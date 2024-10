Die Einschätzung des Wissenschaftsjournalisten Karl Urban: «Europa kann Raketenstufen bisher noch nicht landen und wiederverwenden. Selbst die gerade erst neu entwickelte Ariane 6 ist eine klassische Wegwerfrakete. Hier verweisen Verantwortliche gerne darauf, dass Space X aus ganz anderen Gründen zum Marktführer geworden ist, nämlich durch den lukrativen US-Startmarkt.

Trotzdem gibt es neben dem Platzhirsch Space X einige Akteure, die derzeit an Landesystemen arbeiten. Dazu gehört das von Neuseeland aus startende Rocketlab oder der Space X-Konkurrent United Launch Alliance. Auch in Europa gibt es hat dafür Entwicklungsprogramme. Relativ weit sind mehrere chinesische Unternehmen. In China stürzen nämlich immer wieder Raketenstufen mit hochgiftigen Treibstoffen an Bord in bewohntem Gebiet ab. Das sind schon handfeste Argumente für solche Landesysteme, selbst wenn sie Raketenstarts etwas teurer machen.»