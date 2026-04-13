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Q&A Fragen und Antworten Chat zum Thema «Pillen aus dem Internet»

13.04.2026, 08:48

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Worauf muss ich bei Bestellungen von Medikamenten über das Internet achten? Wie erkenne ich seriöse Anbieter, was entlarvt Betrüger? Welche Nahrungsergänzungsmittel sind zulässig, welche problematisch? Und wann sollten beim Onlineeinkauf die Alarmglocken läuten?

Lothar Aicher, Georg Aichinger, Ruth Mosimann und Jonas Personeni beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Fachpersonen im «Puls»-Chat

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Die Fachrunde des PULS-Chats
Legende: Lothar Aicher, Georg Aichinger, Ruth Mosimann und Jonas Personeni srf

Dr. Lothar Aicher
Toxikologe
SCAHT Schweizerisches Zentrum für Angewandte Humantoxikologie

Prof. Georg Aichinger
Toxikologie
ETH Zürich, Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie

Ruth Mosimann
Apothekerin
Fachspezialistin illegale Arzneimittel
Swissmedic

Jonas Personeni
Leiter Prävention & Kommunikation
Stiftung Swiss Sport Integrity

SRF 1, Puls, 13.04.2025, 21:05 Uhr ; 

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