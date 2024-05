Was ist das Problem? In den sozialen Medien tauchen fast täglich neue Onlineshops auf, die ihre Produkte anpreisen. Oft sind diese neuen Shops über eine «.ch»-Internetadresse zu erreichen und nicht selten sind sie auch noch mit einem Schweizerkreuz versehen. Das soll Vertrauen schaffen. Schöne Bilder, attraktive Preise – was will man mehr. Schaut man genauer hin, so merkt man: Verkauft wird keine Schweizer Qualität, sondern Billigware aus Asien. So wie bei dem Shop mit der Adresse envely.ch.

Wie erkenne ich so einen Shop? Ein gesundes Misstrauen sei immer gut, sagt Michael Nussbaumer, Onlinehandels-Experte und Dozent an der Hochschule Luzern.

Darauf sollten Sie achten beim Einkauf in einem unbekannten Shop: Box aufklappen Box zuklappen Gibt es ein Impressum auf der Website?

Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es? Kann ich beispielsweise Anrufen bei einem Problem?

Ist der Shop lokal verankert oder gibt es eine Filiale?

Was sind die Rückgabebedingungen: Gibt es eine Adresse?

Woher kommt die Ware?

Eine kurze Internetrecherche kann sich lohnen: Welche Bewertungen gibt es für den Shop?

Dazu muss man sich den Shop zuerst genauer anschauen: «Es ist wie im Laden: Vorsichtig sein, skeptisch sein – und wenn das Bauchgefühl komisch ist, zu einem bekannten Shop wechseln für den Einkauf.»

Wie sieht das im Beispiel envely.ch aus? Auf der Website dieses Shops findet man weder Impressum noch Adresse und man weiss auch nicht, wer hinter diesem Shop steht. Es gibt zwar ein Kontaktformular und eine Mailadresse.

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Legende: Espresso Berichten Sie uns hier: Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Das alles sollte beim Einkaufen misstrauisch machen. Sehr versteckt findet man bei den Rückgabebedingungen heraus, dass die Waren aus Asien kommen. Eine Adresse für eine allfällige Rückgabe der Bestellung gibt es aber auch da nicht.