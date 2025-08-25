Wie viel Bildschirmzeit ist unbedenklich? Welche Zeichen weisen auf eine Handysucht hin? Wie kommt man aus dem ständigen Familien-Zoff um die Smartphone-Nutzung wieder heraus?
Daniel Betschart, Florian Bühler, Christina Stadler und Eva Unternährer beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.
Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.
Fachpersonen im «Puls»-Chat
Daniel Betschart
Programmverantwortlicher Medienkompetenz
Pro Juventute Schweiz
Dr. Florian Bühler
Entwicklungspsychologe
University of California Berkeley | Social Origins Lab
Prof. Christina Stadler
Psychologische Klinikleiterin
Klinische Professorin für Entwicklungspsychopathologie
Klinik für Kinder und Jugendliche UPK Basel
Dr. Eva Unternährer
Psychologin und Forschungsleiterin
Kinder- und Jugendpsychiatrische Forschungsabteilung UPK Basel | SMARTIES-Studie