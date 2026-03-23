Was stimmt für mich, meinen Körper und meinen Alltag? Kann ich meine Ernährung einfach so auf «intuitiv» umstellen? Welche Warnzeichen zeigen mir, wenn ich damit auf der falschen Spur bin? Wie umgehen mit Fastenkuren und Diäten? Wie lässt sich die freie Essenswahl in der Familie umsetzen, wie den Zuckerkonsum reduzieren? Wie umgehen mit «Picky Eaters»? Und wie lassen sich neue Trends und Studienergebnisse besser beurteilen?

Natalie Sara Bez, Vanessa Brand, Paolo Colombani und Sabina Raschle beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat zur «Puls»-Sendung. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.