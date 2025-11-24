 Zum Inhalt springen

Q&A Geruchsstörungen «Ich habe seit Corona keinen Geruch mehr, ist das endgültig?»

Sophia C. Poletti, Regula Rudolf von Rohr und Olivia Stanimirov Rossi haben Ihre Fragen im Chat zur «Puls»-Sendung beantwortet.

24.11.2025, 08:37

Fachpersonen im «Puls»-Chat

Die Fachrunde des PULS-Chats.
Legende: Sophia C. Poletti, Regula Rudolf von Rohr und Olivia Stanimirov Rossi SRF

PD Dr. Sophia C. Poletti
Fachärztin HNO
Spezialistin und Chirurgin für Erkrankungen der Nasennebenhöhlen
ORL Praxen Küsnacht

Regula Rudolf von Rohr
Aromatherapeutin ISAO
Medizinisch Therapeutische Dienste, Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel

Dipl. Ärztin Olivia Stanimirov Rossi
Fachärztin HNO
HNO Hardbrücke, Zürich

Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

SRF 1, Puls, 24.11.2025, 21:05 Uhr ; 

