Hallo ich habe vor 11 Jahren eine MagenOP gehabt habe danach 35kg abgenommen bin jetz 95 kg schwer bei einer Körpergrösse von 156cm also immernoch deutlich Übergewichtig. Könnte mir die Abnehm Spritze helfen um wirklich einen normalen BMI zu erreichen und langfristig gesünder zu leben.

Marco Büter: Ja, das wäre eine mögliche Option.

Empfehlen Sie eine Magenoperation wenn bislang alle Versuche mit Abnehmspritzen und Ernährungsberatung fehlgeschlagen haben? Das Gewicht beträgt 118 Kg bei einer Körpergrösse von 180cm

Marco Büter: Ja, in diesen Fällen ist eine Magenbypass-OP eine gute und sichere Alternative. Sie können damit statistisch etwa 30% Ihres Gewichtes reduzieren. Die Eingriffe werden mittlerweile in Zentren (z.B. bei uns in Männedorf) minimal-invasiv durchgeführt mit sehr niedrigem Komplikationsrisiko. Der Eingriff dauert etwa 60 min, Sie sind 2 Nächte im Spital und etwa 3 Wochen krankgeschrieben.

Ich spritze seit über einem Jahr und habe gar nichts abgenommen. Ich bin 64 Jahre alt und habe Diabetes seit 25 Jahren

Marco Büter: Die Medikamente garantieren keine Gewichtsreduktion. Bei etwa 30% der Betroffenen zeigen sie gar keinen Effekt. In dem Fall kann eine bariatrische Operation (z.B. Magenbypass) sinnvoll sein. Damit verlieren Sie statistisch ca. 30% Ihres aktuellen Gewichtes und der Diabetes bessert sich auch deutlich.

Guten Abend Was sind die Bedinungen damit die Krankenkasse die Abnehmspritze bezahlt? Ich leide an einem Vorhofflimmern und sollte eine Ablation machen. Aber zuerst muss ich ca. 15kg an Gewicht reduzieren. Ich bin 168cm Gross und momentan 111.7kg schwer. Freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: Guten Abend, damit haben Sie einen BMI von 39.6 kg/m2, so dass die Krankenkasse die Abnehmspritze zahlt. Eine langfristig wirksame Alternative wäre aber auch eine Adipositas-Operation.

Die Bedingungen sind ein BMI > 28 kg/m2 und Folgeerkrankungen des Übergewichts, z.B. Diabetes mellitus, Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen, Fettleber, oder ein BMI > 35kg/m2. Semaglutid muss von einem Arzt/ einer Ärztin eines Adipositas-Zentrums oder einer Fachärztin / einem Facharzt für Endokrinologie, Dialektologie und Metabolismus nach Einholen einer Kostengutsprache verschrieben werden. Weitere Grundvoraussetzungen sind die Einhaltung einer 500kcal Defizit Diät sowie eine relevante Steigerung der körperlichen Aktivität.

Guten Abend In der Sendung wird meines Erachtens fast durchwegs positiv von den Abnehmspritzen gesprochen. Häufige Nebenwirkungen sind meines Wissens Übelkeit und Durchfall. Aber in welchem Ausmass? Welche Nebenwirkungen könnten aufgrund des Wirkstoffes möglicherweise/vermutlich auch Langzeitschäden verursachen? Was ist der Worst Case an bereits eingetretenen Nebenwirkungen? Ich bin mir bewusst, dass es immer ein Abwägen von Risiken ist und damit evt ein anderer Worst Case wie Herztod verhindert werden kann. Und doch finde ich es gerade bei sehr gehypten Mitteln besonders wichtig, auch unbequeme Aspekte zu beleuchten. Besten Dank für Ihre Antworten und freundliche Grüsse, M, Adip. Kat.2

Marco Büter: Zu den bekannten Nebenwirkungen zählen eine Bauchspeicheldrüsenentzündung (sehr selten), Gallensteine (oft), eine Magenentleerungsstörung (oft), Sodbrennen Säurereflux (oft). Übelkeit und Erbrechen tauchen fast immer auf, sind aber zeitlich wohl begrenzt. Tierexperimentelle Daten scheinen auch auf ein erhöhtes Risiko von Schilddrüsenkrebs hinzudeuten, aber diese Daten sind noch unklar und werden von vielen Fachleuten angezweifelt.

Wie kann man verhindern, dass der Stoffwechsel beim Abnehmen auf „Sparflamme „ geht?

Annic Baumgartner: Beim Anpassen der Ernährung ist vor allem zu berücksichtigen, dass der Grundbedarf an Energie, den der Körper braucht um zu funktionieren nicht unterschritten wird. Der Grundbedarf errechnet oder lässt sich durch etablierte Schätzformeln wie zum Beispiel der Harris-Benedict-Formeln ermitteln. Zusätzlich hilft intensives Training, insbesondere Krafttraining den Stoffwechsel zu aktivieren.

Hallo «Puls» Nach einem Herzinfarkt mit vier Stents und Rauchstopp vor 18 Monaten habe ich vor ca 11 Monaten über 10 KG zugenommen. Mache immer noch ca gleich viel Sport wie vorher und ernähre mich nicht anders. Hausarzt kann es sich nach Blut Untersuchung nicht erklären...er meinte das Alter. Haben Sie eine andere Erklärung oder Vermutung? Besten Dank

Annic Baumgartner: Vermutlich hat sich ihr Lebensstil nach so einem einschneidenden Ereignis wie dem Infarkt und der Behandlung stärker verändert als im ersten Moment ersichtlich. Zudem fällt durch den Rauchstopp der Hunger dämpfende Effekt des Nikotins weg, was parallel zu einer Veränderung des Lebensstils nach Infarkt oft zu einer deutlicheren Gewichtszunahme führt als sonst. Letzen Endes darf der Infarkt, resp. das trotz allem gute Überstehen dessen als grosser Ansporn gesehen werden dauerhaft eine gesündere Lebensweise und eine bessere Fitness anzugehen.

Guten morgen Was mach ich, wenn ich am abend hunger habe so ca 10-11 uhr Vorallem wenn ich etwas weniger esse Ich arbeite mittelstreng und stehend habe lange arbeitszeiten, somit bleibt nicht so viel zeit für bewegung draussen Wie soll ich damit umgehen? Essenstipps Mit freundlichen Grüssen

Lumnije Jusufi: Guten Abend Zuerst einmal zum Ernährungsaspekt Ihrer Frage.Die erste Frage die man sich in dieser Situation stellen sollte ist:Ist es wirklich Hunger oder ist es Lust?Wenn es sich tatsächlich um Hunger handelt, kann man sich überlegen ob bei den Hauptmahlzeiten Optimierungsmöglichkeiten bestehen.Idealerweise sollten um eine langanhaltende Sättigung zu erreichen 3 Komponenten vertreten sein;falls Sie sich im Übergewicht/Adipositasbereich befinden, sollte die Hälfte des Tellers Gemüse ausmachen, 1/4 Proteinlieferanten wie z.B. Fleisch, Fisch, Eier, Tofu und 1/4 Stärkebeilagen wie z.B. Teigwaren,Kartoffeln, Reis. Wenn Sie sich im Normalgewichtbereich befinden, können die Komponenten auch je 1/3 ausmachen. Geeignete Zwischenmahlzeiten, wenn Sie wirklich etwas zwischendrin brauchen, wären z.B. eine Hand voll Nüsse, Gemüsesticks mit Quarkdip, eine Frucht oder ein Naturejoghurt. Ist es mehr Lust könnte man sich überlegen, wie man sich sonst etwas Gutes tun kann um den Tag ausklingen zu lassen. Zum Bewegungsaspekt Ihrer Frage: gerade bei begrenzten zeitlichen Ressourcen ist es ratsam Bewegung im Alltag zu integrieren. Vielleicht können Sie sich vornehmen auf den Lift/Rolltreppe zu verzichten, sind Sie mit dem ÖV unterwegs könnten Sie vielleicht eine Station früher aussteigen, mit dem Auto könnte man sich einen weiteren Parkplatz suchen. Längerfristig wäre aber ein Mix von Alltagsbewegung, Ausdauer- und Krafttraining ratsam. Alles Gute für Sie!

Guten Tag Ich mache 2-3 Sport in der Woche (Aussdauer und Kraft). Ich bin 42, Geschäftsführerin und Mutter. Ich nehme kein Gramm ab und bin frustriert. Kann es sein, dass der Cortisolspiegel zu hoch ist? Zu viel innerer Stress? Was kann ich tun? Yoga ist nicht mein Ding. Gibt es natürliche Vitamine die unterstützend sein können wie Ashwagandha?

Marco Büter: Es gibt viele verschiedene Gründe, weshalb man trotz hoher Aktivität kein Gewicht verliert. Ein hoher Cortisolspiegel, z.B. bei einem Cushing Syndrom, kann eine von vielen Ursachen sein. Dann beobachtet man aber meist noch andere Symptome, wie z.B. eine sehr körperbetonte Fettverteilung, rite Dehnungsstreifen, einen klassischen «Stiernacken», das «Mondgesicht» usw. Vitamine sind in der Regel gut, sorgen aber nicht für einen Gewichtsverlust. Am Ende sind Sport und Ernährung keine klassische Therapie, sondern vor allem Prävention. Wenn man von (starkem) übergewicht betroffen ist, kommt Prävention meist zu spät. Dann helfen Medikamente und je nach Schweregrad der Erkrankung auch ein chirurgischer Eingriff.

Ich habe grosse Bedenken wegen den Abnehmspritzen (Nebenwirkungen, Langzeitfolgen aber auch Finanziell). Wenn man den Befürwortern glaubt, ist eine Gewichtsabnahme bei BMI 34 kaum noch ohne möglich. Ist das so? Kann ich mit Sport und Ernährung mein Zielgewicht erreichen und beibehalten – auch ohne Spritze?

Annic Baumgartner: Das Gewicht kann selbstverständlich bei jedem Startgewicht angegangen werden. Bei einem höheren BMI ist der Anfang oft leichter, da meist mehr offensichtlich ungesunde Ernährungsverhalten oder fehlender Sport rasch grosse Erfolge erzielen. Handkehrum ist der Weg zu einem Normalgewicht sehr lang und von wiederholten Plateau-Phasen durchsetzt, die viel Durchhaltevermögen brauchen. Bei einem tieferen BMI besteht durch die konsequente Änderung des Lebensstils aber eine deutlich höhere Chance ohne Unterstützung ein Normalgewicht zu erreichen. Der Schlüssel liegt in der Beharrlichkeit der Bestrebungen und dem steten Anpassen der Veränderungen. Bei jedem Erreichen eines Plateaus Sollt Bilanz gezogen werden, um zu überlegen, welche Anpassung als nächstes Ansteht um den Stoffwechsel herauszufordern und die Gegenregulation des Körpers mit dem Ziel wieder zu zunehmen in Schach halten zu können. Ich empfehle zusätzlich zum einem Berater für den Bereich Ernährung, auch jemanden an Board zu haben, den Sie bezüglich Trainingserfolg coacht. Viel Erfolg!

Hallo zusammen, Ich wiege 97 kg fett, bin ein Mann, 1.75 gross. Um meinen Hunger/Appetit zu stillen, esse ich neben den Mahlzeiten mehrere ganze Gurken am Tag. Mein Freund aber streitet mit mir und sagt, ich solle nicht so viele (2) Gurken ganz essen. Aber ich finde, es ist doch gut! Es sind wenige Kalorien. Und so kann ich, hoffentlich, weniger von anderen Sachen essen, weil ich voller bin. Was meinen Sie? Wer hat Recht? Soll ich weiter grenzenlos Gurken essen dürfen? Oder lieber darauf verzichten? Freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: Das ist eine gute Strategie, machen Sie unbedingt so weiter. Es gibt keinen Grund, warum man nicht mehrere Gurken essen sollte (ausser es handelt sich um eingelegte, die haben oft noch viel Zucker).

Wie nimmt man in der Menopause am besten und nachhaltigsten ab? Wieso funtioniert z. B. Interwallfasten beim einen so gut und bei mir gar nicht?? Danke für die Antwort

Anne Katrin Borm: Auch in der Menopause hilft alles, was auch vor der Menopause geholfen hat. Das Abnehmen ist etwas schwieriger, weil der Verbrauch geringer wird. Ob Intervallfasten hilft oder nicht, hängt auch davon ab, wieviel Kalorien man über den Tag verbraucht, und wieviel man in dem Ess-Intervall dann zu sich nimmt.

Ich bin 74 und wurde vor 11 Jahren pensioniert. Damals war ich stark übergewichtig und bewegte mich mangels Zeit und starker Arthrose Schmerzen viel zu wenig. Kurz nach der Pensionierung bekam ich ein neues Hüftgelenk. Bald danach konnte ich mich wieder genussvoll bewegen (schwimmen, spazieren, regelmässiges Krafttraining) ass viel bewusster (gesünder, Kalorien reduziert) und habe in den ersten 9 Jahren 36 kg verloren. Seither schwankt mein Gewicht um 90 kg herum. (88-92 kg) obschon ich (1.67 gross) weder mein bis dahin erfolgreiches Ess- /Bewgungsverhalten geändert habe. Weshalb ist das so? Wie kann ich noch etwa 20 kg abnehmen, ohne Magenband, Tabletten, Spritzen?

Anne Katrin Borm: Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Erfolg! Sie konnten auch das Gewicht um die 90 kg halten und haben nicht wieder zugenommen, das ist grossartig. Durch die Gewichtsabnahme hat sich Ihr Verbrauch reduziert, so dass jedes weitere Kilo nur noch schwer abgenommen werden kann. Möglicherweise haben Sie auch mittlerweile mehr Muskelmasse, wenn Sie immer noch regelmässig Krafttraining machen. Bleiben Sie dran mit dem Sport, körperliche Fitness ist das, was für Ihre Gesundheit am wichtigsten ist. Je nachdem, wie wichtig Ihnen eine weitere Gewichtsabnahme ist, können Sie vielleicht bei einer Ernährungsberatung Ihren Verbrauch testen lassen und gemeinsam überlegen, ob Sie noch etwas optimieren müssen. Sie haben schon so viel geschafft- seien Sie stolz darauf!!

Ich mache 4x/Woche Krafttraining und 2x/Woche Ausdauertraining und bleibe in einem Kaloriendefizit, um meine Muskelmasse zu erhalten und Körperfett abzubauen. Ist es richtig, wenn ich 12 Wochen lang in einem solchen Defizit bleibe? Nach den 12 Wochen gehe ich langsam wieder zu meinem normalen Tagesbedarf zurück. Das halte ich noch 3-4 Wochen durch und dann gehe ich meistens wieder in dem Defizit zurück. Nun zu meiner Frage: Ich habe viel recherchiert und es soll eine gesunde Art sein, Körperfett zu verlieren, aber ich habe manchmal Angst, dass es zu einem Jojo-Effekt kommt.

Annic Baumgartner: Ihre Methode kann tatsächlich durch diese zyklische Veränderung helfen, das Körperfett zu reduzieren. So lange die Muskelmasse regelmässig kontrolliert wird mittels gleicher Methode, haben Sie eine ausreichende Sicherheit bzgl. der Wirksamkeit. Das Problem dieser sehr aufwändigen Methoden ist oft, dass der Ausstieg schwierig ist und der Körper trainiert wird auf diesen steten Wechsel. Wenn die Lebenssituation sich ändert und weniger Energie zur Verfügung steht für die Gewichtskontrolle, ist das Risiko vorhanden, dass der ganze Erfolg zunichte gemacht wird. Ich würde empfehlen einen gleich bleibenderen Rhythmus zu wählen, mehr Fokus auf die Intensität des Trainings zu setzten und die Kalorienreduktion v.a. auch zur Entlastung der Leber nur punktuell einzusetzen.

Guten Tag. Ich (44, weiblich, 1.69 gross, 75 kg) esse zwischendurch gerne Süsses. Durch was kann ich das Süsse ersetzen, damit mein Gewicht nicht noch weiter steigt bzw. es eventuell sogar reduziert wird? Mir ist bewusst, dass das weglassen die beste Lösung ist. Danke im Voraus für die Antwort.

Anne Katrin Borm: Die Frage ist ja, warum Sie zwischendurch das Verlangen nach Süssem haben. Ist es Angewohnheit / Langeweile? Oder essen Sie schon zur Hauptmahlzeit schnell verfügbare Kohlenhydrate oder trinken Süssgetränke? In dem Fall gibt es Zuckerschwankungen nach dem Essen, die zu Gelüsten nach Süssem führen. Dann hilft es, schon den Zucker bei der Hauptmahlzeit einzusparen. Andere Tricks können sein, die Süssigkeiten gar nicht erst in greifbarer Nähe (oder überhaupt im Haus) zu haben, oder immer etwas Rohkost oder Apfelschnitze vorbereitet zu haben, die Sie dann statt den süssen Snacks essen. Oder Sie gönnen sich einen besonders schön duftenden, zuckerfreien Tee. Süssigkeiten zwischendurch machen das Abnehmen unnötig schwer.

Ist eine Diät mit «Precon Produkten» zu empfehlen und kann ich diese Diät auch über eine längere Zeit (6 Monaten) machen? Wieso hört man praktisch nie etwas von der «BIA Messung»? Diese ist ja viel genauer als die BMI-Berechnung und man weiss genau, wieviel Fett, Wasser, Muskelanteil man hat.

Annic Baumgartner: Precon oder andere Shake-Diäten können selbstverständlich helfen das Gewicht zu reduzieren. Wichtig ist immer sich klar darüber zu sein, was man damit erreichen möchte. Shake-Diäten werden oft für Hypokalorische-Diäten eingesetzt, d.h. Diäten bei denen die Kalorienzufuhr unter den Grundbedarf gesenkt wird. So etwas empfiehlt sich nur einem medizinischen eng betreuten Rahmen. Der Einsatz von Shakes als Mahlzeitenersatz einzelner Mahlzeiten kann hilfreich sein, wenn es Ihnen schwer fällt die Portionengrösse anderweitig zu kontrollieren oder sie eine Alternative suchen für Mahlzeiten, bei denen Sie unterwegs sind und damit dem Fast--Food oder dem klassischen Sandwich ausweichen möchten. Während der aktiven Abnehmphase spricht nichts dagegen dies als Hilfsmittel einzusetzen. Langfristig empfehle ich aber klar eine vollwertige, ausgewogene Ernährung. Künstlich kreierte Produkte kommen niemals an die Komplexität der natürlichen Produkte heran. Künstliche Produkte sind oft auch recht kostenintensiv.

ich hatte endlich gut abgenommen. Nun habe ich seit letzten Sommer im Job emotionalen Stress und kompensiere mit schlechtem Essverhalten wie Schokolade. Nun habe ich wieder 4kg zugenommen. Ich will das nicht. Wie kann ich mein Hirn „ausschalten“ und mein Belohnungsverhalten ändern. Welche Hilfe gibt es? Ich habe das Gefühl, alleine schaffe ich das nicht.

Anne Katrin Borm: Hier kann evtl. ein Coach oder eine Ernährungsberatung, oder sogar eine Psychotherapie, oder etwas aus dem alternativmedizinischen Bereich helfen – warum bedeutet der Job emotionalen Stress? Welche anderen Möglichkeiten könnte es für Sie geben, mit dem Stress umzugehen? Es wird immer Stress im Leben geben, und wenn man darauf mit «emotional eating» reagiert, wird man dann auch immer zunehmend. Daher ist es toll, dass Sie diesen Zusammenhang erkannt haben. Es gilt, sich entweder gar nicht erst emotional so stressen zu lassen, und wenn doch, dann andere Lösungen als die Schokolade zu finden (z.B. Spaziergänge, Radtouren, Wellness, Blumen, schöne Musik, Treffen mit Freunden, es gibt für jeden ganz individuelle Lösungen).

Guten Abend Bin ich richtig informiert, dass ich eine Abnehmspritze, egal welches Produkt, ein Leben lang nehmen muss, damit ich mein Gewicht halten kann? Wie ist diesbezüglich der jetzige Wissensstand?

Marco Büter: Ja, das stimmt. Die verfügbaren Daten zeigen, dass es mit fast 100%iger Sicherheit zu einem Wiederanstieg des Körpergewichtes kommt, wenn man die Medikamenteneinnahme stoppt.

Hallo ich bin 59 Jahre alt und habe 30 kg Übergewicht, schaffe es einfach nicht abzunehmen. Eine Angst von mir ist, dass die Haut am Bauch dann schlaff herunterhängt, wenn ich abnehme. Habe viel Gewicht am Bauch und weiss dass das gefährlich sein kann. Seit ich Trittico zum schlafen nehme (100 mg), hab ich so gut wie kein Sättigungsgefühl und esse teils masslos. Ansonsten tut mir das Trittico recht gut. Was könnte mir helfen?

Marco Büter: So wie es klingt, könnten Ihnen sowohl eine medikamentöse Therapie oder auch ein chirurgischer Eingriff helfen. Letztere ist sicher und kann mit sehr wenig Komplikationsrisiko vorgenommen werden. Statistisch nehmen die Patientinnen nach einer Bypass-OP etwa 30% Ihres Übergewichtes ab, mit einem Medikament ca. 15%. Was das Trittico betrifft, wissen wir, dass ein gesteigerter Appetit zu den Nebenwirkungen des Medikamentes gehören kann.

Langfristig abnehmen und das Gewicht dann auch halten zu können, geht nur mit einer Ernährungsumstellug. Ich, w., 68 jährig, 160 cm wog beim Eintritt in die Pensionierung 63 kg. War eindeutig zu viel für mich. Zufällig «die Ernährungs-Doc's» gesehen. Das war mein Ah-Erlebnis. Diese Folge behandelte Psoriasis Patienten, erfolgreich. Da ich auch unter dieser Autoimunerkrankung leide, habe ich alles ihn mich aufgesogen. Wichtigste Erkenntnis: alles selber zubereiten, absoluter Zuckerverzicht, gute Öle, keine Kuhmilch Produkte, keine Wurstwaren oder Schweinefleisch und keine Weissmehlprodukte und sehr wenig Alkohol, ab und zu ein Glas Rotwein. Ergebnis: 8 Kilo abgenommen, keine Medikamente nötig wegen der Psoriasis. Einfach ausprobieren. Heute esse ich drei kleine Mahlzeiten am Tag, trinke genügend und gehe jeden laufen. Dies soll als Ansporn für alle gedacht sein. Danke diesen Chat.

Annic Baumgartner: Hervorragend! Ganz genau. Was sie neben der Kalorienreduktion mit Ihrer Ernährungsumstellung erreicht haben sind die Prinzipien einer antientzündlichen Ernährung umzusetzen. Kuhmilch, gesättigte Fettsäuren aus Fleisch und Wurstwaren, Haushaltszucker und Weissmehlprodukte wirken entzündlich und haben die Psoriasis unterhalten. Ihre konsequente Umstellung hat den Benefit wunderbar gezeigt.

Ich ha ä Bypass op und ha i dä Reha d abnäsptüzä verschreibä cho .die 1di sprüzä isch verbrucht,ich bi vo 95 vor dä op uf 88 kg.sell ich witer fahrä?

Marco Büter: Ja, sicher so weitermachen.

Hallo, Ich nehme seit 6 Wo hen Mounjaro und habe 9kg abgenommen. Nun möchte ich in zwei Wochen in die Ferien und die Spritze für zwei Wochen absetzen. Ist das ohne Probleme möglich? Vielen Dank und freundliche Grüsse

Marco Büter: Das ist sicher möglich. Grosse Probleme sind nicht zu erwarten, abgesehen von einer Stagnation Ihres Gewichtsverlustes oder sogar einem leichten Wiederanstieg des Körpergewichtes.

Seit meinem 40. Lebensjahr nehme ich (w, Normalgewicht) jedes Jahr ein wenig an Gewicht zu – bei gleicher Ernährungsweise und regelmässigem Sport. Welche Änderung empfehlen Sie um das Gewicht halten zu können?

Lumnije Jusufi: Guten Abend Es ist leider wirklich so, dass die Muskelmasse zwischen dem 20.-30. Lebensjahr einen Peak aufweist und schon ab dem 40. Lebensjahr natürlicherweise ca. 5-10% Muskelmasse pro Dekade abgebaut wird. Mit der schwindenden Muskelmasse nimmt auch der Grundumsatz ab, d.h. die Energie die sie rein zum Funktionieren brauchen. Die Folge kann eine stetige Gewichtszunahme sein. Um dem Abbau entgegenzuwirken ist es ratsam, falls Sie das nicht schon machen, 1-2x pro Woche Krafteinheiten einzuplanen, dies können Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sein oder mit Widerstand wie Terabänder oder Gewichtshanteln. Zudem sollten neben der Alltagsbewegung auch Ausdauereinheiten erfolgen. In der Ernährung ist auf eine ausgewogene Mahlzeitenzusammenstellung mit genügend Protein, hohem Gemüseanteil und kleinerem Stärkebeilagenanteil (ca. 1/4-1/3 des Tellers) zu achten. Zudem kann man sich Gedanken zum Mahlzeitenrhythmus machen. Sind Zwischenmahlzeiten erforderlich oder eher Gewohnheit? Idealerweise ist ein Abstand von 4-5h von einer Hauptmahlzeit zur anderen ratsam. Alles Gute für Sie!

Ich möchte mein Gewicht von 85kg auf 80kg runterbringen. Ich treibe in der Woche 5-6 Sport. Mein Gewicht verharrt immer im Bereich 83.5 bis 85kg. Was muss ich im speziell im Auge behalten. Kohlenhydrate oder generell die Menge welche ich zu mir nehme? Kohlenhydrate: Kann ein Verzicht auf Brot am Morgen sinnvoll sein? Mengen: Gibt es hier einfache Faustregeln zum Anwenden?

Anne Katrin Borm: Prima, dass Sie so viel Sport machen. Es kommt sehr auf den Sport an, wieviel man wirklich verbraucht – viele Menschen essen auch vor oder nach dem Sport mehr, als sie durch den Sport verbrauchen. Ansonsten gerne einmal mit einer Ernährungsberatung genau den Verbrauch und die Ernährungsgewohnheiten anschauen. Brot: kommt drauf an, wie viel, 1 Scheibe morgens schadet sicher nichts.

Guten Tag Ich mache Intervall-Fasten und verzichte ab und zu aufs Frühstück, da ich sowieso morgens keinen grossen Hunger habe. Mit einem BMI von 22 bin ich im Normalgewicht, ich möchte einfach nicht zunehmen. Seit ich in den Wechseljahren bin muss ich etwas aufpassen, dass ich das Gewicht halten kann. Ist das gesund? Ich fühle mich manchmal etwas träge, was kann ich dagegen tun?

Marco Büter: Ihre Strategie scheint vernünftig. Es gibt mittlerweile recht gute wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass Intervallfasten sehr gute gesundheitliche Auswirkungen haben kann – selbst, wenn man damit kein oder nur sehr wenig Gewicht verliert.

Annic Baumgartner: Es gibt unterschiedliche Typen von Migräne und auch durchaus solche, die mit sehr wenig Kohlenhydraten auskommen, ja sogar Daten die ein positives Ansprechen auf eine Ketogene Diät zeigen.

Per se spricht die Migräne meines Erachtens nicht gegen den Einsatz von Semaglutid, insbesondere, da die Dosierung langsam gesteigert wird und bei ausgeprägten Nebenwirkungen jederzeit gestoppt werden kann. Unter den Nebenwirkungen des Medikamentes wird (wie fast bei allen Medikamenten) Kopfschmerz auch als häufige Nebenwirkung aufgelistet. In der Klinik ist dies tatsächlich aber sehr selten.

Die von Ihnen genannten Medikamente zeigen keine relevante Interaktion mit Semaglutid.

Guten Tag, ich habe ein Gewichtsproblem. Obwohl ich mich regelmässig bewege und in den letzten zwei Jahren auf verschiedenen Jakobswegen über 3.200 km zu Fuss gegangen bin, nehme ich zwar ab – aber sobald ich nicht auf einer langen Wanderung bin oder nicht täglich 6–8 km jogge, nehme ich unweigerlich wieder zu. Dabei ernähre ich mich gesund, verzichte vollständig auf Fertiggerichte und Fast Food, koche meistens frisch und selber und trinke von Montag bis Freitag keinen Alkohol. In den letzten 20 Jahren habe ich so insgesamt über 200 kg abgenommen, indem ich im Wechsel einen Tag esse und einen Tag faste. An den Fastentagen trinke ich viel Grüntee mit Ingwer und kann gut Gewicht verlieren – aber es nützt mir nichts, wenn ich danach alles wieder zunehme. Meine Ernährung habe ich bereits umgestellt: Ich verwende grösstenteils Vollkornprodukte, esse wenig Fleisch und viel Salat sowie Gemüse. Als Fettquelle nutze ich sparsam Butter und koche meistens mit Raps-, Oliven-, Kürbiskern- und Walnussöl. Zucker versuche ich möglichst zu vermeiden – da ich Süsses aber sehr gerne habe, backe ich mit Erythrit, obwohl es nicht mit Zucker vergleichbar ist. Zum Frühstück esse ich immer ein light Joghurt mit Heidelbeeren, Weizenkleie, Haferflocken und Walnüssen, gesüsst mit wenig Assugrin. Als Zwischenmalzeit esse ich Vollkornbrot mit Quark Äpfel Scheiben und geräucherter Truthahnbrust oder Rohschinken. Ich bin 67 Jahre alt. Meine Frage ist: Was mache ich falsch? Ich finde nicht, dass ich ungesund oder übermässig esse – dennoch nehme ich immer zu, wenn ich mich nicht überdurchschnittlich viel bewege oder regelmässig faste. Liegt das an meinem Alter? Ich hatte vor etwa 20 Jahren einen Herzinfarkt und muss verschiedene Medikamente ( Blutdruck- Cholesterin Senker etc.) nehmen. Aus gesundheitlichen Gründen würde ich gerne ein Gewicht von 85 kg bei meiner Körpergrösse von 1,79 cm, halten. Nach Weihnachten wog ich wieder über 102 kg. Durch Fasten kann ich zwar wieder auf 85 kg kommen, aber wie schaffe ich es, dieses Gewicht zu halten, ohne ständig hungern oder mich überdurchschnittlich bewegen zu müssen? ich möchte auch kein zusätzliches Medikament wie die Abnehmsprize Wegovy verwenden. Herzlichen Dank für Ihre Antwort Freundliche Grüsse

Lumnije Jusufi: Guten Abend Zuerst einmal Hut ab! Sie scheinen mit div Lebensstilveränderungen schon einen beachtlichen Abnahmeerfolg erzielt zu haben. Darauf können Sie stolz sein. Das Frühstück tönt schon mal gut. Man müsste die Mengen überprüfen, ratsam sind 150-200g Joghurt/Quark nature oder ligth, handelt es sich dabei um Heidelbeergeschmack oder Heidelbeeren, da wäre die Menge ca. 80-100g, ein kleiner Löffel Weizenkleie,45-75g Haferflocken, 20-30g Walnüsse, bei den Zwischenmahlzeiten stellt sich die Frage, ob sie diese wirklich brauchen, gerade weil Sie durch Ihren Fastentag lange nüchtern-Perioden gewohnt sind. Es ist ratsam, wenn man zwischen den Mahlzeiten ca 4-5 Abstand einhält. Wenn Sie die Zwischenmahlzeiten beibehalten wollten, ist es ratsam eher proteinhaltige Varianten zu bevorzugen, wie Sie es mit der Trutenbrust, Rohschinken und dem Quark schon haben, falls sie bei der Brotvariante bleiben wollen, wäre auch hier die Menge zu überprüfen, gut wäre ca. 25g Vollkornbrot, um den Kohlenhydratanteil möglichst klein zu halten, wäre zu überlegen, ob man die Apfelstücke eher direkt nach der Hauptmahlzeit einplant. Die Hauptmahlzeiten scheinen schon alle 3 Komponenten wie Gemüse, Protein und Stärkebeilagen zu beinhalten, auch hier sind die Relationen zu überprüfen, nimmt 1/2 des Tellers Gemüse ein, 1/4 Protein, 1/4 Stärkebeilagen? Wann und in welchen Mengen wir die Süssigkeit konsumiert? Bezüglich Alkohol: Um was für Mengen handelt es sich am WE. Kann es sein, dass Sie unter der Woche viel Energie einsparen, die am WE wieder zugeführt wird, sodass trotzdem ein unzureichendes kcal-Defizit besteht? Auch müsste man die Fastentage kritisch hinterfragen. Durchschnittlich scheint der Proteinbedarf dadurch knapp abgedeckt zu sein. Vielleicht lohnt es sich mit einer Ernährungsfachperson ähnlichen Fragen noch genauer nachzugehen, gerade weil eine Gewichtsabnahme mit zunehmendem Alter immer wie schwieriger erscheint. Schliesslich gelingt eine längerfristige Gewichtsabnahme nur wenn die Ernährung, die Bewegung und das Verhalten (in welchen Situationen reagiere ich wie, wie ist die Essgeschwindigkeit, gibt es Nebenbeschäftigungen, aus welchen Gründen esse ich?) gleichermassen beachtet werden. Alles Gute für Sie!

Guten Abend, ich habe vor 20 Jahren etwa 40 Kilo abgenomnen nur mit Ernährungsumstellung. Leider habe ich alles wieder zugenommen, nachdem ich einen Unfall hatte und viel Zeit zu Hause hatte. Ich bin 1.80 gross und die Waage zeigt 138kg. Welche Therapiemethode wäre für mich die Beste? Vielen Dank

Anne Katrin Borm: Ihr BMI liegt bei ca. 42 kg/m2. Hier brauchen Sie wahrscheinlich Unterstützung durch ein Adipositas-Zentrum. Dort bekommen Sie eine Beratung, welche Therapiemethode für Sie die beste ist. Eine Magenbypass-Operation oder ein Schlauchmagen wäre sicher langfristig am wirksamsten, sofern bezüglich Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten die Grundlagen stimmen.

Guten Abend. meine 3 jahre saxenda / wegovy sind bald durch. ich habe super abgenommen und bin zufrieden. von bmi 38 auf 23. gibt es gespräche mit den kassen, dass die medikamente «lebenslänglich» bezahlt werden?

Anne Katrin Borm: Herzlichen Glückwunsch, das ist ein tolles Ergebnis! Behalten Sie die Ernährungsgewohnheiten bei, die Sie sich mit Saxenda und Wegovy angewöhnt haben (z.B. auch mal die Portionengrösse abfotografieren). Im Moment gibt es m.W. keine Gespräche mit den Versicherungen, dass die Kosten lebenslänglich übernommen werden; bzw. es ist vom Bundesamt für Gesundheit auch nicht vorgesehen.

Was sind Nebenwirkungen von den Ozempic/ Vigovy Spritze?

Marco Büter: Am häufigsten kommt es zu gastrointestinalen Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen. Des Weiteren kann es zur Bildung von Gallensteinen kommen. Auch Sodbrennen/ Säurereflux wird beschrieben. Ebenso eine verzögerte Magenentleerung. Selten kommt es zur Entzündung der Bauchspeicheldrüse.

Guten Tag, Ich bin versuche abzunehmen, aber kann mein gewicht nicht halten. Deswegen würde ich gerne mal die Spritzen ausprobieren. Wie viel würde die krankenkasse übernehmen? Geht dies über die zusatz?

Marco Büter: Das ist davon abhängig, wie gross und wie schwer Sie sind.

Eignet sich die Abnehmspritze auch wenn man bereits eine Magenbypass-OP hatte. Ich hatte eine solche OP im 2008 und hatte über 50 kg abgenommen und wog um die 85 kg bei 170 cm. Leider habe kch über die Jahre wieder zjgenommen jnd wiege heute wieder 98 kg. Danke für Ihre Antwort. Mfg

Marco Büter: Ja, in diesem Fall können die neuen Medikamente helfen. Allerdings übernimmt die Krankenkasse in diesen Fällen die Kosten nicht.

Guten Aben Ich bin 48 Jahre alt ,Wiege 85 kg auf einer Grösse von 159 cm und habe einen IBM von 33,5.Nun wollte ich wissen, ob ich die Chance hätte ,die Abnehm Spritze zu bekommen. Denn ich fühle mich extrem unwohl im meiner Körper und dadurch Schrecken ich mein Leben sehr ein. Danke und schöner Abend

Marco Büter: Ja, die Spritze könnte Ihnen möglicherweise helfen.

Ich habe Adipositas 2 und erhöhte Zuckerwerte, aber kein Insulin. Ich spritze seit 3 Wochen die Abnehmspritze Ozempic. Nun hatte ich 2 x nachts Zuckerwerte von 2.5. Was muss ich abends essen, damit ich nicht in ein „Loch“ falle? Ich zahle die Spritze selbst. Wann übernimmt die KK solche Spritzen? Danke.

Annic Baumgartner: Ozempic ist zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 zugelassen und in Kombination mit gewissen Medikamenten sowie einem BMI >28kg/m2 gedeckt durch die Krankenkasse. Ozempic verursacht selber keine Unterzuckerungen. Unterzuckerungen können auch durch gewissen Tabletten der Diabetestherapie verursacht werden. Ausserdem ist es möglich, dass im Fastenzustand der Blutzucker so tief wie beschrieben absinkt ohne dass Beschwerden auftreten oder eine Gefahr besteht. Dies kann ich aber anhand der genannten Angaben nicht sicher beurteilen und empfehle Ihnen sich dringlich mit ihrem Hausarzt oder Diabetologen in Verbindung zu setzen.

Meine Krankenkasse bezahlt Mounjaro nicht, weil es nicht auf der Spezialitätenliste aufgeführt ist. Die Kostengutsprache meiner Endokrinologin vom KSA wurde mit dieser Begründung abgelehnt. Kann man dagegen vorgehen oder muss ich nun einfach abwarten bis das Mounjaro auf die Liste aufgenommen wird? Wie lange wird dies etwa dauern?

Anne Katrin Borm: ja, sie können leider nicht dagegen vorgehen. Es ist leider nicht abzusehen, wann Mounjaro kassenpflichtig wird.

Guten Abend Nehme seit 6 Wochen Wegovy von 0.5 mg. Meine Aerztin hat mir das verschrieben. Bmi von 38 und Bluthochdruck. Leider muss ich das selber zahlen weil sie keinen Bericht an die Krankenkasse schreiben will. Die Krankenkasse müsse sich bei Ihr melden . Bis jetzt habe ich 6 Kilo abgenommen. Muss ich zum Spezialisten gehen damit es übernommen wird? Vielen Dank

Anne Katrin Borm: ja, es ist vom BAG vorgeschrieben, dass dieses Medikament nur von Spezialisten verschrieben werden darf, damit eben die Begleitmassnahmen (500kcal Kaloriendefizit, körperliche Aktivität) auch eingehalten werden. Es können Ärzte in einem Adipositaszentrum sein, oder Fachärzte für Endokrinologie / Diabetologie.

Ich, 47, 189 cm, 85 kg, männlich, habe genetisch bedingt ein hohes Risiko für einen Diabetes Typ 2. Welche blutzuckersenkenden Lebensmittel empfehlen Sie präventiv nebst der Gewichtskontrolle?

Anne Katrin Borm: es hilft alles, was die Insulinresistenz bessert (also Normalgewicht und Bewegung). Es gibt keine blutzuckersenkenden Lebensmittel. Aber es hilft, regelmässig körperlich aktiv zu sein (4x pro Woche 45min Ausdauersport/ Intervalltraining) und eine Gewichtszunahme zu vermeiden. Eine fettreiche Ernährung hingegen steigert die Insulinresistenz und damit das Risiko für den Typ 2 Diabetes mellitus.

Grüezi Ich lebe seit über 35 Jahren mit Morbus Crohn. Dabei wurden bisher knapp 2m Dickdarm entfernt. Was ich esse, wird in kurzer Zeit wieder ausgeschieden. Trotz der vielen WC-Besuche bin ich mit meiner Grösse von 187cm bei 97Kg. Esse oder trinke ich nichts, wirklich nichts, so bin ich auch kein Dauergast auf dem WC. Beim erste Schluck Wasser jedoch, fängt die Tortur an, bis zu 20 mal am Tag. Soeben sehe ich, dass das Medikament/die Medikamente zum «Abnehmen», eigentlich auf den Darm wirkt und so den Appetit zügelt. Mir würde dies auch helfen, zumal nach jedem Essen die Toilette aufgesucht werden muss. Essen, Toilette, Hunger, Essen, Toilette, Hunger. Also ein Teufelskreis. Mein Gastroenterologe steht auf Immunsuppressiva, was bisher keine Besserung brachte. Was meinen Sie dazu? Wären die in der Sendung «vorgeschlagenen» Medikamente ein Versuch wert?

Annic Baumgartner: Ihre Situation ist etwas komplexer und bedarf einer ausgedehnten ärztlichen Prüfung, die ich Ihnen hier nicht geben kann. Prinzipiell kann Wegovy bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen aber durchaus eine positive Wirkung auf die Darmtätigkeit und Stuhlfrequenz (Anzahl Toilettengänge) haben. Bei den meisten Patienten wirkt das Medikament als Bremse der Darmtätigkeit, bei gesunden Richtung Verstopfungstendenz, bei Patienten mit Durchfallneigung in Richtung Normalisierung. Gleichzeitig hilft die Reduktion des Fettgewebes die chronische Entzündungssituation im ganzen Körper zu dämpfen. Dies aber immer in enger Überprüfung der Ernährung. Wir betreuen mehrere Patienten mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung als Grunderkrankung mit gutem Erfolg mit Wegovy.

Wie sieht eine optimale Verteilung von Fett, Muskel, Knochenmasse und Wasseranteil aus? Gibt es verschiedene Typen dieser Verteilung? Ich startete vor ca. 6 Jahren, einmal die Woche mit Outdoortraining, hauptsächlich mit Eigengewicht. Vor einem Jahr bei 116kg und ca. 177cm startete ich mit Tirzepatide und habe bis heute knapp 18 Kilo abgenommen. Meine Verteilung z.Z. ist 97.6kg schwer davon 28kg Fett, Muskelmasse 66kg, Knochemasse 3.4kg und Wasseranteil 49.5kg. Ich habe leider keine allgemeinen Referenzdaten und wäre um Ihre Hilfe dankbar.

Annic Baumgartner: Die Referenzwerte sind abhängig von Geschlecht und Alter. Anhand Ihrer Angaben kann ich Ihnen keine konkreten Zahlen angeben. Grob orientieren kann man sagen, dass ein Skelettmuskelanteil von mind. 24% (der Körpermasse) für Frauen und mind. 33% für Männer anzustreben ist um ausreichend metabolisch aktives Gewebe zu haben. Der Körperfettanteil sollte bei Frauen grob gesagt 35% nicht überschreiten, bei Männern 24%.

Guten Abend Habe schon viel wegen schlimmen Nebenwirkungen von Wegovy gelesen,wie z.B. Bauchspeicheldrüssenentzüntung/ Krebs und erblindung... Was können Sie dazu sagen? Besten Dank und freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: Wir betreuen bei uns Hunderte von Patienten mit Wegovy und haben noch keine derartigen schweren Nebenwirkungen gesehen. Falls es in der Vergangenheit schon eine Bauchspeicheldrüsenentzündung gegeben hat, ist Semaglutide nur mit Vorsicht anzuwenden. Es darf nicht vergessen werden, dass die Adipositas selbst ja auch erhebliche schlimme «Nebenwirkungen» in Form von Folgeerkrankungen, inclusive Krebserkrankungen hat. D.h. es die möglichen Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie sind abzuwägen gegenüber den Nebenwirkungen bzw. Folgen der Adipositas.

Guten Abend. Da ich stetig zunehme und mittlerweile leicht übergewichtig bin (BMI knapp 27), habe ich meine Ernährung auf überwiegend pflanzliche Kost umgestellt. Meine erste Frage: Da ich gelernt habe, dass neben der Magenerweiterung auch Eiweiss die eigentliche Sättigung auslöst, esse ich ein- bis zweimal täglich Hülsenfrüchte. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt aber, diese (mindestens) einmal pro Woche zu essen. Kann zu viel Hülsenfrüchte ungesund sein? Zweite Frage: Manchmal habe ich nach dem Essen noch Appetit, obwohl ich viel Eiweiss, Ballaststoffe und Wasser zu mir nehme. Ich versuche auch, ab und zu etwas zu essen, worauf ich Lust habe, und esse im Allgemeinen sehr viele verschiedene Lebensmittel (auch Hüttenkäse, Naturjoghurt, etwas Milch für die Haferflocken und etwa einmal pro Woche Fleisch). Ausserdem esse ich täglich Nüsse. Gibt es neben Eiwess auch eine Mindestmenge an Kohlenhydraten und Fetten, um sich satt zu fühlen? Oder woran könnte das liegen? Vielen Dank für Ihre Antwort!

Lumnije Jusufi: Guten Abend Wenn Sie gerne Hülsenfrüchte haben, spricht nichts dagegen, wenn Sie diese mehr als «mindestens» 1x pro Woche einplanen. Die Gruppe der Hülsenfrüchte ist vielfältig, wenn Sie da auch auf Abwechslung achten erscheint mir das unproblematisch.Die Menge wäre zu überprüfen: 60g Rohgewicht, 150g gekocht lautet die Empfehlung. Bei den Nüssen lautet die Mengenempfehlung 15-30g sprich kleine Hand voll. Bei den Kohlenhydraten lauten die Mengenempfehlungen: 45g Rohgewicht Teigwaren oder Reis, 200g Kartoffeln, 75g Brot pro Mahlzeit. Beim Fett wird zwischen dem sichtbaren Fett in Form von Öl, Streichfett und dem versteckten Fett unterschieden. Hier ist die Empfehlung bei Gewichtsabnahmewunsch pro Tag eine Gesamtzufuhr von ca 60g anzustreben, was man leider unter Umständen schnell erreicht. Die Mengenempfehlungen finden Sie zusammengefasst bei der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Vielleicht lohnt es sich Ihre Ernährung gemeinsam mit einer Ernährungsfachperson zu überprüfen.Alles Gute für Sie!

Guten Abend Habe eine Frage wenn ich mal eine Therapie mit der Abnehmspritze mache habe ich diese zu Lebzeiten. Danke für die Rückmeldung

Marco Büter: Ja, es handelt sich um eine lebenslange Therapie.

Sehr geehrte Damen und Herren ich bin M, 196cm gross und 148Kg schwer, Blutdruck leicht erhöht und Schlafpnoe in der Nacht. Ich habe wieder angefangen Ozempic zu nehmen und bin noch in der Aufbauphase. Das letzte Mal vor 3 Jahren musste ich bis 2.4mg gehen, bis es etwas genutzt hat. Der plötzliche Tod meines Lebenspartners brachte so vieles durcheinander, auch dass ich kein Ozempic mehr zu mir nahm. Heute, als ich wegen etwaws anderem in der Endokrinologie am KSW war, ssgte mn mir ich solle umsteigen von Ozempic auf etwas anderes, da Ozempic ich selber bezahlen müsse. Frage: Wenn ich umsteige, und mein Arzt mitspielt, muss ich erst eine Pause machen nach Ozempic oder kann ich sofort weitermachen mit GLP-1? Freundlichst Grüsst Sie

Marco Büter: Sie können sofort weitermachen. Wegovy und Ozempic enthalten einen identischen Wirkstoff und unterscheiden sich lediglich in der Dosierung des Wirkstoffes. In Ihrem Fall könnte aber auch ein chirurgischer Eingriff sinnvoll sein.

Guten Abend Ich habe urspruenglich die Abnehmspritze verordnet bekommen, um diese jeden Tag zu spritzen. Jedoch habe ich eine grosse Spritzenangst und getraue mich nicht, diese alleine zu spritzen. Gibt eine Spritze, die man auch 1x pro Woche oder 1x alle zwei Wochen spritzen kann, damit ich dies dann beim Arzt mit einem Betäubungspflaster (was fuer mich auch weniger schlimm waere) machen koennte? Wuerde diese Spritze auch von der Krankenkasse uebernommen werden und wie heisst diese Spritze? Ich bitte um ein paar Infos. Mit freundlichen Gruessen

Marco Büter: Wegovy (Wirkstoff. Semaglutid) wird wöchentlich verabreicht und ist wirksamer als Saxenda (Wirkstoff: Liraglutid), welches täglich verabreicht wird.

Meine Tochter (32 Jahre alt) hat Akromegali, ihr Sättigungsgefühl ist zerstört. Sie ist übergewichtig über 130 kg. Sie hat einen Schlauchmagen. Dies hat max. ein halbes Jahr zu einer kurzen Gewichtsreduktion geführt. Vorher hatte sie Ozempik, hat nichts genützt. Nun hat sie wegovy, das scheint mehr zu nützen. Was ist der Unterschied in der Wirkung? Danke für die Rückmeldung, herzliche Grüsse

Marco Büter: Ozempic und Wegovy enthalten den identischen Wirkstoff (Semaglutid) und unterscheiden sich lediglich in der Dosierung.

Ich war 120 kg. Dann erhielt ich einen Magenbypass. Resultat nach einem halben Jahr = 79 kg. Das war vor 13 Jahren. Ab letzten Jahr nehme ich wieder zu. Nun habe ich eine Apollo-Surgery erhalten. Habe von 95 auf 82/83 kg abgenommen. Dieses zu halten ist schwer. Ich habe vielfach «Gluscht» auf Brot. Ich weiss, Kohlenhydrate sind 'Gift'. – Was kann ich gegen den ständig vorherrschenden «Gluscht» auf Brot machen? Dieser kommt vielfach auch abends, wenn ich nichts mehr essen sollte/wollte.

Marco Büter: In solchen Fällen kann eine medikamentöse Unterstützung mit Wegovy sinnvoll sein. Allerdings werden bei dieser Indikation die Kosten von den Krankenkassen nicht übernommen.

Ich bin 36jahre alt und 1.71 cm gross und wiege 113kg. Habe mit einer Ernährungsberatung bereits 10kg abgenommen, aber nun schaff ich es nicht mehr zum mich immer an den plan zu halten und habe wider 4kg zugenommen. Würde die Spritze für mich in frage kommen oder eher eine OP?

Marco Büter: Ihr aktueller BMI beträgt 38.64 kg/m2. Da kann sowohl eine medikamentöse Behandlung, aber auch eine OP in Frage kommen. Von allen verfügbaren Behandlungsoptionen ist die OP aktuell die effektivste Methode, für die auch die meisten Langzeitdaten vorliegen (bis zu 30 Jahre). Welche Methode in Ihrem Fall in Frage kommt, sollte dann aber in einem Adipositaszentrum in Ihrer Nähe bzw. Ihres Vertrauens entsprechend geprüft werden.

Guten Abend Diese Abnehmspritzen müssten ja lebenslang genommen werden, weil man beim Absetzen praktisch sicher wieder zunimmt – die KK bezahlen diese Medikamente aber meineswissens nur für einen bestimmten Zeitraum? Und wie sieht es eigentlich mit Mounjaro aus – kommt das dereinst auf die Spezialitätenliste? Derzeit ist es für Adipositas zwar zugelassen, wird ja aber nicht übernommen…?

Anne Katrin Borm: ja, daher ist die Adipositas-Chirurgie eine sinnvolle, langfristig wirksame Alternative, wenn vorher die Voraussetzungen dafür gegeben sind und die Abklärungen sorgfältig gemacht wurden. Mounjaro wird von einzelnen Versicherungen übernommen, leider oft nur von den Zusatzversicherungen. Aber auch nach dem Stopp einer Therapie mit Mounjaro besteht ein hohes Risiko einer erneuten Gewichtszunahme.

guten abend kann mit metformin weiter abgenommen werden? ich habe vor ca. 4 jahren eine kurze zeit damit gestartet, danach zur abnehmspritze gewechselt. da die abnehmerfolge knapo verfehlt wurden, führte ich die therapie nicht weiter. das gewicht konnte ich bis auf ca. 4kg halten. wenn ich mich zurück erinnere, hatte ich zu beginn mit metformin am meisten erfolg, daher frage ich mich, ob für eine gewisse zeit metformin weiterhelfen könnte...übergewichtig bin ich nachwievor

Anne Katrin Borm: Besprechen Sie es mit ihrer behandelnden Ärztin bzw. ihrem behandelnden Arzt. Wenn Ihnen Metformin geholfen hat, kann man es ggf. wieder versuchen.

Kommt man auch zu GLP-1 mit leichtem Übergewicht? Wenn man dazu noch eine Hypertonie hat? Wo sind die massgebenden Richtwerte? Ich bin 1.78 und wiege 95kg

Anne Katrin Borm: ja, dies müsste einem BMI von 30kg/m2 entsprechen. In Zusammenhang mit einer Hypertonie wird eine Therapie mit GLP1-Analoga kassenpflichtig.

Meine Tochter (27) hat während vieler Jahre sehr unregelmässig gegessen. Zeitweise sehr wenig, dann wieder sehr viel, jeweils eher ungesund, und wieder sehr gesund. Ihr Gewicht schwankte infolgedessen enorm. Scheinbar ist der Körperbedarf an Kalorien mittlerweile sehr gesunken, so dass sie jetzt, wo sie «normal und gesund» isst, konstant zunimmt. Was ist in diesem Fall zu empfehlen?

Anne Katrin Borm: Das hängt sehr davon ab, wie ihr Kalorienverbrauch ist, also von dem Ausmass ihrer körperlichen Aktivität und ihrer Muskelmasse. Vielleicht sind «normal und gesund» bei ihr im Moment auch einfach noch zu viel. Am besten kann Ihr eine Ernährungsberatung helfen, die richtige Menge zu finden.

Hallo Welche Rolle spielt das Hormon Cortisol beim Abnehmen?

Anne Katrin Borm: Cortisol ist ein lebenswichtiges Hormon, dass uns hilft, in Stress-Situationen, z.B. bei schweren Krankheiten, genügend Energiereserven zur Verfügung zu stellen. Ganz selten gibt es Krankheitsbilder, in denen der Körper von sich aus zu viel Cortisol bildet (Cushing-Syndrom). Dies ist dann eine hormonelle Ursache für eine Gewichtszunahme, die aber absolut selten ist. Es reicht auch nicht, im Blut den Cortisolwert zu messen, da dieser tageszeitlich bedingt morgens auch oberhalb des Normalbereichs liegen kann, ohne dass eine Erkrankung vorliegt (wir messen daher das nächtliche Speichel-Cortisol, wenn wir den Verdacht auf diese Erkrankung haben). Um die Sache noch komplizierter zu machen, kann das Fettgewebe bei einer Adipositas auch von sich aus Cortisol produzieren, so dass in diesem Fall die Gewichtsabnahme prioritär wird.

Guten Tag, meine Frage ist, ob ich Wegowy auch durch meinen Hausarzt verschrieben bekommen kann und dann selbst bezahle. Mein BMI schwankt knapp um die 30. Mein HBa1C war letzten November das erste Mal bei 5.8. In meiner Familie hatten fünf Familienmitglieder Diabetes 2. Bin 63.5 Jahre alt, 178 cm und 95 kg schwer. Ich bin beim UniSpital Basel angemeldet aber wie ich heute erfahren habe, besteht circa ein Jahr Wartefrist. Besten Dank

Anne Katrin Borm: Bei einem BMI um 30kg/m2 und einem Prädiabetes ist die Voraussetzung für eine Kostenübernahme erfüllt. Die Wartezeiten sind leider überall ähnlich gleich lang. Sie können sich das Medikament schon einmal verschreiben lassen und selbst zahlen; ganz wichtig ist aber, dass Sie das Ausgangsgewicht / den Ausgangs-BMI und den ersten HbA1c -Wert / Blutdruck / Blutfettwerte vorher dokumentieren lassen. Dann haben Sie gewisse Chancen, dass das Medikament später gezahlt wird, wenn es dann von den Kollegen vom Unispital ein Kostengutsprachegesuch gestellt wird.

Kann man mit einer Schilddrüsenunterfunktion 100mg die Abnehmspritze ohne Probleme nutzen?

Anne Katrin Borm: Ja, die Schilddrüsentabletten sprechen nicht gegen den Einsatz der Abnehmspritze, falls diese indiziert ist.

Hallo, ich habe mit Wegovy angefangen und bin bei 0.5 leider habe ich die erste Injektion durch einen Anwendungsfehler verloren. Nun meine Frage sollte ich dann nach 3 Wochen auf die nächst höhere Dosis wechseln? Mein körper hatte sich sehr schnell an die 0.25 Dosis gewöhnt, sodass ich in den ersten 2 Wochen abgenommen habe (ca. 2 Kilo) dann das Gewicht aber 100 grammweise wieder nach oben kletterte.

Anne Katrin Borm: ja, versuchen Sie es mit der nächst höheren Dosis, wenn Sie es gut vertragen.

Mit einem BMI von 32 möchte ich endlich abnehmen. Wie sieht es aus mit den Kosten für diese Spritzen? Gehe demnächst zum Arzt und möchte mich vorher informieren. Vielen Dank.

Anne Katrin Borm: Das hängt davon ab, ob Sie Begleiterkrankungen des Übergewichts haben. Wenn schon ein Diabetes/ Prädiabetes, Fettstoffwechselstörung oder ein hoher Blutdruck vorliegen, werden die Kosten von der Versicherung übernommen. Hierfür braucht es vorher eine Kostengutsprache der Versicherung.

Guten Abend. Was passiert mit der Haut bei solch massiven Gewichtsverlusten? Ist eine OP notwendig um die Haut zu straffen? Merci und Gruss

Anne Katrin Borm: Dies ist häufiger nach einer Adipositas-Chirurgie der Fall als bei den Abnehmspritzen. Rauchen steigert das Risiko von Hautfalten erheblich, da die Haut weniger elastisch wird. In gewissen Fällen kann eine OP gemacht werden, um die Haut zu straffen, vorher sollte aber das Gewicht 2 Jahre lang stabil gewesen sein.

wie kann ich langfristig abnehmen? ich schaue seit löngeren Zeit auf meine Ernährung, war schon 2 mal bei der Ernährungsberaterin, und trotzdem habe ich noch nicht abgenommen.

Annic Baumgartner: Die Zauberformel bei der Gewichtsreduktion Beharrlichkeit + Ausdauer + Kreativität und Wachsamkeit. Das Gewicht soll aus sich des Körpers möglichst konstant gehalten oder gesteigert werden, um unser Überleben zu sichern. Eine Gewichtsreduktion braucht aufgrund dessen eine konstante Beschäftigung mit den Themen Ernährung, Bewegung. Lebensziele, Emotionsregulation, Schlaf und Stress. Wer sich auf diesen Weg begibt sollte das Thema Gewichtsreduktion wie ein Hobby ansehen, dass den entsprechenden Platz (zeitlich und in Bezug auf die Energie-Reserven) einnehmen darf. Mit 1-2 Veränderungen oder «guten» Tagen 3x pro Woche ist es leider nicht gemacht. Wenn die Lebensumstände diese hohe Engagement nicht zulassen, würde ich nicht empfehlen das Gewicht senken zu wollten. Ziel für diese Lebensphasen ist eine Stabilisierung zu erreichen und parallel den Platz zu schaffen, den das Thema braucht. Oft bedarf es dazu ein Verschieben der Prioritäten. Letzten Endes ist es aber eine Investition in Ihre Gesundheit. Viel Erfolg!

grüss Euch, an Ostern vor 2 Jahren habe ich mich entschlossen dass 98kilo bei einer Grösse von 1.60m reicht. Ich habe seither die Betti Bossy Abnehm App, die mir echt hilft. Mein ganzes Leben habe ich mit Uebergewicht zu kämpfen. 1000 Diäten, immer wieder jojo. ich habe von einem zum anderen Tag nichts mehr Süsses gegessen, ausser Früchte. Jetzt haben dann wieder Ostern und ich bin jetzt 68kg seit mehr als 3 Mon. Zuerst habe ich meine emotionale Verfassung in Ordnung gebracht. Trennungen vollzogen usw. Das Einzige was ich als Unterstützung bei Auswärtsessen und Grillabende habe ist Orlistat. Selber koche ich viel Gemüse, esse es auch roh und Früchte, wenig Fleisch, Protein ist, Käse, Hüttenkäse, immer noch benutze ich die App von Betti Bossy

Anne Katrin Borm: super – herzlichen Glückwunsch! Emotionale Verfassung in Ordnung bringen ist eine wichtige Grundvoraussetzung zum langfristigen erfolgreichen Abnehmen. Machen Sie weiter so!

Ich habe das PCO-Syndrom und versuche seit einiger Zeit abzunehmen. Aufgrund meiner Insulinresistenz ist dies nicht ganz einfach. Ich mache regelmässig Kraftsport, sammle täglich genügend Schritte und versuche viel Gemüse in meine Mahlzeiten einzubauen. Ich fühle mich zwar fitter, jedoch habe ich bisher kaum abgenommen. Ich bin sehr frustriert, da ich auf vieles verzichte und täglich gegen mein Übergewicht ankämpfe, aber die Erfolge ausbleiben. Welche Tipps haben Sie speziell für Frauen mit PCO-Syndrom?

Anne Katrin Borm: Toll, dass Sie regelmässige Kraftsport machen und auf die Schrittzahl achten. Die Insulinresistenz ist die Folge des Übergewichts, nicht die Ursache. D.h. wenn Sie es schaffen, Gewicht abzunehmen und Sport zu machen, bessert sich die Insulinresistenz und damit auch das PCO-Syndrom. Neben Kraftsport und Schrittzahl hilft insbesondere auch ein Ausdauer- oder Intervalltraining ( so dass Sie immer wieder aus der Puste kommen), die Insulinresistenz zu bessern. Möglicherweise haben Sie mittlerweile eine grössere Muskelmasse? Hat sich denn der Bauchumfang reduziert? Wenn nicht, noch einmal im Training schauen, ob die Trainingsintensität passt, und Hilfe bei einer Ernährungsberatung suchen. Es braucht bei PCO-Syndrom keine andere Diät als bei allen anderen Frauen, einzelne Ernährungsberaterinnen sind aber tatsächlich darauf spezialisiert.

Guten Tag! Ich höre immer wieder, dass es wichtig ist, genügend Proteine zu sich zu nehmen und, wenn man sein Gewicht etwas reduzieren möchte, abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Können Sie mir eine Angabe machen, wieviel von was ich beim Mittagessen essen muss (Menge der Lebensmittel), um den idealen Proteinbedarf zu decken? Danke für Ihre Antwort!

Lumnije Jusufi: Guten Abend! Der Proteinbedarf liegt bei 0.8-1g pro Kilogramm Körpergewicht, welches in Normalgewicht ist. Liegt das Gewicht im Übergewichtbereich BMI 25-30 oder Adipositasbereich BMI>30 rechnet man mit dem angepassten Gewicht /adjusted Bodyweight. Bei einer Hauptmahlzeit ist es ratsam ,dass der Proteinanteil zwischen 20-30g liegt. Nun was kann man sich darunter vorstellen? 100g Fleisch/Fisch entspricht ca 20g Protein, 120g Tofu entspricht auch ca. 20g Protein 1 Ei entspricht ca 7g Protein, 30g Hartkäse entspricht ca. 10g Protein. Weitere Mengenempfehlungen finden Sie bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung.Es ist nicht zwingend nötig, dass Sie am Abend gänzlich auf die Kohlenhydrate verzichten. Ein vollständiger Verzicht könnte sich mit grösserem Appetit zur nächsten Mahlzeit «rächen».Auch hier können Sie sich an die unteren Mengenempfehlungen der SGE orientieren. Alles Gute für Sie!

Ich wiege 125kg und bin 1.89m ich bin seit ca. 10 Jahren auf diesem Gewicht. Was wäre eine gute Möglichkeit auf ca. 95kg zu kommen? Würden Sie eine GLP1 Kur empfehlen? Danke für Ihre Hilfe

Marco Büter: Ja, Medikamente könnten Ihnen helfen, das Gewicht zur reduzieren. Allerdings ist die Vorstellung einer Kur falsch, diese Medikamente muss man (nach aktuellem Wissensstand) einen Leben lang einnehmen, sonst kommt es zum JoJo Effekt. Alternativ kann auch ein chirurgischer Eingriff eine Option sein.

Man hört immer wieder bei der Spritze von Nebenwirkungen wie Risiko für Schilddrüsenkrebs und Bauchspeicheldrüsenentzündung. Kommt das oft vor? Und hilft die Spritze auch beim „Frustessen“? Das hat ja nichts mit dem Sättigungsgefühl zu tun.

Marco Büter: Das Risiko für Schilddrüsenkrebs und Bauchspeicheldrüsenentzündung ist gering. «Frustessen» kann Anzeichen einer Essstörung sein. In dem Fall ist es sicher sinnvoll, vor jeder Therapie ein Adipositaszentrum und einen Psychologen aufzusuchen, der mit Ihnen an alternativen Frustbewältigungsstrategien arbeitet (Verhaltenstherapie).

Guten Abend, zu den Nebenwirkungen wurden nicht viel gesagt. Ich habe von Haarausfall gelesen, aber auch von einem Darmverschluss. Was können Sie hierzu sagen?

Marco Büter: Häufige Nebenwirkungen sind Schwindelgefühl, Magenverstimmung oder Verdauungsstörungen, Aufstossen, Blähungen (Flatulenz), Aufgeblähter Bauch, Magenschleimhautentzündung (Anzeichen: Magenschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen), Reflux oder Sodbrennen, Gallensteine, Haarausfall, Reaktionen an der Injektionsstelle, Unterzuckerung (Hypoglykämie) bei Patienten mit Diabetes. Gelegentliche Nebenwirkungen sind Niedriger Blutdruck Schwindelgefühl oder Benommenheit beim Aufstehen oder Aufsetzen durch einen Abfall des Blutdrucks, Herzrasen, Erhöhung der Bauchspeicheldrüsenenzyme (wie Lipase und Amylase), die in Bluttests nachgewiesen werden (Bauchspeicheldrüsenentzündung), Verzögerung der Magenentleerung.

Warum wird die spritze nicht von der kranken Kasse bezahlt wenn ich eine Beipass Operation gehabt habe. Dann habe ich es mit der Spritze probiert und ging hinunter mit dem Gewicht. Die Spritze 💉 musste ich selber bezahlen

Marco Büter: Ja, das hören wir oft. Nach einen Bypass OP übernehmen die Kassen die Kosten für die Medikamente aktuell leider nicht.

Habe vor 5 Wochen auf Anraten meiner Ärztin wegen leicht zu hohem Blutdruck (Durchschnitt: 136/91) auf pflanzliche Ernährung umgestellt (vegan). Dabei habe ich bis heute 1 kg abgenommen. Das Körpergefühl ist gut, weniger Völlegefühl. Ich wiege 80 kg auf 180cm. Worauf sollte man achten, bei dieser Form von Abnehmen? Mein Ziel wären ungefähr 76 kg. Sollte ich während dessen auch Krafttraining machen um nicht auch die Muskeln abzubauen?

Annic Baumgartner: Eine vegane Ernährung kann die von Ihnen beschriebenen Probleme durchaus auf sinnvolle Weise angehen und hat, sofern ausgewogen und vollwertig gestaltet viele Vorteile gegenüber der Standardernährung. Wichtig bei der veganen Ernährung ist auf ihre Ausgewogenheit in Bezug auf die Nährstoffe zu achten. Eiweisse sind etwas anders zusammengesetzt und enhalten oft weniger für uns wichtige Bausteine (essentielle Aminosäuren) als tierische Produkte. Durch eine sinnvolle Kombination verschiedener Lebensmittel (z.B. Getreide und Hülsenfrüchte) kann das aber ausreichend kompensiert werden. Wichtig ist auch zu beachten, dass die pflanzlichen Eiweisse von unserem Körper weniger gut aufgenommen werden können als tierische Eiweisse. Es braucht entsprechend etwas mehr davon für eine ausreichende Versorgung. Als letztes sind die Mikronährstoffe, insbesondere Calcium und Vitamin B12 regelmässig kontrollieren zu lassen. Calcium und Vitamin B12 müssen zudem in der Regel mittels Supplementen ersetzt werden. Gewichtsveränderungen brauchen Zeit. 1kg Gewichtsreduktion innerhalb eines Monats bei Ihrem Startgewicht ist in Ordnung. Ein gezieltes Kraftraining 2-3x wtl. könnte die Gewichtsreduktion aber auf jeden Fall erleichtern und unterstützen.

Ich bin 80 Jahre alt und eine Grösse von 166cm und habe ein Gewicht von 107 Kilogramm! Trotz Bewegung viel Velo fahren und 2-5km laufen kann ich mein Gewicht nicht reduzieren ! Hatte 2020 einen Herzinfarkt und bin Diabetes Typ zwei! Würde meine Krankenkasse diese abnehmspritze übernehmen! Und ist es überhaupt sinnvoll in meinem Alter noch so etwas zu machen! Essen tue ich nicht so viel, also keine Snacks oder zwischendurch! Bin gespannt was sie mir antworten! Herzlichen Dank dafür! Mit freundlichen Grüssen

Annic Baumgartner: Es ist schön, dass Sie sich trotz Ihres Alters noch Gedanken um Ihre Gesundheit machen und bereit sind etwas zu verändern. In höherem Alter ist in der Tat etwas Vorsicht geboten, da bei jeder Gewichtsreduktion nicht nur reine Fettmasse, sondern immer auch ein Anteil Muskelmasse verloren geht. Verlorene Muskelmasse wieder aufzubauen ist sehr aufwändig und deutlich schwieriger im Alter. Zudem muss bei bestehender Herzerkrankung geklärt sein, in wie fern das Training angepasst werden muss. In Ihrem Fall würde ich mich auf jeden Fall sowohl ernährungsberatend als auch physiotherapeutisch begleiten lassen und den Therapieentscheid mit ihrem betreuenden Arzt ausgiebig diskutieren. Idealerweise beginnen Sie sogar mit einem körperlichen Training vor dem Einsatz von Wegovy (Zulassung Gewichtsreduktion) oder Ozempic (Zulassung Diabetes).

Guten Abend Ich habe einen sehr langsamen Stoffwechsel und mit abnehmen sehr, sehr Mühe. Ich glaube mich gesund zu ernähren, bin zurückhaltend mit Kohlenhydrate, bewege mich viel und trinke genügend Wasser. Ich wiege 80kg und würde gerne 10 kg abnehmen. Wäre diese Abnehmspritze etwas für mich? Wenn ja, wie müsste ich da vorgehen? Was sind die Gefahren dieser Spritze? Vielen Dank für die Antwort

Anne Katrin Borm: das hängt davon ab, wie gross Sie sind bzw. wie Ihr BMI ist. Besprechen Sie es mit Ihrem Hausarzt. Viel Bewegung ist schon einmal toll, reicht aber alleine leider oft nicht, es muss körperlich anstrengend werden, um den Stoffwechsel in Gang zu bringen.

Ich hatte vor ca. 2 Jahren eine Magenverkleinerung. Nun habe ich wieder ein bisschen zu genommen. Das Sättigungsgefühl spüre ich nicht mehr, das mach mir Angst. Ich esse auch wieder vermehrt Süssigkeiten. Zum Sport komme ich aktuell auch nicht. Was würden Sie mir empfehlen? Wäre eine Spritzen – Therapie sinnvoll? Oder Ernährungsberatung?

Anne Katrin Borm: Können Sie sich noch erinnern, was sie in den ersten Wochen nach der Operation gegessen haben? Manchmal kann es helfen, genau diese kleinen Mengen wieder zu essen. Andernfalls unbedingt wieder zu Ihrem betreuenden Team gehen, damit Sie nicht noch mehr Sättigungsgefühl verlieren oder Gewicht zunehmen.

Guten Abend, welches sind die Kohlenhydrate, mit denen ich nicht oder weniger zunehme? Danke für Ihre Antwort und freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: langsam-resorbierbare, also Vollkornprodukte, und möglichst wenig verarbeitete Produkte (Reis, Kartoffeln). Aber natürlich ist das auch alles eine Frage der Menge.

Gibt es auch gute Kohlenhydrate, die man essen könnte während dem abnehmen? oder muss man alle Kohlenhydrate weglassen damit man überhaupt abnimmt?

Lumnije Jusufi: Guten Abend Nein, es ist nicht notwendig Kohlenhydrate gänzlich wegzulassen. Die Kohlenhydrate haben wichtige Funktionen. Unser Hirn und unsere Muskeln brauchen Kohlenhydrate als Energiesubstrat. Die Menge und Art ist entscheidend. Vollkornvarianten, die mehr Nahrungsfasern beinhalten und dadurch für eine längere Sättigung sorgen und zudem der Verdauung zuträglich sind, sind zu bevorzugen. Mengenangaben sind z.B. pro Mahlzeit: 45g Reis, Teigwaren (Rohgewicht) 200g Kartoffeln, 75g Brot. Weitere Mengenempfehlungen finden Sie bei der schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Zudem ist es wichtig sich vor Augen zu führen, was alles zu den Kohlenhydraten zählt;nebst der Stärkebeilagen gehören auch Früchte, z.T. auch Milchprodukte, Süssigkeiten und der Malzzucker wie er z.B. im Bier zu finden ist, auch zu den Kohlenhydraten. So ist es nicht hilfreich, wenn man die Stärkebeilagen weglässt/einschränkt, aber die anderen Kohlenhydratgruppen in Übermass konsumiert. Freundliche Grüsse

Ich nehme Semaglutide in Tablettenform (Rybelsus). Daher kommt meine Frage. Es wird immer über die Abnehmspritze berichtet. Auch im Puls Bericht war vor allem von der Spritze die Rede. Wie kommt das? Wieso werden die Tabletten viel weniger erwähnt?

Anne Katrin Borm: Die Tabletten sind nur zur Behandlung des Typ 2 Diabetes mellitus zugelassen, nicht zur Adipositas-Therapie.

Guten Abend Ich (w., 46) habe einen BMI von 28. Innerhalb eines Jahres habe ich ca. zwei Kilogramm durch Bewegung (hauptsächlich täglich lange Spaziergänge mit meiner Hündin, Pilates einmal pro Woche) abgenommen. Ich esse grundsätzlich recht gesund, aber eher grössere Mengen. Kann ich langfristig mit dieser Lebenseinstellung mehr abnehmen oder muss ich mehr ändern (mehr Sport, weniger essen)? Würde eine Abnehmspritze etwas helfen?

Anne Katrin Borm: wahrscheinlich müssten Sie kleinere Mengen essen, und sicher das Snacken vermeiden, falls das ein Problem ist. Bei Spaziergängen nimmt man leider nur wenig ab, da wenig Kalorien verbraucht werden (untrainierte müssen 2 Stunden joggen, um 1 Snickers zu verbrauchen). Daher lieber auch noch etwas intensiveren Sport, das steigert den Verbrauch.

Guete Abe Was ist mounjaro? Gruss

Annic Baumgartner: Tirzepatid (Mounjaro) ist ein neues Medikament, das eine eine sehr ähnliche Wirkung hat wie Semaglutid (Wegovy). Beides sind grundsätzlich Nachbildungen von Hormonen des Magendarmtraktes. Semaglutid wirkt am GLP-1-Rezeptor, Tirazaptid am GLP-1-Rezeptor UND dem sogenannten GIP-Rezeptor. Die Studiendaten zeigen einen noch grösseren Einfluss des Medikamentes auf Gewicht und BLutzucker, als Semaglutid. In der Schweiz ist es zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 als auch der Gewichtskontrolle zugelassen. Eine Kostendeckung durch die Krankenkasse ist in der Regel noch nicht vorhanden und muss im Individualfall mittels Kostengutsprachegesuch geprüft werden.

Würden Sie eine Magenoperation bejahen wenn bei einer Körpergrösse von 180cm und einem Gewicht von 118 Kg bisher sämtliche Versuche mit Eernährungsberatung und Abnehmspritzen fehlgeschlagen haben?

Marco Büter: Zumindest würde ich diese Alternative ernsthaft in Erwägung ziehen, ja.

Guten Abend Gibt es ein Kohlenhydrat das keine Gewicht Zunahme bringt?? Vielen Dank für eine Antwort

Anne Katrin Borm: Nein, jedes Kohlenhydrat hat auch Kalorien. D.h. je nach Menge der Kohlenhydrate gibt es auch eine Gewichtszunahme.

Welche Spritzen gibt es? Welche dieser könnte auch gegen Demenz und Kreislaufbeschwerden helfen?

Anne Katrin Borm: Am besten hilft dagegen körperliche Aktivität. Bei der Demenz hängt es von der Form ab, dies besprechen Sie am besten mit ihren betreuenden Ärzten. Fordern Sie das Gedächtnis durch viel Kontakt zu anderen Personen.

Ab welchem BMI würde die Krankenkasse eine Spritzentherapie übernehmen? Ich bin 53 und nun leider bei 94 kg auf 169.

Marco Büter: „WEGOVY wird als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung bei erwachsenen Patienten angewendet mit einem Ausgangs-BodyMass-Index (BMI) von ≥ 30 kg/m2 (Adipositas) oder ≥ 27 kg/m2 bis < 30 kg/m2 (Übergewicht) bei Vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung.

Ich wiege 80 Kilo bei einer Grösse von 158 cm und bin 55 Jahre alt, wird die kk die kosten für die Spritze übernehmen? Ich bin viel unterwegs mit meinem Hund – leider ist der Heisshunger auch immer mein ständiger Begleiter

Marco Büter: „WEGOVY wird als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung bei erwachsenen Patienten angewendet mit einem Ausgangs-BodyMass-Index (BMI) von ≥ 30 kg/m2 (Adipositas) oder ≥ 27 kg/m2 bis < 30 kg/m2 (Übergewicht) bei Vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung.

Gjten Abend Ich harre 2013 eine Magenbypassop. und habe 55 kg abgenommen. Das ging ein paar Jahre gut, aber nach ein paar Schicksalsschlägen habe ich leider wieder zugenommen. Keine Ahnung wiso, denn essen kann ich immer noch nicht viel. Ich bin jetzt im bariatrischen Zentrum in Bern in Behandlung, habe Wegovy verschrieben bekommen, meine Krankenkasse lehnt aber die Bezahlung ab. Seit 5 Monaten muss ich alles selber bezahlen, obwohl ich nur wenig verdiene. Wann übernimmt denn die Kasse die Therapie? Zudem ist es mir ständig übel und ich esse kaum mehr etwas, nehme aber trotzdem kaum ab. Bin am verzweifeln!!

Marco Büter: Leider übernehmen die Kassen die Kosten für eine medikamentöse Behandlung nach einem bariatrischen Eingriff nicht. Wichtig ist, dass Sie realisieren, dass es sich um eine chronische Krankheit handelt, die letztendlich nicht geheilt werden kann. Auch nicht durch einen chirurgischen Eingriff. Die Erkrankung kann leider jederzeit wiederkommen, so dass die aktuelle Therapie angepasst oder eskaliert werden muss. Das können Medikamente oder auch ein erneuter Eingriff sein. Garantien für einen Therapieerfolg gibt es leider nicht.

Guete Abe Werden die Spritzentherapie durch die KK bezahlt. Ich habe schon von Kolleginnen gehört die wegovy oder saxenda gespritzt haben, dabei, speiübel wurde bis zum Erbrechen führte, ist das normal? Welches sind die preisgünstigste Spritzen? Herzliche Grüsse

Anne Katrin Borm: ja, das kann in seltenen Fällen leider passieren. Dann besser erst einmal auf der tiefsten Dosierung bleiben, ggf. gewöhnt man sich dran.

Was ist der Unterschied zwischen der Abnehmspritze und Abnehmpille (Rybelsus)? Welche Vor- bzw. Nachteile haben sie? Wie sieht es aus, wenn man die Pille über Jahre einnimmt? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Annic Baumgartner: Beide Präparate enthalten den gleichen Wirkstoff. Die Tablette (Rybelsus) ist zugelassen zur Therapie des Diabetes und streng genommen keine «Abnehmpille». Ziel ist sicherlich diese Präparat nicht als Dauermedikation anzusehen, sondern sie als Schützenhilfe für die nötigen Lebensstilveränderungen zu sehen und auf ein Absetzen hinzuarbeiten.

Gerade hier gelesen: Eine Mahlzeit sollte vor allem aus Gemüse bestehen, etwas Proteine, ca, 1/3-1/4 des Tellers Kohlenhydrate. Wie soll man das hinkriegen zwei Mal am Tag wenn man Berufstätig ist, nicht das ganze Wochenende mit Vorkochen verbringen will und nicht gerade neben einem Tibits arbeitet? Salat macht mich auf jeden Fall auch nicht satt?

Anne Katrin Borm: Sie können auch jeden Abend frisch kochen und ggf. die zweite Portion für den nächsten Tag gleich mitkochen. Tatsächlich können viele voll berufstätige diese Empfehlungen gut umsetzen. Legen Sie sich eine Sammlung einfacher Rezepte hierfür an. Eine vernünftige, gewichtsfreundliche Ernährung benötigt Zeit, aber ist eine hervorragende Investition – Sie müssen wissen, was Ihnen wichtig ist. Falls der Salat alleine nicht satt macht: evtl. etwas Hüttenkäse oder Mozzarella dazu? Oder 2-3 Kartoffeln oder ein Ei?

Ich bin 59 Jahre alt, 168cm gross und wiege 97kg. Wie sieht es mit dieser Abnehmspritze aus? Wird die von der Krankenkasse übernommen? Muss man die immer nehmen oder nur bis man sein Wunschgewicht (70kg) erreicht hat?

Marco Büter: Ja, Medikamente können helfen. Diese werden als Ergänzung zu einer kalorienreduzierten Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität zur Gewichtsregulierung bei erwachsenen Patienten angewendet mit einem Ausgangs-BodyMass-Index (BMI) von ≥ 30 kg/m2 (Adipositas) oder ≥ 27 kg/m2 bis < 30 kg/m2 (Übergewicht) bei Vorliegen mindestens einer gewichtsbedingten BegleiterkrankungDie Kosten werden aktuell für maximal 3 Jahre übernommen. Voraussetzung ist, dass man gewisse Abnehmziele nach definierten Zeitpunkten erreicht (7% nach 4 Monaten und 12% nach 10 Monaten).

Liebes Team Mit Saxenda empfand ich ein grippiges Gefühl als Nebenwirkung. Hat sich das geändert bzw. welches Mittel ist am besten verträglich? Danke und liebe Grüsse

Anne Katrin Borm: Versuchen Sie es mit einem anderen Semaglutid-Präparat. ggf. gewöhnen Sie sich mit der Zeit auch besser an das Medikament, so dass die Nebenwirkungen nicht mehr so stark auftreten sollten.

Guten Tag Was können wir tun, damit die Krankenkasse die Spritze wieder bezahlt? Mein Mann hat Übergewicht (112 kg, Körpergrösse 185 cm) und bereits diverse Krankheiten durch das Übergewicht. Er nimmt Medikamente wegen Diabetes Typ2, Hypertonie, er hat einen erhöhten Cholesterinspiegel und leidet unter Schlafapnoe. Unsere Vermutung ist, dass er durch das Medikament Humira, welches er sich seit etlichen Jahren spritzt (seine Therapie bei Morbus Crohn, auf die er sehr gut anspricht), so viel Übergewicht hat. Das Übergewicht zeigt sich vor allem durch einen sehr grossen Bauchumfang. Er geht 4 Mal pro Woche während der Mittagspause ins Fitnesscenter und unsere Ernährung ist gemäss Ernährungsberatung sehr gut. Er hatte bereits für einige Zeit Ozempic und hat gut darauf angesprochen. Nun weigert sich die KK aber, das Medikament zu bezahlen. Was würden Sie uns empfehlen, um das Gewicht zu reduzieren? Da mein Mann diese Woche im Ausland ist erlaube ich mir, in seinem Namen diese Fragen zu stellen. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Freundliche Grüsse

Anne Katrin Borm: DAs muss genau mit dem betreuenden Arzt oder Ärztin angeschaut werden, warum die Koten nicht mehr übernommen werden. hat er noch eine weitere Diabetestherapie, z.B. mit einem SGLT2-Inhibitor? in diesem Fall wird tatsächlich die Kombinationstherapie nicht mehr gezahlt Eine Option wäre, dass er das andere Medikament selbst zahlt und die KV wieder Ozempic übernimmt. Oder Sie besprechen mit dem betreuenden Team die Optionen einer Adipositas-Chirurgie?

Meine Tochter muss Lithium und Anafranil nehmen nach einem Suizidversuch am 3.3.24. Sie wog damals 50 kg ,jetzt 75 kg. Kann ihr Wegovi helfen?

Annic Baumgartner: Ja, Wegovy kann auch bei einer Gewichtszunahme unter Psychopharmaka unterstützen. ZIel ist aber eine andauernde Gewichtskontrolle zu erreichen. Hierzu reicht Wegovy alleine nicht aus. Psychiatrisch wäre hilfreich zu prüfen, ob Anafranil nicht durch ein gewichtsneutraleres Präparat ersetzt werden kann. Zudem ist wichtig zu ergründen ob das Essen auch der Gefühlsregulation dient. Ist dies der Fall, müssen andere Strategien erlernt werden, um mit diesen Gefühlen umzugehen. Parallel dazu müssen die wichtigsten Stützen der Lebensführung durchleuchtet und verbessert werden, insbesondere das Ernährungs- und Bewegungsverhalten.

Wo liegt der unterschied zwischen mounjaro und Ozempic. Weshalb wird Mounjaro von den krankenkassen nicht übernommen?

Marco Büter: Während Ozempic mit «nur» einem Wirkstoff arbeitet (GLP-1), handelt es sich bei Mounjaro um einen sogenannten Dual-Agonisten, der neben GLP-1 auch ein weiteres Hormon enthält – das GIP. Mounjaro ist erst später auf den Markt gekommen. Eine Kostenübernahme in der Schweiz wird meines Wissens aktuell geprüft.

Ich bin 68 Jahre alt, 175 cm gross und wiege 107 kg. Kommt eine Abnehmspritze für mich in Frage und würde die Krankenkasse bezahlen. Ich bin bei Visana im Hausarztmodel.

Marco Büter: Ihr BMI beträgt 34.94 kg//m2. Damit kommt eine medikamentöse Behandlung mit GLP-1 RA sicher in Frage. In Einzelfällen kann auch eine bariatrische Operation sinnvoll sein.

Guten Abend Ich bin Oberstufenlehrerin und wollte fragen, ob die Abnehmspritze auch bei Jugendlichen (14-16 Jahre) mit extremem Übergewicht angewendet werden könnte?

Marco Büter: Bei Kindern und Jugendlichen sind die Medikamente in der Schweiz meines Wissens aktuell nicht zugelassen.

Ich möchte abnehmen. Versuche weniger Kohlenhydrate zu essen. Anstatt Cola trinke ich teilweise Cola Zero. Ist dies ok oder hemmt das das Abnehmen?

Anne Katrin Borm: Das ist sicher schon einmal besser als Cola; kommt aber auf die Menge an. Grössere Mengen Süss-Stoff sind ebenfalls gesundheitsschädlich und werden verdächtigt, krebserregend zu sein. Wäre es denn denkbar, frisches klares Wasser zu trinken, vielleicht mit etwas Zitrone, Ingwer oder Minze?

Welches sind unproblematische Kohlenhydrate??

Anne Katrin Borm: Ich nehme an, sie meinen schnell- und langsamresorbierbare Kohlenhydrate? Schnellresorbierbare Kohlenhydrate (Zucker, Süssgetränke, Süssigkeiten, Weissmehlprodukte) lassen den Blutzucker sehr schnell ansteigen und dann wieder abfallen, dies ist insbesondere bei bestehendem Diabetes ein Problem. Ausserdem kann es nach 2-3 Stunden zu Heisshungeanfällen kommen. Langsam resorbierbare Kohlenhydrate sind viel «unproblematischer», aber natürlich auch alles eine Frage der Menge. Hierzu gehören z.B. Kartoffeln, Vollkornpasta, Vollkornreis, Haferflocken.

Guten Abend Ich habe eine Frage betreffend Vorerkrankungen: Können die Medikamente auch bei bestehender Niereninsuffizienz (nicht Dialysepflichtig) und Nebenniereninsuffizienz angewendet werden?

Anne Katrin Borm: Ja, das ist möglich, sofern keine sehr schwere Niereninsuffizienz. Nebenniereninsuffizienz ist kein Problem. Besprechen Sie es mit Ihrer betreuenden Ärztin / Ihrem betreuenden Arzt.

Ich habe einen insulinpflichtigen diabetes mody seit 30 jahren. Ich bin gut eingestellt aber ziemlich übergewichtig. Würde sich die abnehmspritze für mich eignen?

Anne Katrin Borm: Ja, das wäre durchaus zu diskutieren. Besprechen Sie es mit Ihrem behandelnden Arzt; in dem Fall wäre es dann nicht die «Adipositas- Abnehmspritze», sondern die zur Behandlung des Diabetes mellitus. Oft kann dann auch die Insulindosis eingespart werden. Falls Sie sehr stark übergewichtig sind, ist eine Magenbypass-Operation eine gute Alternative.

Was passiert mit den Wirkstoffen der Abnehmmedikamente im Abwasser? Wie sind Wirkung auf unsere Umwelt?

Marco Büter: Dazu gibt es bisher keine Daten.

Guten Abend. Vor über 1,5 Jahren wog ich 110kg, seither bin ich in ärztlicher Behandlung im Adipositaszentrum. Mit dem Medikament Rybelsus war ich bisher erfolgreich (ich wiege derzeit 93kg mit einer Körpergrösse von 186cm). Nun bin ich gerade dabei von Rybelsus auf Wegovy-Abnehmspritze umzustellen und hoffe auf mein Zielgewicht von 85kg zu kommen. Ich habe jedoch meine Zweifel ob es gelingt, da es wirklich ein harter Weg ist. Vor rund 8 Jahren erkrankte ich an Sarkoidose. Kann mir diese autoimmunschwäche dem abnehmen im Weg stehen? Ich befürchte ein Jojoeffekt sobald ich die Spritze oder die Tablette absetze.

Prof. Marco Büter: Die Sorge vor dem JoJo Effekt ist berechtigt. Nach dem Absetzen der Spritze oder dem Medikament ist das Risiko gross, dass Sie wieder an Gewicht zunehmen.

Hallo, kann man Mounjaro auch saisonal z. B. von Oktober bis März regelmässig spritzen und den Rest des Jahres aussetzen? Vielen Dank und freundliche Grüsse

Prof. Marco Büter: Nein. Es handelt sich nicht um ein Lifestyle-Medikament, dass man mal je nach Bedarf nehmen kann, um im Frühjahr in den Sommerkleider zu passen.....langfristig sorgen sie damit für einen medikamentösen JoJo Effekt mit schrittweisem Anstieg Ihres Gewichtes sowie den dazugehörigen Gesundheitsschäden. All diese Medikamente sind für PatientInnen gedacht, die an krankhaftem Übergewicht leiden (BMI > 30) und nicht für Menschen, die sich ein wenig zu dick fühlen und einem Schönheitsideal hinterher jagen.....

Mindestens 1x im Jahr mache ich das Buchinger Fasten mit 5-6 Fastentagen, 1-3 Entlastungstagen und 1-4 Aufbautagen. Hilft mir sehr mit meinem Blutdruck, da ich sehr empfindlich auf Medikamente reagiere. Nun möchte ich nach 4 Wochen wieder fasten, um mein Gewicht zu reduzieren und die restlichen Medikamente abzusetzen. Im Fastenbuch Gesund durch Fasten wird dies auch als effektive Methode zur Gewichtsreduktion erwähnt. Was halten Sie davon? Vielen Dank und viele Grüsse in die Schweiz

Annic Baumgartner: Fasten ist ein grosses Kapitel mit unterschiedlichen Facetten. Den meisten Menschen hilft das Fasten neben spirituellen Erfahrungen , ihren Blick auf die Lebensmittel/Mahlzeiten zu verändern und auf körperlicher Ebene die Autophagie (Zellreiningungsprozesse) anzukurbeln. Fastenkuren helfen in der Regel aber nicht das Gewicht nachhaltig zu reduzieren. Meines Erachtens ist Fasten, respektive das «Scheinfasten» (Erhalt einer minimalen Energiezufuhr, die den Stoffwechsel davon abhält in den Winterschlaf zu gehen) als guter Einstieg in eine längerfristige Ernährungsumstellung oder als Pause für den Stoffwechsel bei hoher Belastung (z.B. Diabetes mellitus). Wichtig ist, dass nach dem Fasten/Scheinfasten eine ausgewogene, vollwertige Ernährung folgt. Die ausgewogenen Kost sollte im Verlauf stets an die Energieziele resp. den Energiebedarf angepasst werden um das Ziel von Gewichtsreduktion und Absetzen der Blutdruckmedikamente zu ermöglichen und zu halten. Eine Scheinfastenkur würde ich eher alle 3 Monate empfehlen als in dem kurzen Zeitfenster von 4 Wochen.

Guten Abend Was kostet mich die Spritzenkur oder bezahlt mir die Krankenkasse die Spritzen? Wie viel Übergewicht muss ich haben, dass ich die Kur machen kann?

Annic Baumgartner: Die Therapie mit Wegovy wird ab einem bestimmten BMI (BMI >35kg/m2) oder zusätzlich vorliegender mit Übergewicht assoziierter Begleiterkrankungen (BMI >28kg/m2 + Bluthochdruck, Diabetes mellitus Typ 2 oder Störung der Blutfette) von der Krankenkasse übernommen. Als Kur würde ich es aber nicht betrachten, sondern als Unterstützung der parallel nötigen Veränderungen des Lebensstils. Die Lebensstilveränderungen müssen vor und nach der Therapie mit Wegovy ebenso im Vordergrund bleiben wie ohne Medikation, andernfalls ist die Chance auf eine nachhaltige, andauernde Gewichtskontrolle trotz Medikament gering.

Guten Tag, ich bin 32 Jahre alt und betreibe seit meiner Kindheit regelmässig und intensiv (tw. wettkampfmässig) Sport (früher Leichtathletik, heute Crossfit und Gewichtheben). Mein Gewicht war immer stabil bei +/- 64kg (170cm). Vor ca 2 1/2 Jahren habe ich innerhalb weniger Monate, unbemerkt zugenommen (68kg). Daraufhin habe ich eine Ernährungs- und Leistungsanalyse (Spiroergometrie) durchgeführt. Obwohl ich mich grösstenteils an die Trainings- und Ernährungsempfehlung gehalten hatte, habe ich weiter zugenommen. Die Empfehlung war (mehrheitlich) Bedarfsdeckend (Ernährung) und stoffwechselanregend (Training). Vor allem die Zwischenmahlzeiten und post- Training- Snacks einzunehmen fällt mir schwer bzw. an Trainingstagen genügen zu essen. Seit nun ca 1 1/2Jahren bin ich bei +/- 73kg. Der Ernährungsberater meint, mein Stresslevel und Langzeitstress sei zu hoch. ich habe einen Morbus Crohn in Remission, behandelt mit Infliximab und bin ansonsten gesund. Könnte es sinnvoll sein eine Hormonanalyse oder andere Parameter abklären zu lassen? wenn ja, welche? Vielen Dank für ihre Antwort

Annic Baumgartner: Sie beschreiben eine relativ komplexe Situation mit chronisch entzündlicher Grunderkrankung, hohem Stresslevel im Alltag und eine hohe, aber wechselhafte körperliche Aktivität. Die chronische Entzündung des M. Crohn, erleichtert per se oft auch bei guter Kontrolle der eigentlichen Symptome eine Gewichtszunahme. Dasselbe sehen wir bei sportliche sehr aktiven Menschen, die die Intensität des Trainings ändern oder Profi-Sportlern, die die Karriere beenden. Zudem sind Sie in einer Lebensphase die viel Turbulenzen beruflich und privat mit sich bringt. In meiner Erfahrung hilft hier v.a. weniger zu machen und Kontinuität anzustreben. Parallel zur Anpassung der Ernährungsweise und des Sportes wäre das persönliche Stressmanagement und die Schlafqualität anzuschauen. Konkrete Ernährungsempfehlungen und die Anpassung des Trainings kann ich Ihnen anhand der mir vorliegenden Angaben nicht machen.

Kann man das Medikament auch als Tablette einnehmen?

Marco Büter: Aktuell noch nicht, aber die Firmen arbeiten aktuell an entsprechenden Darreichungsformen.

Ich nehme Wegovy....kann ich sie einfach absetzten? Oder muss ich langsam abbauen?

Marco Büter: Weder noch. Es handelt sich um eine lebenslange Therapie.

Ich bin 40 Jahre alt und bin aktuell 102 Kg schwer. Mein Traumgewicht liegt bei 85 Kg bei einer grösse von 1.90m. Könnte ich nicht für zwei Monate die Spritze einsetzen?

Prof. Marco Büter: Können Sie, aber ich waren vor einem zeitlich begrenzten Einsatz dieser Medikamente. Wir wissen, dass man nach Absetzen der Medikamente mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wieder an Gewicht zunimmt. Analog zum allseits bekannten JoJo Effekt. Und das ist langfristig sicher gesundheitsschädlicher als Ihr aktuelles Gewicht.

Guten Abend Ich bin bald 59 Jahre alt. Ich möchte gerne wissen, weshalb nimmt man im Alter zu? Ich kämpfe mit Sport dagegen, aber es hilft nur bedingt. Was kann ich tun, wie kann ich im Alter wieder einige Kilos verlieren? Nur mit extremen Verzicht? Herzlichen Dank für eine hilfreiche Antwort.

Prof. Marco Büter: Wir alle nehmen im Alter zu, vor allem, weil man im Alter Muskelmasse verliert. Und genau da liegt auch die Lösung – sportliche Aktivität mit dem Ziel, Muskelmasse aufzubauen. Also Gewichte-Stemmen. Dazu ausreichend Eiweisse, viel Wasser, kein Alkohol und ausreichend Schlaf.

Guten Abend Ich wollte fragen was man gegen Heisshungerattaken machen kann. Ich bin 183cm und 74 kg also eigentlich keine Gewichtsprobleme. Jedoch sehne ich mich fast täglich nach etwas süssem. Ich kann für mehrere Tage darauf verzichten aber werde Rückfällig. Manchmal sogar ungewust, weill ich es vergesse, dass ich eigentlich verzichten wollte und mein Verlangen ist grösser. Meistens kann ich auch schlecht im Mass Süssigkeiten essen sobald die Packung offen ist geht es meist nicht lange (1-2 Tage) und alles ist fertig gegessen. Ich habe es schon mit TK Früchte als Alternative probiert, funktioniert aber mässig. Was empfehlen Sie mir? Danke für die Antwort

Anne Katrin Borm: eine ähnliche Frage wurde bereits weiter oben im Chat beantwortet. Versuchen Sie, gar keine Süssigkeiten im Haushalt zu haben, wenn das Verlangen Sie überwältigt.

Ich habe zwei Probleme: 1. Tagsüber kann ich Lebensmitteln (übermässiger Konsum) problemlos widerstehen, abends schaffe ich es aber einfach nicht, greife oft zu Süssem, habe Heisshungerattacken und kann mich nicht kontrollieren. Was könnte Abhilfe schaffen? 2. Ich schaffe es einfach nicht, mich zu Bewegung zu motivieren, obwohl ich vorher liebend gerne draussen war. Wie kann ich mich zu mehr Bewegung motivieren ? Lieben Dank

Anne Katrin Borm: 1) im Zweifelsfall haben Sie tagsüber Ihren Bedarf nicht gedeckt, so dass es abends zu einem Hungerast kommt. Abhilfe kann schaffen, tagsüber eiweiss- und ballaststoffreicher zu essen, insbesondere beim Abendessen. Oder noch einmal einen Abendspaziergang machen vor dem Schlafen, dass Sie abgelenkt sind. Am besten nichts Süsses zu Hause haben. 2) Überlegen Sie sich, wofür Sie mehr Bewegung machen möchten. Was genau wird dann besser sein? Wie wird Ihr körperlicher Fitnesszustand sein, wenn Sie sich nicht zur Bewegung motivieren? Oft muss man sich am Anfang zwingen, einen festen Termin eintragen, oder sich bestenfalls zur Bewegung verabreden. Vielleicht können Sie auch mit dem Velo zur Arbeit fahren, dann kann man die Zeit des Arbeitsweges gut schon einmal nutzen. Wenn dann der Körper etwas fitter wird (und da hilft auch schon alleine das Weglassen von Süssem), kommt die Freude an Bewegung zurück. Viel Erfolg!

Guten Abend Ich bewege mich täglich viel (ca. 18000 Schritte) und ernähre mich gesund, viel Gemüse, wenig Kohlenhydrate. Trotzdem ist es für mich sehr schwer, mein Gewicht zu halten. Was kann ich trotz Wechseljahren und Schilddrüsenunterfunktion noch tun, um etwas Gewicht zu verlieren?

Anne Katrin Borm: Wenn Ihre Schilddrüsenwerte im Normalbereich liegen, hat das Gewicht nichts mit Ihrer Schilddrüse zu tun. Selbst bei einer deutlichen Schilddrüsenunterfunktion macht dies nur wenig aus. Aber klar, nach den Wechseljahren wird es schwieriger, das Gewicht zu halten. «Gesund und viel Gemüse» kann eben mengenmässig auch zu viel sein. Sicher Snacks streichen und nach dem Znacht nichts mehr essen. Bezüglich Bewegung könnte auch ein etwas intensiveres Intervalltraining helfen, den Stoffwechsel in Schwung zu bringen.

Guten Abend Ich habe am 22.07.24 eine Messung meines Ruhegrundumsatzes gemacht. Dabei hat mein Wert von 925kcal ergeben (Zermed Winterthur) . Ich habe eine Körpergrösse von 155cm und aktuelles Gewicht von 80kg. Ich konnte 11 Jahre nicht regelmässig essen, da ich auf dem Notfall arbeite. Heute zwinge ich mich, regelmässig zu essen, auch wenn ich keinen Hunger habe. Ich habe jedoch Anfst, dass ich immer weiter zunehmen werde, wenn ich den Ruhegrundumsatz hochbekommen möchte. Wo bekommt man angemessene Hilfe, denn Ruhegrundumsatz hochzubringen und gleichzeitig Gewicht zu verlieren? Vielen Dank Freundliche Grüsse

Prof. Marco Büter: Eine gute Möglichkeit, den Grundumsatz zu erhöhen, ist der Aufbau von Muskelmasse. Das gelingt in der Regel am besten mit «Weight-Resistance-Training» – also Gewichte stemmen. Dazu noch eine entsprechende Eiweisszufuhr bei Reduktion der Kohlenhydrate und Fette, Verzicht auf Alkohol, ausreichend Schlaf sowie viel Wassertrinken – dann kann es etwas werden.

Ich habe das Gefühl, das Abnehmen ist auf die Wechseljahre hin schwieriger. Ich bin 49 Jahre alt. Ich Jogge regelmässig (1-2 x die Woche à ca. 5 Km) und achte auf die Ernährung. Trotzdem stelle ich keine grosse Gewichtsveränderung nach unten fest. Ich bin ca. 10-15 Kilo zu schwer. Was könnte mir helfen? Gibt es spezielle Programme oder entsprechende Literatur? Vielen Dank für die Antwort.

Annic Baumgartner: Mit der hormonellen Umstellung ist die Gewichtsreduktion in der Tat nochmals etwas schwieriger, aber nicht unmöglich, auch ohne Medikation. Ihre Beschreibung vermittelt den Eindruck, dass sich Ihre Ernährungsweise und die Bewegung in relativ geregelten Bahnen bewegen. Diese Bahnen scheinen auszureichen um das Gewicht stabil zu halten, nicht aber es zu senken. Ich empfehle Ihnen die Ernährung in Bezug auf Menge und Zusammensetzung nochmals zu überprüfen, auf ihr Sättigungsgefühl zu hören und langsam zu essen, um wirklich rechtzeitig aufhören zu können. Eine einem zweiten Schritt wäre eine professionelle Beratung zur Mahlzeitenzusammensetzung sinnvoll um die Kalorienreduktion sinnvoll zu gestalten, genügend vollwertige Lebensmittel (Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Gemüse) einzubauen und den Proteingehalt im Auge zu behalten. Parallel empfiehlt sich eine Veränderung des Trainings. Der Reiz muss deutlich über dem liegen, was ihr Körper gewohnt ist. Im Ausdauerbereich hilft hier ein intensives Intervalltraining 3x wtl. oder ergänzendes Krafttraining aller grosser Muskelgruppen mit einer regelmässigen Anpassung der Übungen. Zudem ist die regelmässige Steigerung der Gewichtslast wichtig für den Trainingserfolg.

Fast alle meiner (37, w) weiblichen Verwandten nahmen nach der Menopause zu. Die meisten haben jedoch keine gesundheitlichen Probleme. Dazu zwei Fragen: 1) Ist ein (leicht) höheres Gewicht nach der Menopause schädlich, wenn man ansonsten gesund und aktiv ist – bzw. wie sehr sollte das Gewicht im Fokus stehen, verglichen mit z.B. Blutzucker und Cholesterin? 2) Gibt es spezifische Dinge, auf die man als Frau achten sollte, um in dieser Zeit (oder in Hinblick darauf) das Gewicht nachhaltig zu stabilisieren oder sind die Empfehlungen für Frauen und Männer dieselben? Danke für Ihre Zeit und Antworten!

Anne Katrin Borm: Nein, ein leicht höheres Gewicht nach der Menopause ist nicht schädlich, sofern man körperlich aktiv und fit ist und es schafft, das Gewicht zu halten (körperliche Fitness wichtiger als Normalgewicht). Wenn es zu Diabetes oder Bluthochdruck kommt, sollte eine Gewichtsabnahme angestrebt werden. Bei einer behandlungsbedürftigen Hypercholesterinämie helfen oft nur Tabletten. 2) eine Hormonersatztherapie kann in den ersten Jahren gut gegen die Beschwerden der Menopause helfen, und auch helfen, das Gewicht besser zu halten. (sofern es keine Kontraindikationen gibt). Sonst gilt: alles was hilft ist gut, Frauen müssen nichts speziell beachten.

Kenne jemand, der hat 15 kg abgenommen. Meine Frage, wohin gehen die verlorenen Kilos? Danke und Grüessli

Marco Büter: Mit den neuen Medikamenten verlieren die PatientInnen sowohl Fettmasse, aber auch Muskelmasse. Letzteres ist problematisch, und kann langfristig eine Gewichtsstabilität schwierig machen. Wenn man die Medikamente dann absetzt, nehmen die meisten Patienten wieder zu – in dem Fall allerdings nicht Muskelmasse, sondern nur Fettmasse, was metabolisch problematisch sein kann.

Guten Tag Abnehmen ist für mich (w, 50, BMI ca 42) ein grosses Thema. Ich habe mit Ozempic gut abgenommen, dadurch kam ich beim Diabetes in Remission. Daher fiel auch das Ozempic weg. Wegen einer OP mit sehr schweren Komplikationen hatte ich fast 1.5 Jahre kein Semaglutinid. Ich war viel im Spital und sehr krank, was dem Abnehmen half. Doch jetzt bin ich wieder gesund und daheim und ich nehme zu. Wegovy als Selbstzahler brachte keinen Erfolg, was mich bewog aufgrund der Kosten dies bei 1mg abzusetzen. Könnte ich mit 2.4mg wieder starten? Ich habe in kurzer Zeit 10kg zugenommen, trotz täglichem Gehen. Neuerdings gehe ich 2x pro Woche ins Fitness und meide abends Kohlenhydrate. Aber mein Gewicht geht tendenziell in die Höhe. Kann es eine Art Jo-Jo-Effekt sein? Weil ich Semaglutinid abgesetzt habe? Soll ich damit wieder starten? Ich habe erst im Juni wieder Termin beim Endokrinologen... Vielen Dank für Ihre Antwort!

Marco Büter: Ozempic und Wegovy (und alle ähnlichen Produkte) sind Medikamente, die man lebenslang einnehmen muss. Sobald man sie absetzt, kommt die zwischenzeitlich kontrollierte Erkrankung Adipositas zurück. Wenn man an Bluthochdruck leidet, der gut medikamentös eingestellt ist und dann aufhört, die Medikamente zu nehmen, dann kommt der hohe Blutdruck auch zurück. Also, die Medikamente müssen konstant eingenommen werden. Eine Alternative kann dann eine gewichtsreduzierende Operation sein – aber das kommt für Sie nach Ihrer Vorgeschichte wohl nicht in Frage, denke ich, oder?

Guten Tag. Man liest ja viel schlimmes über Wegovy. Liegt da was drann zum Thema Darmverschluss, Magenlähmung, Schilddrüsenkrebs, Bauchspeicheldrüsenentzündung? Wie sehr ist das Medikament sicher? Social Media ist ja sehr kritisch und macht gewisse Horrorstorys rund um das Thema. Freundliche Grüsse

Marco Büter: Die Medikamente (wie z.B. Wegovy) haben selbstverständlich Nebenwirkungen. Dazu zählen die Bauchspeicheldrüsenentzündung (sehr selten), Gallensteine (häufig), Magenentleerungsstörungen (sehr häufig), Übelkeit und Erbrechen (fast immer, aber zeitlich scheinbar begrenzt). Es gibt auch tierexperimentelle Daten, die auf ein höheres Risiko für Schilddrüsenkrebs hindeuten, aber das ist noch unklar. Im Grossen und Ganzen scheinen die Medikamente sicher zu sein, wobei echte Langzeitergebnisse noch fehlen.

Guten Tag, ich (69J,w) spritze wöchentlich das Wegovy seit Februar 24, Max 1.7, seit Dezember 24 auf 1,0 reduziert. Mein Gewicht habe ich von 115 kg auf 65 kg reduziert bei einer Grösse von 172 cm und dies nun seit 2 Monaten halten können. Mein Übergewicht ist aus jahrelangen, fast täglichen Essattacken entstanden. Ich hatte in meinem Leben immer wieder Ab-und Zunehmphasen, deshalb vertraue ich noch nicht 100% darauf, dass es diesmal auch hält. Meine Ernährung hab ich gut umstellen können, dabei m.E. das Wichtigste weiterhin zuckerabstinent zu leben. Gehe regelmässig ins Fitness und meine Blut- resp. Blutdruckwerte haben sich fast normalisiert. Meine Anliegen: ich möchte längerfristig das Wegovy absetzen, bin noch unsicher in welchem Zeitraum. Macht es auch Sinn ab 0.5 noch auf 2-wöchentliche Injektionen zu reduzieren. Ich verstehe nicht ganz warum die Krankenkasse hier bei konsequentem Abnehmen keine Kostenübernahme mehr übernimmt also halt ein normal erreichter BMI „bestraft“. Adipositas gilt heute als Krankheit, was ich mittlerweile auch so sehe. Also z.B. die Erhaltungsdosis (0.5) übernehmen bis 2 Jahre. Warum sind eigentlich tiefste und höchste Dosis gleich teuer. Danke fürs „Zulesen“ und erfolgreichen Abend.

Marco Büter: Herzlichen Glückwunsch! Das ist ein toller Verlauf und Erfolg. Die Daten, die uns helfen könnten, ob und wie es sinnvoll sein kann, die GLP-1 RA wieder schrittweise zu reduzieren, gibt es leider noch nicht. Sicher ist, dass es nach einem kompletten Absetzen der Medikamente wieder zu einem meist vollständigem Wiederanstieg des Körpergewichtes kommt. Die Wegovy-Therapie ist eine lebenslange Therapie, da es sich bei der Adipositas ja um eine chronische Krankheit handelt. Das heisst, sie ist definitionsgemäss nicht heilbar, sondern kann bestenfalls in ein niedriges Aktivitätsstadium zurückgedrängt werden.

