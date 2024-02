Fachpersonen im «Puls»-Chat Box aufklappen Box zuklappen Beatrice Conrad

BSc Ernährungsberaterin SVDE

Ernährungsberatung Oberaargau Anita Gröli

BSc BFH, Ernährungsberaterin SVDE

Praxis Die Ernährungsberaterin



Lucia Winzap

MSc nutr. med., Dozentin und Ernährungsberaterin

Berner Fachhochschule Gesundheit

Immer wenn ich an meiner Ernährung etwas grösseres umstelle oder auch wenn ich etwas weniger esse, bin ich kurz darauf krank. Ist das Zufall, oder ist der Körper bei Ernährungsumstellung anfälliger auf Krankheiten?

Beatrice Conrad: Es ist tatsächlich so, dass grössere Einschränkungen bei der Ernährung dazu führen können, dass Sie anfälliger sind für Erkrankungen (Energiemangel, Proteinmangel, Vitaminmangel,...).

Kann ich das Olivenöl auch für die warme Küche brauchen, wenn ich es nicht zu stark erhitze? Vielen für Ihre Antwort.

Anita Gröli: Schwach erhitzen ist in Ordnung. Sie sollten es aber nicht rauchig heiss erhitzen.

Stimmt es, dass olivenöl nicht erhitzt werden sollte?

Beatrice Conrad: Kaltgepresstes Olivenöl sollte nicht erhitzt werden. Allerdings gibt es raffiniertes Olivenöl, welches erhitzt werden kann. Auf der Verpackung steht: «zum Kochen» «da cucinare» oder «Bratolivenöl».

Wir essen meistens Brot mit Konfi zum Frühstück. Was wäre eine gesunde Alternative?

Lucia Winzap: Es gibt nichts gegen ein Konfibrot einzuwenden. Das traditionelle Schweizer Frühstück können Sie schnell mediterran gestalten, indem Sie zum Beispiel Walliser Roggenbrot mit Alpenbutter und hausgemachter Konfitüre verwenden. Weitere Alternativen sind zum Beispiel Porridge, Flocken mit Naturjoghurt, Saisonfrüchten und Nüssen oder ganz einfach Brot, etwas Alpenkäse und eine Birne.

Gibt es in der mediterranen Küche auch gesunde Süssspeisen?

Beatrice Conrad: In der mediterranen Küche wird vor allem Obst als Nachspeise eingesetzt. Süssigkeiten sind auch in der mediterranen Küche mit Mass für den Genuss empfohlen.

Ich habe immer wieder Sodbrennen und verzichte deswegen auf immer mehr Lebensmittel und Getränke. Was könnte ich gesundes essen um meinen Magen zu schonen? Und mein Sohn ist 2 1/2 j. und isst nur selten Gemüse, obwohl ich früher gelernter Koch war und viel wert auf fein schmeckendes Gemüse lege. Vielen herzlich Dank für Ihren Rat!

Beatrice Conrad: Je nachdem, was die Ursache für Ihr Sodbrennen ist gibt es andere Empfehlungen. Deshalb empfehle ich Ihnen eine Fachperson aufzusuchen. Für detaillierte, individuelle Empfehlungen wenden Sie sich an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: Berater/innen-Suche (svde-asdd.ch) In der kindlichen Entwicklung sind Vorlieben und Abneigungen gegenüber Lebensmitteln völlig normal. Sorgen sie sich nicht, ihr Kind muss mehrmals probieren bis es weiss, ob etwas schmeckt.

Wir machen und essen gerne Gemüse, jedoch finden es ohne etwas dazu etwas eintönig. Gib es eine einfache Sauce, welche man dazu jeweils und mit geringem Aufwand dazu machen könnte? Béchamel finden wir teilweise etwas zu « massig » Danke im Voraus für ideen/tipps

Anita Gröli: Als leichte Alternative wären zum Beispiel eine Zitronen-Kräutersauce, ein leichte Bouillonsauce mit frischen Kräutern und Zwiebeln oder Knoblauch. Immer fein ist ein Quark- oder Skyrdip.

Was sind Vor- und Nachteile für unsere Gesundheit von kalt gepresstem Olivenöl und kalt gepresstem, schweizerischem Rapsöl? Ich benutze beide gerne für die Salatsauce.

Beatrice Conrad: Beide sind sehr empfehlenswert. Sie enthalten hochwertige Fettsäuren. Beide sollten nicht erhitzt werden. Wenn sie keinen Fisch essen, ist Rapsöl zu bevorzugen, da es Omega-3-Fettsäuren enthält.

Guten Abend ich habe vor kurzem gehört, dass eine minimal Variante der mediterranen Kost durch folgende Punkte gegeben ist:

- halber Teller Gemüse

- viertel Teller Protein

- viertel Teller komplexe Kohlenhyrdate

- möglichst Olivenöl beim Kochen (auch fürs Braten)

Würden Sie dem so zustimmen oder fehlen hier Merkmale einer Ernährung der mediterranen Art die eben diese Kost so gesund machen würden? Als Sportler bin ich auch bedacht auf meine Proteinaufnahme, haben Sie Empfehlungen/Rezepte abseits von Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten? Mein Ziel ist es wie empfohlen 1.4-2g pro Kg Körpergewicht zu mir zu nehmen. (Beziehe mich z.B. auf ) Was wäre ein passendes Frühstücksrezept das täglich wie eine Brotjause konsumiert werden kann? Besten Dank.

Anita Gröli: 1. Teil der Frage: richtig, das Tellermodell wie sie beschreiben kann als Basis für die mediterrane Ernährung genommen werden. Ergänzend könnten Sie noch eine Saisonobst als Dessert nehme. 2. Teil der Frage: eine gleich gute Proteinquelle kann erzielt werden, wenn man z.B. Getreide mit Milchprodukten, Nüssen, Samen und Kernen kombiniert. z.B. Polenta mit Käse, Gschwellti mit Eier etc.

Wie kann bei der mediterranen Ernährung der Proteinbedarf optimal gedeckt werden? Ich möchte weitestgehend auf Fleisch verzichten. Besten Dank

Lucia Winzap: Eine mediterrane Ernährung kann problemlos vegetarisch umgesetzt werden. Als Proteinlieferanten ist es sinnvoll, zu jeder Hauptmahlzeit vegetarische Proteinquellen wie Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Nüsse oder auch Getreide in das Menü einzubauen.

Guten Tag, viele Mahlzeiten kann ich bereits in ausgewogener, mediterraner Art geniessen. Einzig für die «schnellen» Snacks für Zwischendurch, wie Chips, Salzstangen etc., kenne ich bislang nur wenige Alternative. Was gibt es hier für Vorschläge nebst frischem Obst und Nüssen? Und wie ist die tägliche Einnahme von Brot zum Frühstück einzustufen (ein Birchermüsli folgt zum zNüni)? LG

Anita Gröli: Salzige gesunde Alternativen wären z.B. Vollkornbrot mit Tomatenaufstrich (z.B. Tomatenmark), Vollkorncrackers mit Gurken,Tomaten, Hüttenkäse, Olivenpaste oder Hummus. Als Alternative zum klassischen Brot-Zmorge passt z.B. ein Overnight-Muesli oder eine Porridge mit Apfelmus/Zimt.

Kaum Milchprodukte und Fleisch, vielleicht ein wenig Fisch. Dabei vor allem viel Gemüse, Obst und gesundes Öl – vieles ist vegan in der mediterranen Küche. Kann es sein, dass sie deshalb so gesund ist? (Ich habe ein Vegan-Kochbuch und da sind viele original-mediterrane Gerichte darin.)

Beatrice Conrad: Tatsächlich ist es so, dass unsere Ernährung eine grossen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sollte. Trotzdem ist eine rein pflanzliche (vegane) Ernährung nur mit grossen Vorbehalten empfehlenswert.

Ich war im letzten Sommer in Italien und Griechenland in den Ferien und vermisste in den Restaurants die mediterrane Küche, denn mit ungesunder Pizza, Pasta, kaum Gemüse und viel rotem Fleisch war es mehrheitlich unsere westliche Küche.

Anita Gröli: Ich kann Ihnen da zustimmen. Der westliche Essstil findet man leider auch in vielen Mittelmeerländern, va. in grösseren Touristenorten. Es lohnt sich, hier ein gutes Restaurant aufzusuchen oder sich selber Einblick auf dem örtlichen Gemüse- und Früchte- Fischmark zu holen.

Guten Tag, ich habe eine Autoimmunkrankheit (Hashimoto) und trotz Therapie immer noch verschiedene Symptomen wie Gelenks-, Nacken-, Muskel-, Magen-, Rückenschmerzen und allg. Fatigue. Ich probiere lektinreiche Lebensmittel zu vermeiden, was könnten Sie mir aus der mediterranische Küche empfehlen? Freundliche Grüsse

Beatrice Conrad: Um Ihr Immunsystem optimal zu unterstützen, ist es wichtig möglichst vielseitig und ausgewogen zu essen. Die mediterrane Ernährung bietet eine gute Grundlage. Es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise, dass Lektine dem Immunsystem schaden. Eine einseitige unausgewogene Ernährung jedoch, kann Ihre Gesundheit gefährden.

Einmal pro Tag esse ich als Mahlzeit ca. 150 g Naturjoghurt mit 100g Fruchtjoguhrt etwas Milch und 5 Löffeln eines Müsli mit Haferflocken, Früchten und Mandeln (ohne zugesetzten Zucker).Daneben eine Handvoll Nüsse mit getrockneten Weintrauben und häufig zwei Spiegeleier. Einmal pro Tag esse ich eine warme Malzeit ( meistens mit Fleisch). Ist das gesund oder sollte ich etwas ändern , zB. mehr als 2x pro Tag essen? Ich bin 69 Jahre alt.

Anita Gröli: Sie machen das schon ganz gut mit dem Muesli, auch dass sie auf den Zucker verzichten. Eine ausgewogene Mahlzeit muss nicht zwingend warm sein – kalt passt auch. Achten Sie bei der Hauptmahlzeit darauf, dass alle drei Komponenten wie Gemüse/Salat, eine Stärkebeilage z.B. Kartoffeln oder Getreide und eine Proteinquelle dabei ist, ein guter Schuss Olivenöl oder Rapsöl. Und das Fleisch öfters mal durch einen Bio Fisch (Lokal), Hülsenfrüchte oder Eier ersetzten. Dann ist alles tiptop zusammengestellt.

Wie kann ich messen oder wissen ob ich genug Eiweiss zu mir nehme? Im Blut? Im Urin?

Lucia Winzap: Dies wird im klinischen Alltag normalerweise nicht mit einem Laborwert gemessen (ausser in der Forschung oder bei PatientInnen mit Nierenproblemen). Um eine ausreichende Proteinzufuhr sicherzustellen, kann man ein Ernährungstagebuch mit einer Fachperson besprechen oder alternativ eine Muskelmessung (BIA, Bioimpedanzanalyse) durchführen lassen.

Sind durch einen täglichen Olivenölkonsum alleine gesundheitliche Vorteile in Studien ersichtlich? Und ergeben sich durch einen stark erhöhten Olivenölkonsum evtl. gesundheitliche Nachteile? Hintergrund: ich konsumiere täglich Olivenöl in moderatem Masse, verfolge aber die anderen Komponenten der mediterranen Ernährung nicht speziell.

Anita Gröli: Mit dem Konsum von Olivenöl in – wie Sie sagen – moderaten Konsum haben Sie bereits einen wichtigen Aspekt der Mittelmeerkost im «Boot». Täglich 2 grosse Handvoll Gemüse, Beeren, Früchte und weniger Fleisch, mehr Fisch und Eier, eine Vollkornstärkebeilage und Sie setzen die ideale Kost bereits gut um.

Ich habe bedingt durch eine Depression infolge starker chronischer neuropathischer Schmerzen seit Monaten kaum noch Appetit, muss mich zum Teil zum Essen zwingen und mir wurde mittlerweile auch Trinknahrung (Ensure) verordnet. Gibt es eine Möglichkeit, mir selber das Essen wieder schmackhaft zu machen und/oder mich mit den notwendigen Nährstoffen zu versorgen durch die mediterrane Küche?

Beatrice Conrad: Ihre Problematik erfordert eine professionelle Herangehensweise. Für detaillierte, individuelle Empfehlungen wenden Sie sich an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: https://svde-asdd.ch/beraterinnen-suche/

Ist mediterrane Ernährung mit Olivenöl auch bei Sodbrennen und Reflux (Barrett Ösophagus) geeignet?

Anita Gröli: Die Mediterrane Ernährung hat eine antientzündliche Wirkung und kann auch als Basiskost bei Sodbrennen / Reflux angewendet werden. Dabei sollte ihre individuelle Verträglichkeit mit einbezogen werden.

Baumnüsse gelten als sehr gesund wegen den guten Fettsäuren. Welche Alternative empfehlen Sie den zahlreichen Menschen, die allergisch auf Baumnüsse reagieren? Sind z.B. die teuren Pecan-Nüsse eine gleichwertige Alternative?

Beatrice Conrad: Grundsätzlich sind alle Nüsse, Samen (z.B. Leinsamen) und Kerne reich an hochwertigen Fettsäuren. Eine Mischung aus Nüssen, Samen und Kernen welche sie vertragen, sind eine gute Alternative.

Ich hab gehört das Pfeffer in jedem Gericht empfohlen wird, da es die Nährstoffaufnahme erhöht. Stimmt das und gibt es andere Tricks bzw. Kombinationen um die Nährstoffaufnahme zu erhöhen?

Anita Gröli: Als mögliche Erklärung sehe ich folgendes – viele Gewürze können eine antientzündliche Wirkung haben. Scharfe Gewürze wie z.B. Chili und eben auch der von Ihnen genannte Pfeffer fördern durch die Schärfe die Durchblutung der Schleimhaut und dadurch können die Nährstoffe besser absorbiert (aufgenommen) werden.

- geht die mediterrane Ernährung auch gut vegetarisch? Was als Eiweissquelle?

- wie sieht ein mediterranes Zmorge und wie ein Znacht aus? (Ideen wo man nicht gross kochen muss + kinderfreundlich?)

Vielen Dank

Beatrice Conrad: Die mediterrane Ernährung geht sehr gut vegetarisch. Als Eiweissquelle können Hülsenfrüchte, Eier, Käse und andere Milchprodukte eingesetzt werden. Mediterranes Zmorge: Müesli mit Joghurt, Haferflocken, Nüssen und frischen Früchten. Mediterranes Abendessen: Linsensalat, Gemüsesalat (saisonal), Vollkornbrot und Käse. Für weitere Rezeptideen: www.ernaehrungsberatung-oag.ch oder www.sge-ssn.ch

Wie viel Fleisch pro Woche ist gesund? Ich esse ca. zwei Mal pro Woche rotes Fleisch (Bsp. ein Plätzli am Sonntag und unter der Woche ein Curry mit Fleisch) sowie manchmal auch noch zusätzlich einmal Poulet zu einem Gericht. Ist das zu viel? Ich bin 37 Jahre alt. Ausserdem wie gesund ist Hartkäse und wie oft sollte man davon essen?

Anita Gröli: Empfohlen wird maximal 4-5 x eine Portion Fleisch / Woche. Geflügel bevorzugt, seltener rotes Fleisch. Mit 2 x / Woche beachten Sie bereits diese Empfehlung gut. Hartkäse gehört in eine gesunde Ernährung und ist auch in der mediterranen Ernährung vertreten. 1 Portion Hartkäse entspricht ca. 30 gr. Tauschen Sie den Käse gelegentlich durch ein anderes Milchprodukt wie Hüttenkäse, Frischkäse, Milch, Jogurt oder Quark um. Hartkäse hat viel Salz.

Guten Abend. Wie viel Gramm Gemüse sollte man täglich essen, wie viele verschiedene Sorten mindestens pro Woche und wie stark darf Gemüse erhitzt werden? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Anita Gröli: 3 Portionen à ca. 120 g ist die empfohlene Menge pro Tag. So bunt wie möglich, idealerweise als Saisongemüse. Auch Tiefkühlgemüse oder eingelegtes fermentiertes Gemüse, Saucen und Suppen sind ideal. Eine schonende Zubereitung wie dämpfen, Pochieren sind am besten. Oder dann roh genossen.

Wie kann man als Leistungssportlerin mit einer Ernährung nach mediterraner Art auf ~140g Protein pro Tag kommen? Ohne zusätzliche Ergänzungen mit Proteinpulvern kriege ich das nicht hin.

Beatrice Conrad: Dies ist mit einer ausreichenden Menge an Stärkebeilagen (Teigwaren, Getreideflocken, Reis, etc.) kombiniert mit Milchprodukten, Eiern, Hülsenfrüchten, Fleisch und Fisch durchaus machbar. Für weitere Informationen: www.sport-ernaehrungsberatung.ch

Pizza und Pasta...gehören diese eigentlich zur mediterranen Ernährung? Welche Alternative zu Pasta (Teigwaren) als Kohlenhydratbeilage können Sie empfehlen?

Lucia Winzap: Spricht man heute von der mediterranen Ernährung, so meint man die traditionelle Ernährung der 1950er und 1960er Jahre in den europäischen Mittelmeerländern. Getreide in Form von Pasta, Couscous oder Pizza gehören dazu. Es sind jedoch nicht einzelne Nahrungsmittel, die den gesundheitlichen Effekt haben, sondern das mediterrane Muster: einfach, unverarbeitet, saisonal, pflanzenbasiert und mit wenig tierischen Produkten. Alternativen zu Pasta sind Hülsenfrüchte, Polenta, Kartoffeln oder auch Reis.

Was halten Sie von der nordischen Küche?

Anita Gröli: Die nordische Küche ist quasi die Scandinavische Antwort auf die Mittelmeerküche. Sie verfolgen eine ähnliche Strategie, gesund, frisch, saisonal, naturbelassen, frisch gekocht. Statt Olivenöl öfters Rapsöl, Fisch und Wildfleisch, Beeren, einheimisches Gemüse und fettarme Milchprodukte. Beide Küchen lassen sich gut kombinieren und erweitern den Menuplan. Empfehlenswert.

Immer wieder vermisse ich ein ausgewohgenes Frühstück in der mediterranen Küche, welches mich sättigt. Ein Biscotti und einen Espresso reichen mir nicht. Vielen Dank für die Antwort!

Beatrice Conrad: Da die mediterrane Küche auch Getreideprodukte (Hafer, Brot, etc.) sowie viel Obst und Milchprodukte enthält, lässt sich nach dieser Philosophie durchaus ein ausgewogenes Frühstück zusammenstellen.

Alternative zu Tomaten Viele mediterrane Rezepte enthalten vielmals Tomaten. Welche Alternativen zu Tomaten würden sie empfehlen? Tomaten vertrage ich schlecht.

Anita Gröli: Rote Peperoni (Paprika) sind ein idealer Ersatz für Tomaten. Daraus können sie z.B. eine Sauce machen oder auch eine Capresesalat – einfach die Tomaten durch pochierte Peperoni mit Mozzarella ersetzen. Statt Tomatensauce z.B. eine «NO-Matosauce».

Ich vertrage Olivenöl nicht. Ist Rapsöl eine gute Alternative?

Anita Gröli: Rapsöl wird wie Olivenöl zu den herzgesunden Oelen gezählt. Sie können es daher gut einsetzen. Alternativen wären das Leinöl oder das Baumnussöl.

Guten Abend Ist eine Ernährungsumstellung bei Psoriasis Artritis im Anfangsstadium notwendig?

Beatrice Conrad: Das ist ganz davon abhängig, wie Ihre Ernährung aktuell aussieht. Für detaillierte, individuelle Empfehlungen wenden Sie sich an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: https://svde-asdd.ch/beraterinnen-suche

Ist es bedenklich glutenhaltige Weizen oder Weizen im Allgemeinen zu essen da diese Probleme im Darm verursachen?

Lucia Winzap: Personen ohne Zöliakie oder Reizdarm können glutenhaltige Nahrungsmittel ohne Bedenken essen. Kommerzielle glutenfreie Produkte sind oft sehr stark verarbeitet und sollten ohne entsprechende Indikation vermieden werden. Falls Sie Beschwerden nach dem Verzehr von Weizen haben, versuchen Sie Produkte aus Ur-Dinkel oder solche, die auf traditionelle Weise angebaut oder hergestellt wurden, z.B. mit langer Gehzeit beim Brot.

Als Frau in den Wechseljahren suche ich für den Winter wärmende Rezepte aus der mediterranen Küche. Gibt es Gemüse, das am Abend nach 19h schwerer verdaulich ist? Freundliche Grüsse

Anita Gröli: Wärmendes Wurzelgemüse wie Rüebli, Randen, Sellerie, Pastinaken sind leicht verdaulich. Zusammen mit Ingwer und Zimt ergibt sich ein ideales Wintergemüse. Als Gemüsebeilage oder als Suppe geeignet.

Die mediterrane Küche besteht auch aus viel rotem Fleisch (Griechenland). Warum ist sie dennoch so gesund, ist doch rotes Fleisch ein fester Bestandteil der Küche?

Anita Gröli: In der gesunden Mediterranen Ernährung wird zwar Fleisch z.B. Lamm aufgetischt, aber eben nicht täglich. Fleisch kam nur selten auf den Tisch. Viel öfters hatte man Bohneneintöpfe, Eier, Ziegenkäse etc. Heute wird auch in den Mittelmeerländern teilweise mehr Fleisch als empfohlen gegessen.

-Welche Fette/Bratbutter/Öl sind am besten für das Anbraten von Fleisch und Gemüse?

-Für die kalte Küche ist ja am besten Olivenöl oder ist auch Rapsöl und Sonnenblumenöl gut?

Beatrice Conrad: Für die kalte Küche empfehle ich Rapsöl und kaltgepresstes Olivenöl. Zum erhitzen kann raffiniertes Olivenöl oder 'High oleic'-Rapsöl sowie 'High oleic'- Sonnenblumenöl verwendet werden (als Bratöl, speziell zum Erhitzen gekennzeichnet). Auch eingesottene Butter eignet sich zum Erhitzen.

Ich habe COPD. Hilft die mediterrane Küche bei dieser Krankheit? Gibt es ein mediterranes Lebensmittel das bei der Atmung unterstützend wirkt?

Anita Gröli: Ein bestimmtes Lebensmittel gibt es nicht. Eine mediterrane Ernährung als Basis bei COPD kann sicherlich unterstützend sein. Es kommt aber immer auf ihren Allgemeinzustand an und kann so nicht allgemein gesagt werden. Eine diplomierte Ernährungsberaterin kann sie dabei unterstützen. Mit einer ärztlichen Überweisung ist es eine Pflichtleistung aus der Grundversicherung der Krankenkasse.

Ich möchte Euch fragen was halten Sie von der Geklärte Butter «Geeh» Ich koche praktisch nür damit? Im voraus vielen Dank und Freundliche Grüsse

Beatrice Conrad: 'Geeh' ist nichts anderes als eingesottene Butter und ist zum Erhitzen geeignet.

In der Sendung wird von «tierischen Fetten seien nicht gesund» gesprochen. Mehrmals wöchentlich bereite ich mir einen feine Cappuccino zu. Milch mit hohem Fettanteil eignet sich am besten für guten Schaum und feinen Geschmack. Ist es nun «schädlich» eine Frischmilch mit 3.9% Fettanteil zu nutzen/trinken? Müsste es eine mit möglichst wenig Fett sein? Danke und liebe Grüsse

Lucia Winzap: Schön, dass Sie so Freude am Cappuccino haben. Nein, eine fettärmere Milch ist nicht nötig. Entzündungsfördernd sind vor allem Wurstwaren, rotes Fleisch oder ein allgemein hoher Verzehr an tierischen Produkten und hochverarbeiteten Lebensmitteln.

Man kann mediterranes Gemüse (Auberginen, Tomaten, Zucchetti, Peperoni) mittlerweile das ganze Jahr über kaufen. Spielt es eine Rolle ob ich das Gemüse im Winter oder Sommer konsumiere ?

Beatrice Conrad: Bei der Gemüseauswahl ist es grundsätzlich empfehlenswert auf die Sasion zu achten. Da frisches Gemüse nährstoffreicher ist. Allerdings lassen sich viele Gemüse problemlos einfrieren oder einmachen (zum Beispiel Tomatensauce). So können Sie das ganze Jahr Ihren Speiseplan bereichern.

Ich habe 2 Fragen: – eignet sich jedes Olivenöl zum Kochen? Und welches andere Öl eignet sich auch noch? Vielen Dank für Ihre Antwort PS: bei Delinat kostet ein Liter Olivenöl fast 50.- Ab welchem Preis kann ich davon ausgehen, dass das Öl wirklich extra vergine ist?

Anita Gröli: Natives Olivenöl sollten sie wenn überhaupt nur schwach erhitzen (nicht rauchig heiss). Raffiniertes Olivenöl können sie zum schwach anbraten brauchen. Eine Alternative ist sind die HOLL Rapsöle, welche ein günstiges Fettsäuremuster aufweisen und kalt verwendet (Salatsauce, Carpaccio), Braten und Frittieren verwendet werden kann. Gelegentlich kann auch eine Bratbutter genommen werden.

Enthält Rapsöl nicht schädliche Transfettsäuren, welche zu Herzinfarkten und Hirnschlägen führen? Die Studien, welche Cholesterin als schädlich bezeichnen, wurden an Tieren (Pflanzenfressern) durchgeführt. Zudem führt alles mit einem hohen Ballaststoffgehalt zu Inflammation, weil unser Körper keine Ballaststoffe verdauen kann. (Wenn unsere Magensäure nicht «stark» genug ist, die Ballaststoffe zu fermentieren bzw. es so oder so bereits fermentierte Ballaststoffe sind) Danke für das Beantworten der «Fragen» bzw. dem Korrigieren :)

Beatrice Conrad: Kaltgepresstes Rapsöl ist frei von Transfettsäuren. Nahrungsfasern sind in ihrer Wirkung wissenschaftlich relativ gut untersucht und bieten nachweislich Vorteile für die menschliche Ernährung.

Mir wurde vor etwa 3 Jahren die Krankheit Polyneuropathie diagnostizier. Kann ich diese « unheilbare» Krankeit mit der Ernährung beeinflussen? Besten Dank für eine Rückmeldung.

Anita Gröli: Ein guter Ernährungszustand ist sicherlich von Vorteil. Je nach Befinden müsste man u.Umständen die Ernährung individualiert anschauen. Eine Beratung bei einer fundierten Ernährungsberaterin kann Sie dabei unterstützen.

Oft werden Olivenoele gepanscht / gestreckt. Gerne würden wir daher auf einheimisches Rapsöl zugreifen. Kann Rapsöl Olivenoel ersetzen und kann dieses als «gleichwertig» betrachtet werden? Was empfehlen Sie, auch hinsichtlich Kauf von gutem Olivenoel?

Anita Gröli: Rapsöl ist – wie das Olivenöl ein herzgesunden Oel. Zudem ist es bei uns «heimisch» Das eine Oel mit dem anderen auszutauschen wäre zu kurz gegriffen. Beide Oele haben unterschiedliche Fettsäuremuster. Oliveöl die gesunde Oelsäure, Rapsöl Alpha-Linolensäure- eine Vorstuffe der EPA/DHA (Omega-3-Fettsäuren). Idealerweise wählen Sie ein hochwertiges Raps- und Olivenöl.

Ich mag kein oliven öl ist Raps öl auch Mediteran?

Lucia Winzap: Es geht vielen ähnlich wie Ihnen. Nicht alle mögen Olivenöl. Rapsöl ist quasi das Schweizer Pendant zum Olivenöl. Es hat wie Olivenöl einen hohen Anteil an gesunder Ölsäure. Zusätzlich enthält es auch die gesunde Alpha-Linolensäure, eine Vorstufe der Omega-3 Fettsäure. Zum Erhitzen eignet sich Rapsöl allerdings nicht. Dort sollten Sie ein HighOleic Rapsöl verwenden.

Wie gesund ist Rapsöl? Für Salatsaucen mische ich Rapsöl mit Olivenöl: 2 Teile Rapsöl, 1 Teil Olivenöl (nur für Tomatensalat verwende ich ausschliesslich Olivenöl). Sollte ich nur Olivenöl nehmen für die Sauce? Danke für eine Antwort und en Gruess Silvia

Beatrice Conrad: Das machen Sie sehr gut. Beide Öle sind reich an hochwertigen Fettsäuren. Tipp: Um die wertvollen Inhaltstoffe zu erhalten lagern Sie das Rapsöl im Kühlschrank. Dies gilt nicht für das Olivenöl!

Ich benutze gerne gutes Olivenöl für den Salat. Welches entzündungshemmende Öl wird zum braten und kochen empfohlen?

Anita Gröli: Zum Braten und Kochen können Sie HOLL Rapsöl verwenden. Gelegentlich auch etwas Bratbutter.

Ich möchte mich gerne Cholesterinarm ernähren. Ich bin zwar was cholesterinarme Ernährung betrifft, relativ gut informiert, aber vielleicht haben Sie mir noch einen Tipp, abgesehen von denen, die schon in der heutigen Sendung genannt wurden. In unserer Familie sind Herz- und Kreislauf Krankheiten verbreitet.

Beatrice Conrad: Grundsätzlich ist es nicht notwendig cholesterinhaltige Lebensmittel ganz wegzulassen. Weitaus wichtiger ist es, ausgewogen, mit ausreichend Gemüse und Obst, zu essen und sich regelmässig zu bewegen.

Ich verwende Olivenöl und mehrheitlich CH Rapsöl. Die Angaben zum Rapsöl haben gezeigt, dass dieses noch vorteilhafter ist gegenüber dem Olivenöl. Ist das wirklich zutreffend oder soll ich das Olivenöl bevorzugen?

Anita Gröli: Rapsöl und Olivenöl sind beide herzgesunde Oele, mit unterschiedlichen Fettsäuren-Muster. Olivenöl hat die gesunde Oelsäure, Rapsöl Alpha-Linolensäure, eine Vorstufe von EPA/DHA, also der Omega-3-Fettsäure.

Ich hatte schon immer einen schnellen Stoffwechsel, was manchmal etwas mühsam sein kann. Ich muss oftmals doppelte Portionen als andere Mitmenschen essen, um mein Gewicht halten zu können. Ich möchte allerdings gerne gesund zunehmen. Was sind Lebensmittel, die ich essen kann, damit ich gut zunehmen kann, die jedoch sowohl gesund als auch vegetarisch sind? (Vielen Dank für die Antwort!)

Anita Gröli: Reichlich Oliven-, Raps-, Baumnussöl. Nüsse, Samen und Kerne, Oliven, Nusspasten, Avocado, vollfette Milchproduke z.B. griechisches Jogurt, Honig, fetten Fisch (z.B. Lachs) sind einige Zutaten als Ergänzung im Speisenplan.

Können sie mir denTitel des Kochbuches von dem griechischen Koch in der Sendung bekanntgeben

Redaktion PULS: Die Quelle finden Sie im PDF mit den beiden Rezepten der Sendung: https://www.srf.ch/article/file/urn:srf:file:65d49aa1d1c99/PULS_26.2.2024_Rezepte_Pisia%20patatas_Fakes%20kokinistes.pdf

Wie gesund ist Rapsöl als Alternative zu Olivenöl? Ich habe mal gelesen, dass Rapsöl Demenz/Alzheimer fördert. Ist das richtig oder eine Falschmeldung ?

Anita Gröli: Mir wäre keine Studie bekannt, die Rapsöl mit Demenz/Alzheimer in Verbindung bringt. Sie können Rapsöl ruhig weiter verwenden.

Oft werden Milchprodukte schlecht gemacht, wegen den gesättigten Fettsäuren. Wie sieht das mit Naturjoghurt und Quark aus?

Anita Gröli: Diese Milchprodukte gehören auch in die meditterane Ernährung. Tauschen Sie die gelegentlich die fettreichen Milchprodukte wie vollfetten Käse, Rahm durch Hüttenkäse, 1/2-Fett oder Magerquark Jogurt oder Skyr aus.

Ich bin immer wieder erstaunt über die medial kommunizierten positiven Effekte der mediterranen Küche, so wie sie auch jetzt in der Sendung vorgestellt werden. Ich benutze seit 30 Jahren oder mehr alle diese Zutaten. Was meiner Ansicht nach auch zur mediterranen Küche gehört, sind Pasta, Pasta, Pasta. Sei es in Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien ... Inwiefern gehören Pasta also auch zur vielgerühmten gesunden mediterranen Küche?

Anita Gröli: Pasta ist sehr beliebt und wird nicht nur in Italien viel gegessen. Wenn Sie Pasta öfters mal durch andere Getreidesorten und Hülsenfrüchte, Reis, Kartoffeln ersetzen und womöglich auch mal ein Vollkornpasta oder Hülsenfrüchtepasta servieren, ist dem nichts entgegenzusetzen.

Ist Rapsöl nicht genauso gesund wie Olivenöl? Was ist derUnterschied zw. den beiden? Wäre eine lokale Option für Öl zum kochen.

Beatrice Conrad: Zum kochen empfehle ich raffiniertes Olivenöl. Der Unterschied zwischen Rapsöl und Olivenöl liegt in der Fettsäurenzusammensetzung. Rapsöl enthält neben den hochwertigen einfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3- Fettsäuren. Diese sind im Olivenöl nicht enthalten (in der mediterranen Ernährung ist die Hauptquelle für Omega-3-Fettäsuren der Fisch).

Ich verwende kalt gepresstes Rapsöl. Ich habe gehört, dass das fast die gleichen Eigenschaften wie Olivenöl aufweist. Stimmt das, oder bin ich auf dem Holzweg. Ich würde mich über eine Antwort freuen

Beatrice Conrad: Das stimmt absolut! Kaltgepresstes Rapsöl ist praktisch gleichwertig.

Lohnt es sich bei Gelenkschmerzen den omega 3: 6 spiegel im Blut bestimmen zu lassen und dementsprechend die Öle zu konsumieren? Welches Öl sollte mann verwenden um omega 3 zu erhöhen?

Beatrice Conrad: Rapsöl und Leinöl sind Beispiele für Omega-3 reiche Öle. Ich empfehle die Messung der Blutspiegel nicht ( mangelnde Aussagekraft).

Welche Nüsse sind wirklich gesund und wie viel pro Tag?

Lucia Winzap: Grundsätzlich sind alle Nüsse gesund, ausser sie wurden stark verarbeitet und gesalzen. Eine besonders gute Quelle für die Vorstufe von Omega-3 Fettsäuren sind Baumnüsse. Um einen gesundheitlichen Effekt zu erzielen, sind mindestens eine Handvoll Nüsse pro Tag nötig.

gibt es ein gutes kochbuch zur gesunden mediterranen ernährung

Anita Gröli: Die Schweizerische Herzstiftung hat mehrere empfehlenswerte Kochbücher dazu herausgegeben. Erhältlich im FONA-Verlag. www.swissheart.ch

Aufgrund meiner Vorgeschichte mit Nierensteinen muss ich auf eine Oxalatarme Ernährung achten und dazu ausreichend Kalzium (1200mg pro Tag) zu mir nehmen. Daher bin ich laufend auf der Suche nach passenden Rezepten / Kombinationen. Können Sie in Bezug auf die mediterrane Ernährung empfehlungen oder Tipps abgeben? Herzlichen Dank.

Beatrice Conrad: Ein Bestandteil der mediterrane Küche sind Milchprodukte, welche sich problemlos in Ihre kalziumreiche Ernährung einbauen lassen. Zum Beispiel Feta-Käse, Parmesan, Joghurt etc. Für detaillierte, individuelle Empfehlungen wenden Sie sich an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: https://svde-asdd.ch/beraterinnen-suche

Ich habe zwei Fragen; Ich habe Mühe Eisen aufzunehmen, ich muss immer wieder Infusionen haben (esse aber alles). Mit was kann man Eisen kombinieren, um es gut aufnehmen zu können (irgend ein Vitamin)? 2. Frage; Wie lange hält sich geöffnetes Leinöl im Kühlschrank? Liebe Grüsse

Anita Gröli: Die Eisenaufnahme wird gefördert mit gleichzeitiger Einnahme von Vitamin C. Trinken Sie zum Essen ein kleinen Shot Orangensaft oder geben Sie etwas Zitronensaft ins Trinkwasser. Auch eine Zitrusfrucht in den Tagessalat wäre eine Alternative. Leinöl ist sehr oxidativ, dh. muss sofort nach Gebrauch gut verschlossen und im Kühlschrank gehalten werden. Maximal 6 Monate aufgewahren. Kaufen Sie nur kleine Flaschen und brauchen das Oel so rasch wie möglich auf. Das gleiche gilt auch für geschrotete Leinsamen.

Ich esse gesund, bewege mich, darf ich danach einen Kirsch trinken?

Beatrice Conrad: Diese Frage kann ich nicht abschliessend beantworten, da ich Ihren Lebensstil nicht kenne. Motto: «alles ist Gift, nichts ohne Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist» (Zitat- Paracelsus).

Guten Abend, Ich bin Vegetarierin und esse daher kein Fisch. Gibt es für langkettige Omega 3 Fettsäuren auch alternative Lebensmittel? Falls nicht, gibt es empfehlenswerte Nahrungsergänzungsmittel? Vielen Dank

Anita Gröli: Das «Vegetarische» Omega-3 wären Algen(präparate), Leinsamen, grünes Gemüse wie z.B. Portulak, Spinat usw. Als Supplement können Sie ein veganes Omega-3-Präparat nehmen meistens auf Leinöl/Algenölbasis.

Kann ich kaltgepresstes Olivenöl zum Braten brauchen? Ich glaubte nein. Wenn nicht, welches Öl ist das gesündeste zum Braten, z.B. für Pouletbrust, Fisch usw.? Danke für Ihre Antwort

Beatrice Conrad: Verwenden sie raffiniertes Olivenöl zum braten («Brat-Olivenöl», oder Bezeichnung «zum kochen»). Kaltgepresstes Olivenöl verbrennt rasch in der Pfanne, das ist schade für die wertvollen Inhaltstoffe.

Ich ernähre mich mediterran. Esse aber vorwiegend Fische aus der Schweiz, Felchen, Egli etc. Wie sieht es mit Omega 3 aus. Und nach dem Essen nehme ich Bittertropfen. Können Sie mir zu meinen Fragen ein Feedback geben

Anita Gröli: Am meisten Omega-3-Fettsäuren hat es im fetten Kaltwasserfisch. Aber auch die einheimischen Fische weisen eine gewisse Menge Omega-3-Fettsäuren auf sind valable Alternativen. Es muss nicht immer Meerfisch sein. Lachs ist dazu ein Paradebeispiel. Auch fetter Aal aus heimischen Flüssen ist sehr fettreich. Bittertropfen können bei der Fettverdauung helfen, weil sie die Gallensäure-Ausscheidung anregen.

Guten Abend. Muss es unbedingt Olivenoel sein oder kann es auch einheimisches Rapsoel sein um den selben Heilungsffekt zu erzielen?

Beatrice Conrad: Kaltgepresstes Rapsöl ist ebenso hochwertig!

Es wird immer von Olivenöl gesprochen und empfohlen. Ist aber bei uns nicht auch Rapsöl genauso wertvoll?! Olivenöl ist nicht immer mit guter Qualität extra vergine verfügbar – Rapsöl aber schon! Welche Ernährung ist bei Rheumaerkrankung (Morbus Bechterev) empfehlenswert?

Anita Gröli: Rapsöl und Olivenöl sind beides gesunde Oele. Ein Blick auf das Etikett der Flasche, Herkunftsland und Preis? kann sich lohnen. Kaufen Sie bei kleinen Produkten. Die Rheumaliga.ch ist eine empfehlenswerte Adresse. Auf der HP finden sich gute Informationen zur Rheumaernährung.

Ich habe einen BMI über 30 und bin in Ernährungsberatung. Wie sollte ich den Öl-Mengen beim Kochen handhaben? In der Sendung wurde ja eher reichlich Olivenöl verwendet. Wie kann ich mediteran gesund kochen und doch abnehmen?

Beatrice Conrad: Nehmen Sie diese Frage mit zu der nächsten Konsultation bei Ihrer Ernährungsberatung. Ihre Fragen kann nur auf Sie persönlich abgestimmt beantwortet werden.

Leider wurde im heutigen Puls nicht erwähnt, dass Olivenöl eines der am häufigsten kriminell veränderte Lebensmittel ist. Wenn man wirklich Olivenöl verzehren kann stimmen die Forschungsergebnisse sicher.

Beatrice Conrad: Das schweizerische Lebensmittelrecht sieht regelmässige Kontrollen von Lebensmitteln im Verkauf vor. Dies dient dem Schutz des Konsumenten.

Wir beide haben je eine Krankheit – meine Frau Fibromyalgie und ich zuviel Blutplättchen Wie kann da die Ernährung helfen?

Beatrice Conrad: Für detaillierte, individuelle Empfehlungen wenden Sie sich an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: https://svde-asdd.ch/beraterinnen-suche

Haferflocken sind ja sehr gesund. In den Medien habe ich gelesen, dass jedoch Hafermilch gar nicht so gesund sei, da es im Prinzip ein „Getreidesaft“ sei und der Blutzuckerspiegel beim Verzehr stark ansteigt. Stimmt das und gibt es wissenschaftliche Belege / Studien dazu? Welche Milchalternative empfehlen Sie (wenn überhaupt)?

Anita Gröli: Haferdrink ist ein küchentechnischer Ersatz zur Kuhmilch. In Punkto Zusammensetzung enthält es mehr Kohlenhydrate und kaum Proteine im Vergleich zur Kuh- oder Ziegenmilch. Einzig Sojadrink käme der Kuhmilch am nächsten. Als pflanzliche Alternative kommt ein Sojadrin calciumangereichert in Frage.

Ich ernähre mich eigentlich schon mediterran. Da ich an Fibromyalgie leide habe ich in letzter Zeit meine Ernährung etwas umgestellt und es wurde mir sehr eine Entsäuerung des Körpers empfohlen. u.A. hiess es zB keine Bohnen, Broccoli, Zucchetti, Sparhel, rohe Tomaten, beim Fleisch u.A. kein Poulet sowie gewisse Fischsorten, nicht zu essen da diese zur Übersäuerung beitragen. Wie sehen Sie das? Besten Dank für Ihre Antwort.

Beatrice Conrad: Diese Einschränkungen halte ich für unnötig. Grosse Einschränkungen können rasch zu Nährstoffmangel führen. Deshalb empfehle ich Ihnen, sich für detaillierte, individuelle Empfehlungen an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater zu wenden. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: https://svde-asdd.ch/beraterinnen-suche

Ich bekomme von Hafer einen sehr juckenden Ausschlag. Auf andere Getreidearten reagiert die Haut nicht. Gibt es eine wirkliche Alternative zum «so gesunden» Hafer?

Anita Gröli: Wenn Sie mit Ausschlag reagiert, dann könnten Sie es mit Hirse, Amaranth oder Quinoa versuchen. Diese Getreide können Sie als Flocken oder gepoppt z.B. in eine Früchstücksmüesli geben.

Welches ist das beste Olivenöl für Salat? Und welches Olivenöl kann man erhitzen? Vielen Dank

Beatrice Conrad: Kaltgepresstes Olivenöl für den Salat. Raffiniertes Olivenöl zum erhitzen ( Brat-Olivenöl, «zum Kochen»).

Sauerkraut das mache ich nicht selber. Beim Kauf frage ich mich immer braucht es so viel Salz und Essig? Für die Haltbarkeit sicher aber ich würde auch eine kürzere Haltbarkeit mit weiniger Konservierungsmittel akzeptieren. Was soll ich machen?

Anita Gröli: Sauerkraut ist ein fermentiertes Gemüse. Dazu braucht es Weisskohl und eine 5%-Salzlösung. Nur so kann eine Milchsäuregärung stattfinden. Die Säure ist nicht vom zugesetzen Essig, sondern das Produkt des Fermentationsprozesses.

Wenn ich das Gemüse koche, ist es dann auch noch gesund? Gehen bei zu langem Kochen die guten Nährstoffen verloren?

Anita Gröli: in Wenig Wasser oder im Dampf und kurz gegart, schont die im Gemüse enthaltenen Vitamine. Das ist absolut empfehlenswert. Auch wenn ein grosser Teil druchs «Verkochen» verloren geht, so bleiben doch immerhin noch die Nahrungsfasern (Ballaststoffe) enthalten.

In den Ländern mit mediterraner Ernährung wird in der Regel auch ordentlich Wein zum Essen getrunken. Nach neuesten Studien soll ja jeder Tropfen Alkohol schädlich sein. Wie passt das zusammen? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Anita Gröli: Roter Wein mit Mass genossen passen zu den Empfehlungen der meditteranen Ernährung. Aber auch hier kommt es auf die Menge darauf an. Für Männer sind dies max. 2 Glas Rotwein, Frauen 1 Glas Rotwein.

ich vertrage Olivenöl nicht. bekomme in kürzester Zeit Durchfall. woran liegt das? was kann ich dagegen tun?

Anita Gröli: Versuchen Sie als erstes ein kleine Menge zu nehmen. Liegt es vielleicht an der Menge? Falls sie trotzdem das Olivenöl nicht gut vertragen, können Sie auf ein alternatives Oel umsteigen und schauen ob Sie es besser vertragen. Z.B. HOLL-Rapsöl (in den Grossverteilern erhältlich).

Bei der Verwendung von Fetten wird meistens erhitzbares Rapsöl oder Sonnenblumenöl empfohlen. Ich nutze zum Braten Kokosfett. Wäre Rapsöl gesünder?

Beatrice Conrad: Kokosfett ist bezüglich Fettqualität der Bratbutter sehr ähnlich. Beide Fette sind reich an gesättigten Fettsäuren. Deshalb wird oft sogenanntes «High oleic Öl» (Sonnenblumen- oder Rapsöl) empfohlen. Dieses speziell zum erhitzen geeignete Öl ist sehr arm an gesättigten Fettsäuren.

Können sie mir ein gutes Kochbuch für einfache mediterane Menues empfehlen. Herzlichen Dank im voraus.

Anita Gröli: Kochen für das Herz von der Herzstiftung. FONA-Verlag. siehe auch www.swissheart.ch

Grüezi, für meine Salatsauce nehme ich immer Rapsoel. Da ich gerne kaltgepresstes Oel verwende, kaufe ich immer das von Alnatura. Lieber möchte ich aber ein Schweizer Rapsoel brauchen. Da mir auf die Dauer ein kaltgepresstes Oel vom Bauer (1/2 Liter 12.-) zu teuer ist, habe ich auch schon in der Migros das IP Rapsoel gekauft. Dort steht aber nicht explizit darauf, ob es kaltgepresst ist. Ist es trotzdem zu empfehlen?

Anita Gröli: Ja, sie können beide Oele nehmen. beide sind empfehlenswert.

I.S. Omega 3 und Fischverzehr liest man, dass eigentlich kein Fisch mehr «gesund» ist weil er durch die Zucht belastet ist mit ungesunden Nebenprodukten. Ich kaufe gelegentlich auch Egli aus einer Zucht in Leulerbad. Ich würde gerne mehr Fisch essen. Welchen können Sie mir empfehlen? Merci vielmal

Anita Gröli: Alle Sorten einheimischer Fisch, die aus einer Bio-Zucht kommen sind grundsätzlich empfehlenwert. Oft finden sich gute Forellenzucht Stellen.

In welchem Verhältnis steht die mediterrane Ernährung zur Bircher-Benner-Kost? Ich bin mit dieser aufgewachsen und glaube heute noch davon zu profitieren!

Beatrice Conrad: Die Bircher-Benner-Kost weist durchaus Ähnlichkeiten auf. Auch dabei wird auf frische, regionale Produkte und viele pflanzliche Lebensmittel gesetzt. Wenn Sie heute noch davon profitieren, ist es sinnvoll damit weiterzufahren.

Ich bin Vegetarierin muss ich ein Zusatzvitamin einnehmen? ( Nahrungsergänzung) Vielen Dank

Lucia Winzap: Eine ausgewogene vegetarische Ernährung mit regelmässigem Verzehr von Milchprodukten und Eiern ist grundsätzlich bedarfsdeckend, und Sie benötigen keine zusätzlichen Vitamine und Mineralstoffe. Bei einer vegetarischen Ernährung mit sehr wenig tierischen Produkten oder sogar einer veganen Ernährung ist insbesondere Vitamin B12 zusätzlich erforderlich.

Gibt es eine bestimmte Menge an Olivenöl, ab welcher man positive gesundheitliche Effekte erwarten kann? Sollten sie primär kalt, z.Bsp. in Salaten genossen werden?

Beatrice Conrad: Kaltgepresstes Olivenöl sollte vor allem in der kalten Küche eingesetzt werden. Es ist nicht allein das Olivenöl welches die Vorteile der mediterranen Ernährung ausmacht. Eine genaue Mengenangabe kann deshalb nicht gemacht werden.

Ich bin 64 Jahre alt, treibe seit über 20 Jahren 4 x pro Woche Kraftsport und als Ausgleich Tischtennis. Für den Erhalt meiner Muskulatur und auch aufgrund meines Alters benötige ich ca. 1,5g Eiweiss pro Kg Körpergewicht also täglich 120g ! Wie komme ich mit wenig Fleisch (1 x pro Woche) und wenig tierisches Eiweiss (Käse etc.) auf diesen Eiweisswert? Ich esse jeden morgen mein Haferporridge mit Nüssen und Beeren, jeden Tag Salat mit Olivenöl sowie Gemüse und Früchte. Natürlich auch täglich Frischkäse und Brot. Aber gemäss meiner Rechnung kommen da höchstens 60-80g Eiweiss zusammen. Danke für Tipps oder einen Ernährungsplan (aus dem Internet).

Anita Gröli: Regelmässig Eispeisen, Hülsenfrüchte, Tofu, Quorn, Seitan sind gute Quellen. Auch können Sie versuchen, hochwertige Eiweisskombinationen zusammenzustellen. Z.B. Getreide/Kartoffeln/Mais mit Ei/Hülsenfrüchte/Quark/Nüsse kombinieren um eine hochwertige Kombination zu erreichen, das gleichwertig mit Fleisch ist. z.B. Polenta mit Käse, Röschti mit Spiegelei etc. Im Internet findet Sie einige Ideen wenn sie danach suchen.

Wir essen zum Frühstück immer Haferflocken Wasser frische Früchten mit mager Yoghurt und mager Quark. Bitte um Ihren Kommentar.

Beatrice Conrad: Da ich Sie nicht kenne und der Rest Ihrer Gewohnheiten unbekannt ist, ist es schwierig Ihr Frühstück abschliessend zu beurteilen. Positiv ist sicherlich die Ausgewogenheit Ihres Frühstücks. Allerdings ist es für gesunde Erwachsene nicht unbedingt nötig fettreduzierte Milchprodukte zu essen.

Ich esse täglich morgens Porridge (aus 1 EL getrocknete Flocken). Ich verwende dazu angekeimte Haferflocken. Der Grund: angekeimte Haferflocken scheinen mehr basisch zu sein als die üblichen Haferflocken. Die Haferflocken weiche ich über Nacht in Wasser ein und wärme sie am nächsten Morgen im selben Wasser schliesslich etwa 30 Minuten lang (bei ausgestellter Herdplatte). Meine Fragen dazu: Haben übliche Haferflocken ebenfalls genügend basische Wirkung? Ist das Einweichen über Nacht empfehlenswert und weshalb? Vielen Dank für die Beantwortung. Ich bin gespannt darauf.

Anita Gröli: Durch das Einweichen wird die Matrix der Haferflocken verändert und sie sind dadurch besser verträglich. Eine basische Wirkung erzielen sie mit der Zugabe von Zitronensaft oder einem Fruchtkompott.

Ich habe eine Frage zu Milchprodukten. Ich esse täglich viel Joghurt und Quark, ungefähr 500g, 1dl Milch und ca 100g Käse. Wahrscheinlich ist dies zu viel. Was wäre sinnvoll? Eine weitere Frage betrifft den Eierkonsum: ist es problemlos täglich ein Ei zu essen? Vielen Dank für ihre Antwort.

Beatrice Conrad: Wenn sie nicht übergewichtig sind, und daneben die empfohlenen Mengen an Stärkebeilagen, Gemüse und Salat auch konsumieren, ist grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Wenn sie allerdings daneben noch Fleisch essen, sollten sie Ihren Konsum überdenken. Dasselbe gilt für die Frage bezüglich Eier. Fachlich fundierte Informationen zu verschiedenen Ernährungsthemen finden Sie unter: Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE (sge-ssn.ch)

Heute im Puls wurde das Olivenöl als sehr gesund gepriesen. Meine Frage; wie gesund ist die Olive als Frucht. Danke für die Antwort

Anita Gröli: Auch die Olive (als Frucht) enthält Öl und ist dementsprechend empfehlenswert.

Wie kann ich durch die richtige Ernährung auf Cholesterinsenker verzichten? Ich habe seit 9 Monaten einen Stent und vertrage die herkömmlichen Statine nicht. Da ich mein Leben lang (ich bin 60) praktisch keine Medikamente genommen habe, fällt es mir zudem jetzt sehr schwer, solche täglich und 'ein Leben lang' einzunehmen. Ich bin schlank (BMI unter 20), habe Sport getrieben – bin ein Bewegungsmensch (Pferde- und Hundesport, Fitness, Gartenarbeit, kein langes Sitzen, Treppe anstatt Lift). Gesund essen ist mir wichtig: Rohkost, Ballaststoffe, wertvolle Öle, Nüsse, Kefir (eigener Pilz), wenig Fleisch aus tiergerechter Haltung (wenn möglich Demeter). Ein Glas Rotwein und einen Apéro lehne ich nicht ab. Käse liebe ich. Scheinbar genügt meine Ernährung und Lebensweise nicht, um den Colesterinwert auf 1.4 zu senken. Eine Ernährungsberaterin speziell für dieses Thema habe ich bisher nicht gefunden. Haben Sie Tipps? Danke für Ihre Rückmeldung.

Beatrice Conrad: Für detaillierte, individuelle Empfehlungen wenden Sie sich an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: https://svde-asdd.ch/beraterinnen-suche

Ich musste im September 2023 eine Niere entfernen lassen wegen grossen Nierensteinen und nur noch minimer Nierenleistung. Ich esse sehr gerne Randen, ist es so dass Randen schlecht sind wegen der Niere und eher nicht essen sollte?

Lucia Winzap: Es kommt auf die Zusammensetzung der Nierensteine an. Die meisten Steine bestehen aus Calziumoxalat. Randen sind reich an Oxalat und sollten bei einem Fall von Calziumoxalatsteinen nur in kleinen Mengen und selten konsumiert werden. Zudem ist es wichtig, mindestens zwei Liter Wasser pro Tag zu trinken, insbesondere auch vor dem Schlafengehen. Tipp: Um das Oxalat in den Randen zu binden, ist es sinnvoll, calziumhaltige Lebensmittel wie z.B. Feta zu den Randen zu essen.

Kann man sich mit der mediteranen Ernährung gesund vegan ernähren oder wird eher davon abgeraten?

Anita Gröli: viele Grundnahrungsmittel aus der meditteranen Ernährung sind von Natur aus Vegan: Hülsenfrüchte, Gemüse, Getreide, Nüsse etc. Beachten sollten Sie die Empfehlungen für eine vegane Kost, dann lässt sich eine meditterane Ernährung wunderbar mit der veganen Ernährung kombinieren. Fleisch durch Algen und Leinsamen ersetzen, Fleisch durch Hülsenfrüchte und Nussmuss.

Rotes Fleisch sei ungesund. Wild und Bündnerfleisch gehört auch dazu, obschon gerade Wild eigentlich als naturnah gilt.

Beatrice Conrad: Es sind vor allem die grossen Mengen an rotem Fleisch, welche als «ungesund» gelten. Bündnerfleisch und Wildfleisch müssen nicht weggelassen werden, diese enthalten auch wertvolle Inhaltsstoffe wie Eisen und Vitamin B12. Allerdings ist es wichtig, nicht mehrmals pro Woche rotes Fleisch zu konsumieren und ausreichend pflanzliche Produkte zu integrieren.

Guten Abend, wie gesund sind eigentlich Bananen als Süssungsmittel z.B. für tägliche Müsli? Und wie verhält es sich beim Verzehr von Bananen als Snack? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Anita Gröli: Bananen sind ein beliebtes Obst und ergänzen zu einheimischem Obst den Speiseplan. Weil sie sehr süss sind, kann der Haushaltszucker gut mal weggelassen werden. Als Snack sind Bananen ideal.

Guten Abend warum höre ich nie von einer Ernährungsberaterin Berater dass beinahe alle Früchte die wir kaufen können nicht reif sind. Früher hat man uns immer gesagt, dass unreife Früchte sehr ungesund sind. Dürfen sie das nicht sagen wegen der Lebensmittel Lobby?

Anita Gröli: Bei Saisonobst ist die Chance am grössten, dass man reife und frisch geerntetes Obst erhält. Auch am Duft erkennt man oft reifes Obst. Halten sie Ausschau, was gerade Saison hat, auch dem Bauernmarkt ist man gut bedient.

Bei hohem Blutdruck und hohem Cholesterin wird neu empfohlen, keine Oele und Fette mehr zu essen, kein Fleisch und Fisch, keine Milchprodukte. Nur viel Gemüse und Hülsenfrüchte, Obst und Vollkorn Wie sehen Sie diese Ernährung ? Ich habe diese Ernährung bei dem Buch die China Studie und den Büchern von Dr. Esselstyn gelesen

Beatrice Conrad: Dies entspricht nicht den offiziellen Empfehlungen der Fachgesellschaften und führt langfristig zu Mangelzuständen. Für detaillierte, individuelle Empfehlungen wenden Sie sich an eine anerkannte Ernährungsberaterin oder an einen anerkannten Ernährungsberater. Ihre Leistungen werden mit einer ärztlichen Verordnung von der Krankenkassen-Grundversicherung übernommen. Adressen zu Beratungsstellen in Ihrer Region finden Sie unter folgendem Link: https://svde-asdd.ch/beraterinnen-suche

Ich habe entzündungen im Körper. Und muess Medikamenten Spritzen . Können Sie mir Menüs und was ich zum Frühstück essen kann empfehlungen geben.

Anita Gröli: Das kommt sehr auf ihre Grunddiagnose darauf an. Ich würde Ihnen empfehlen sich von Ihrem Hausarzt eine Verordnung zur Ernährungsberatung auszustellen. Bei einer entzündlichen Erkrankung ist es eine Pflichtleistung ihrer Krankenkasse.

Ich mörsere für das Morgenmüesli einen Esslöffel Sesam weil ich hörte, dass so die Nährwerte besser aufgenommen werden. Da es eher aufwendig ist möchte ich wissen ob dem so ist. Auch mit ungekochter Goldhirse verfahre ich so, weil die Samen sonst zum roh essen zu hart sind. Was sagen Sie dazu?

Anita Gröli: Sesam und Goldhirse können Sie auch über Nacht einweichen. So sind sie verträglicher und das Mörsern erübrigt sich.

Gibt es Studien zu mediterrane Ernährung und Colitis ulcerosa?

Lucia Winzap: Guten Abend! Ja, es gibt Studien zur Colitis Ulcerosa und mediterraner Ernährung, zum Beispiel hier eine Review: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37351247/. Die mediterrane Ernährung scheint die Symptome zu verbessern.

Ich esse jeden Morgen ein Müesli welches ich mit versch. Flocken, Samen, Nüssen und Früchten zubereite. Danach trinke ich eine Tasse Kaffee (mit Caférahm). Nun habe ich gelesen, dass der Kaffee mit Milch bzw. Rahm die Aufnahme sämtl. zuvor eingenommener wertvollen Inhaltsstoffe (Vitamine, Spurenelemente ect.) verhindert. Der Kaffee sollte dann schwarz oder mit pflanzlicher Milch genossen werden. Was ist Ihre Meinung?

Beatrice Conrad: Gratulation zu Ihrem Frühstück. Allerdings ist es wichtig, ein Milchprodukt einzubauen, da sonst hochwertiges Protein fehlt. Oben genannte Theorie ist wissenschaftlich unbegründet.