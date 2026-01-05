 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Alkoholkonsum»

05.01.2026, 08:36

Teilen

Habe ich meine Trinkgewohnheiten noch im Griff – oder sie mich? Welche Muster sollten mir zu denken geben? Muss ich mir Sorgen machen, wenn mir der «Dry January» nach zwei Wochen schon zu lästig wird? Wieso fällt es mir immer so schwer, Nein zu sagen? Und wo finde ich Hilfe für mich oder einen nahestehenden Menschen?

Maria Brehmer, Regina Esser, Dörte Petit und Stephan Streit beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Box aufklappen Box zuklappen
Die Fachrunde des PULS-Chats.
Legende: Maria Brehmer, Regina Esser, Dörte Petit und Stephan Streit SRF

Maria Brehmer
Coach für ein alkoholfreies Leben
www.fraubrehmer.com

Dr. Regina Esser
Co-Chefärztin Innere Medizin
Arud Zentrum für Suchtmedizin

Dörte Petit
Senior Projektleiterin Prävention
Sucht Schweiz

Stephan Streit
Fachstellenleiter Beratung und Therapie
Blaues Kreuz BE-SO-FR

SRF 1, Puls, 5.1.2025, 21:05 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)