Die nachfolgenden Aussagen und Empfehlungen ersetzen nicht die individuelle Abklärung oder Diagnose bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Chat Protokoll

Guten Abend, hilft dieses Training auch bei Urinverlust beim Niesen?

Yvonne Keller: Guten Abend. Ja, Beckenbodentraining stärkt den Beckenboden. So kann dieser bei Druckveränderungen im Bauchraum mitanspannen und so die Harnröhre, trotz der Druckwelle vom Husten/Niesen, dicht halten. Zudem hilft es, beim Husten und Niesen in einer aufrechten Körperhaltung zu bleiben! Viel Erfolg, herzliche Grüsse Yvonne Keller

Was ist nach einer vaginalen Geburt besonders wichtig um den Beckenboden zu schonen? Was soll man in den ersten sechs Wochen, während dem Schonen, tun?

Petra Spalding: Je nach Geburtsverlauf (besonders bei grösserem Dammriss und / oder Vaginalriss) ist es wichtig die Beckenbodenmuskulatur in den ersten Wochen zu schonen. Das heisst nicht allzu lange Spaziergänge, Vorsicht beim vielen Tragen des Babys oder auch das heben von einem älteren Kind. Es kann aber nach drei Wochen schon mit leichtem anspannen und entspannen der Beckenbodenmuskulatur begonnen werden speziell auch in diesen Situationen wie heben des Babys oder grösserem Kind. Dies sollte aber sicher keine Schmerzen auslösen. Sonst helfen zur Schonung in den ersten Wochen Entlastungspositionen wie die Brücke in Rückenlage oder der 4-Füssler Stand mit Unterarmstütze. Das sind sogenannte Umkehrpositionen. Zusätzlich empfiehlt es sich auch in liegender Position zu stillen.

Wie merke ich, dass ich einen starker Beckenboden habe? Gibt es einen Test/Übungen?

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Die Stärke des Beckenbodens können Sie nicht selbstständig beurteilen. Dazu braucht es eine vaginale manuelle Testung nach gewissen internationalen Standards. Sie können aber testen ob Sie Ihren Beckenboden an- und entspannen könne. Ein Test ist wenn Sie den Urinstrahl unterbrechen können. Oder Sie führen 1-2 Finger in die Vagina ein und spannen die Beckenbodenmuskulatur an. Wenn es eine korrekte Anspannung ist spüren Sie einen Druck um Ihre Finger und wie sich die Vagina leicht nach oben zieht.

Wie oft und wie lange sollten Frauen den Beckenboden trainieren, die (noch) keine Probleme haben?

Yvonne Keller: Guten Abend, damit ihr Beckenboden gesund und fit bleibt achten Sie auf Folgendes: Gesunder Lebensstil mit viel Bewegung Gute Körperhaltung Gute Verdauung: kein Pressen auf dem WC. Kein Übergewicht, kein chronischer Husten Gute Wahrnehmung des Beckenbodens, ihn bewusst anspannen und loslassen können. Bei Kraftanstrengungen bewusst den Beckenboden mit anspannen, da dieser zusammen mit der tiefliegenden Haltemuskulatur zusammen arbeitet. Herzliche Grüsse Yvonne Keller

Hallo Nach der Geburt meines Kindes hatte ich Senkungsbeschwerden welche nach dem Abstillen besser wurden. Zyklusabhängig zeigte sich jedoch wieder eine ähnliche Thematik. Nun bin ich wieder schwanger (20ssw) und frage mich ob ich bereits jetzt etwas präventiv machen soll/kann. Haben Sie mir einen Tipp? Herzlichen Dank

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist sehr wichtig, dass Sie bereits in der SS Ihren Beckenboden trainieren. In den letzten Jahren wurde auf diesem Gebiet viel geforscht und man weiss, wenn der BB in der SS trainiert wird, dass nach der Geburt weniger Probleme auftauchen. Und da Sie schon Senkungsbeschwerden nach der der ersten Geburt hatten empfiehlt es sich besonders. Es gibt gute App's (rund8fit z.B.) wo Sie selbstständig in der SS trainieren können. Je nachdem macht es auch Sinn einen Beckenboden Check bei einer spezialisierten Beckenbodentherapeutin zu machen, siehe hier https://www.pelvisuisse.ch/therapeutinnen-suche/

Guten Tag Ich bin 39 und mein Kind fast 9 jährig. Seit der Geburt merke ich, dass mein Beckenboden wohl geschwächt ist. Beim rennen oder niesen oder husten, kann es passieren dass ich uriniere. Was kann ich tun? Ab und zu mache ich yoga und gehe regelmässig schwimmen. Ich habe mal vaginalkugeln fürs beckenbodentrainig gekauft, spüre die aber nicht. Was emfehlen Sie mir? Vielen Dank für Ihre Antwort

David Scheiner: Sie beschreiben eine sogenannte «Belastungsinkontinenz», d.h. dass Sie in Situationen wie Husten, Niesen oder Joggen/Sport etc. ungewollt Urin verlieren. Schwangerschaft und Geburt können das Risiko dafür erhöhen. Ein sportlich aktiver Lebensstil ist wichtig, bleiben Sie also weiterhin fit, aber es ist es auch wichtig, die Beckenbodenmuskulatur korrekt zu trainieren. Nicht alle Frauen können den Beckenboden auf Anhieb ansteuern, sodass dann eine spezialisierte Beckenbodenphysiotherapie – eventuell kombiniert mit Biofeedback – hilfreich sein kann. Sprechen Sie sonst auch mit Ihrer Frauenärztin darüber, die Ihnen weiterhelfen kann.

Guten Abend Seit einigen Jahren muss ich (w, 45) recht häufig sehr schnell dringend auf die Toilette (Urinieren) und es kommt schon mal vor, dass etwas vorher abgeht bis hin zu kompletter Entleerung. Meist geschieht das, wenn ich nach Hause komme und eigentlich nach höchstens 1-2 Min auf der Toilette sässe (und das auch weiss...). Gibt es Ansätze/Anleitungen, wie das ohne therapeutische Betreuung «behandelt» werden kann? Gerne möchte ich noch wissen, welche Gewichtübungen den Beckenboden eher schwächen. Es war schon mal schlimmer, und zwar habe eine Zeit lang «Sumo Squats» mit ziemlich schweren Gewichten gemacht und das Gefühl, das tat meinem Beckenboden gar nicht gut. Nun habe ich umgestellt, sodass ich sehr selten squatte (ersetzt durch Lunges, Romanian Dead Lift bzw. Barbell hip thrusts). Gibt auch hier noch andere Übungen, die den Beckenboden stärken? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

Yvonne Keller: Guten Abend, danke für diese interessante Frage. Ihre beschriebene Situation kennen viele Frauen. Sei es, dass sich die Blase mit diesem imperativen Harndrang kurz vor der Haustüre meldet oder dann, wenn ich den Schlüssel in der Handtasche suche. Als wüsste die Blase, dass ich nur noch kurz vom WC entfernt bin. Dieses Phänomen wird auch als «Geistige Vorwegnahme» bezeichnet. Folgendes lässt sich dagegen tun: 1. ruhig bleiben und tief ein- und ausatmen 2. sich gross aufrichten – Haltung bewahren – so sind Blase und Beckenboden in ihrer bestmöglichen Position. 3. Druck (mit der Hand) auf die Klitoris. Dies haben wir schon als kleines Mädchen gemacht. Stimulation der Klitoris (beim Mann auf die Penis-Eichel) beruhigt die Blase. 4. Beckenboden anspannen. Ein angespannter Beckenboden kann auf die Balse beruhigend wirken. 5. Sprechen Sie mit Ihrer Balse ruhig und positiv. Sagen Sie ihr: «Du hast noch Platz», «Du kannst zuwarten»... 6. Beine überkreuzen und so auch wieder Druck auf die Klitoris ausüben, zudem sind beim Überkreuzen die Beine in einer Aussenrotation, was auch hilft den Beckenboden zu aktivieren und so die Balse zu beruhigen. Ihre zweite Frage: welche Übungen tun dem Beckenboden nicht gut. Dies sind insbesondere Chrunches (Rumpfbeugeübungen für die Bauchmuskulatur). Diese üben einen grossen Druck auf den Beckenboden aus und wirken eher schwächend. Der Beckenboden wir gestärkt bei Übungen auf instabiler Unterlage (Balance) und überall wo sich die Wirbelsäule in einer Längsspannung befindet. Ausatmen, sobald beim Krafttraining das Gewicht angehoben wird und dabei den Beckenboden bewusst mit anspannen. Der Beckenboden arbeitet synergistisch mit der tiefen Haltemuskulatur zusammen. Viel Erfolg beim Umsetzten. Herzliche Grüsse Yvonne Keller

Gibt es Erfahrungen zur „sakralen Neuromodulation“ bin ich ev. eine Kandidatin dafür? Beckenbodentraining, Urgenz PC, Solifenacin Tabletten und Pessar ausprobiert, ohne Erfolg. Ich bin 81 J. Noch sehr aktiv im Garten, zu Fuss und mit Velo und Auto unterwegs. Sowohl eine zeitweise Blasen- und Darminkontinenz behindern mich.

Diana Höhn: Die sakrale Neuromodulation ist eine bewährte Methode, die tatsächlich für Sie in Frage kommen könnte, wenn sie unter einer überaktiven Blase (Reizblase) mit Urinverlust leiden. Da es verschiedene Formen des Urinverlustes gibt, die kombiniert sein können (Mischurininkontinenz), ist eine Abklärung in einem spezialisierten Beckenbodenzentrum sinnvoll. Hier wird eine Blasendruckmessung (Urodynamik) vorgenommen, um die Art des Urinverlustes zu diagnostizieren. Wenn konservative und medikamentöse Massnahmen unzureichend sind, kann einerseits die Botoxinjektion in die Harnblase oder die sakrale Neurostimulation besprochen werden.

Guten Tag Ich habe vor ein paar Jahren zwei Kinder geboren. Seit dem verliere ich beim Husten oder Niesen manchmal etwas Urin. Bevor ich mit den Kinder auf ein Trampolin kann, muss ich immer zuerst auf die Toilette, sonst geht garantiert etwas Urin in die Hose. Ich habe das Gefühl eine gute Beckenbodenmuskulatur zu haben. Kann ich mit gezielteren Methoden mehr bewirken oder soll ich zur Frauenärztin? Besten Dank für Ihre Antwort!

Diana Höhn: Guten Abend, eine Abklärung bei der Frauenärztin ist sinnvoll. Sie kann eine erste Einschätzung vornehmen und anschliessend gezielt Physiotherapie, zur Stärkung des Beckenbodens, verschreiben oder sie in eine spezialisierte Beckenbodensprechstunde (Urogynäkologie) zuweisen. In dieser Sprechstunde werden unter anderem auch Pessare angepasst. Dies sind Hilfsmittel zum Beispiel in Form von Tampons, welche die Harnröhre unterstützen und ein Urinverlust beim Trampolin springen verhindern können.

Kann der Beckenboden einen Einfluss auf der (Post Partum) Rektusdiastase haben? Z.B. kann ein starker Beckenboden die Zusammenschliessung der Bauchmuskulatur unterstützen bzw. vereinfachen?

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihr Frage. Der Beckenboden kann einen Einfluss auch die Rectus Diastase haben. Leider gibt es aktuell zu wenige Untersuchungen, welche dies aufzeigen. In meiner klinischen Praxis sehe ich aber oft, dass bei einer Rectus Diastase auch eine schwache Beckenbodenmuskulatur vorhanden ist. Der starke Beckenboden kann aber das Zusammenschliessen der Bauchmuskulatur nicht vereinfachen. Er kann aber helfen eine bessere Stabilität im Rumpf / Bauchwand zu geben. Zum Verschliessen der Bauchmuskeln braucht es ein strukturiertes und regelmässiges Training der gesamten «Coremuskulatur».

Guten Tag Seit gut zwei Jahren mache ich mehr oder weniger regelmässig Cantienica zur Stärkung meines Beckenbodens. Dennoch gibt es Tage an denen ich Schwierigkeiten habe. Könnte dies Zyklusabhängig sein? Verändert sich das Becken/die Muskulatur während des weiblichen Zyklus?

Petra Spalding: Guten Tag, vielen Dank für Ihre Frage. Die Kraft und die Ansteuerung der Beckenbodenmuskulatur kann je nach Zykluszeit anders sein. In der Praxis beobachte ich, dass eher in der 2. Zykluszeit diese Schwierigkeiten auftreten. Auch wenn Sie seit längere Zeit Cantienica machen, kann es sinnvoll sein die Beckenbodenmuskulatur einmal bei einer spezialisierten Beckenbodentherapeutin individuell testen zu lassen.

Bin 83 und habe seit einigen Monaten plötzlichen Harndrang, dem ich nur mit Mühe bis zur Toilette widerstehen kann. Die Abstände sind normal, nachts zwei bis dreimal. Unterwegs habe ich diesen Drang nicht. Beckenbodengymnastik hat bis jetzt nichts bewirkt. Hatte, und habe ständig Mühe mit Verstopfung. Die Gebärmutter wurde vor 30 J. entfernt. Danke für Ihren Rat.

David Scheiner: Vielen Dank für Ihre wichtige Frage. Gelegentlich stellen wir fest, dass Beschwerden, wie Sie sie gerade beschreiben, auf eine Blasenentzündung zurückzuführen sind. Denn nicht immer äussert sich eine Blasenentzündung mit den «typischen» Beschwerden wie häufiges Wasserlassen oder Brennen beim Wasserlassen. Ich empfehle daher, genügend zu trinken (falls bei Ihnen nichts dagegen spricht) und den Urin untersuchen zu lassen. Falls es eine Blasenentzündung ist, kann diese meist gut behandelt werden, und damit auch Ihre Beschwerden.

Guten Abend geschätztes Puls Team. Seit über 2 1/2 Jahren leide ich unter extremen Schmerzen im Beckenboden, vermutlich verursacht durch eine schmerzhafte Blasenspiegelung. Diagnose: CPPS. (Beckenbodensyndrom Buch: Kopfweh im Beckenboden) Habe bis heute viel versucht mit Medis – nicht vertragbar, Physio, Beckenbodentrainings, TENS, Akkupunktur, etc. Momentan mit Stosswellentherapie, was die Symptome noch verschlimmert. Parallel dazu eine vergrösserte Prostata (bin 75) wo operiert werden soll laut Urologie. Z.B. mit TURP, HOLEP, Wasserdampf, was aber die Schmerzen des CPPS evtl. verstärken könnte laut meinem Hausarzt. Danke für dieses Thema, bin gespannt darauf, da alles weitgehend unerforscht ist und vermutlich viele darunter leiden. Danke und freundliche Grüsse

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Das Thema CPPS ist leider noch sehr wenig erforscht und viele Patienten haben einen sehr langen Leidensweg bis es eine Linderung gibt. Sie haben geschrieben, dass Sie in der Physio waren. War es eine spezialisierte Beckenbodenphysiotherapeutin mit dem Schwerpunkt CPPS? Ich denke dies ist sehr wichtig zu beachten. Sie finden spezialisierte Therapeutinnen auf https://www.pelvisuisse.ch/therapeutinnen-suche/. Ganz wichtig ist die Eingabe «Männer und Pain» damit Sie eine spezialiserte Therapeutin finden. Es gibt auch Urologen / Neurourologen, welche auf CPPS spezialisert sind.

Ist es möglich, dass sich die Blase bei einer Frau nicht mehr richtig entleeren kann, weil die Beckenbodenmuskulatur zu stark gespannt ist? Was für andere Ursachen (ausser einem Tumor) sind denkbar, wenn frau bei gefüllter Blase und Harndrang trotzdem nicht biseln kann? Therapiemöglichkeiten (ohne Katheter)? Vielen Dank!

Diana Höhn: Das kann durchaus sein. Die starke Anspannung der Muskulatur kann verschieden Ursachen haben, zum Beispiel kann eine Reizung des Schamnervs (N. Pudendus) dafür verantwortlich sein. Operationen im kleinen Becken, die auch zu einer Nervenschädigung geführt haben, zum Beispiel im Rahmen einer Endometriose-Operation, können auch dazu führen. Eine weitere typische Ursache für eine gestörte Harnblasenentleerung kann Multiple Sklerose sein. Die Therapie liegt da in den Händen der Neurologen. Zur Therapie können Medikamente, welche den Harnauslass an der Harnröhre erhöhen oder Muskelrelaxantien eingesetzt werden. Im Falle einer Nervenreizung, kann der Nerv lokal durch eine Spritze betäubt werden. Blasenentleerungsstörungen nach operativen Eingriffen im kleinen Becken sind meistens rückläufig. Ganz wichtig ist jedoch, dass die Harnblase regelmässig entleert wird, damit es nicht zu Infekten kommt und die Harnblasenmuskulatur sich wieder regenerieren kann und wieder gestärkt wird. Leider ist dies aktuell nur mit Einmalkatheterisierung oder einem Dauerkatheter möglich.

Seit neuestem werden Beckenbodentrainings in Instituten beworben, die mit einem Beckenbodenstuhl arbeiten («effektives BB-Training ohne mühsame Übungen. Innovativ und von Medizinern empfohlen» ) Er soll mit gezielter Stimulation durch elektromagnetische Impulse funktionieren. Ist diese Methode seriös? Freundliche Grüsse

Yvonne Keller: Guten Abend, danke für Ihre Frage. Ja, mit diesen elektromagnetischen Impulsen kann oft sehr gut geholfen werden und ist absolut seriös. Jeder Impuls bringt den Beckenboden in eine Kontraktion. Es wird mit verschiedenen Frequenzen gearbeitet und so unterschiedliche Reize gesetzt. So kann das gewählte Programm je nach dem eher die Durchblutung und den Kraftaufbau fördern oder die Blase beruhigen. Optimal ist, wenn eine Beckenbodentherapie- und oder Beckenbodentraining mit diesem Beckenbodenstuhl ergänzt wird. Besonders zu empfehlen ist dieser Beckenbodenstuhl bei Inkontinenz, hyperaktiver Balse, Rückenschmerzen, Rückbildung nach einer Geburt oder einer Prostata-Operation. Freundliche Grüsse Yvonne Keller

Gibt es für eine überaktive Blase neben Beckenbodentraining weitere unterstützende Massnahmen, wie z.B. Homöopathie oder Angelika oder … ? Ich bin 62 und leide seit ca. 8 Jahren daran, dass meine Blase ein geringes Volumen an Harn aufnehmen kann. Insbesondere bei Kaffeekonsum reagiert sie rasch. Interessant finde ich es, dass der Harndrang oft kurz vor dem Nachhausekommen sehr stark wird. Hat die Blase Augen? Elektrostimulation hatte ich zu Beginn, aber seit Jahren nicht mehr. Wenn ich unterwegs bin und weiss, dass ich nicht so bald ein WC aufsuchen kann, dann gehe ich lieber einmal zu viel aufs WC. Schon als Kind, Jugendliche und junge Frau machte ich das so. Es wurde einem von den Eltern so empfohlen. Offensichtlich nicht sinnvoll. Aber der Stress ist zu gross, wenn ich dann dringend müsste und keine Möglichkeit habe. Wohl ein Teufelskreis. Wie durchbrechen? Danke für Ihren Rat!

David Scheiner: Sie haben bereits eine sehr wichtige Therapieform in der Behandlung der überaktiven Blase versucht, nämlich Beckenbodentraining und Elektrostimulation. Sie beschreiben übrigens auch ein typisches Symptom, nämlich die sogenannte «Schlüsselinkontinenz»: Beim Aussteigen aus dem Auto oder beim Heimkommen oder knapp vor Erreichen der Toilette wird der Harndrang extrem stark, und manchmal geht dabei vor Erreichen der Toilette ungewollt Urin ab. Es gibt diverse weitere Therapiemöglichkeiten und Herangehensweisen, wie z. B. Verhaltens- und Blasentraining und Anpassen der Trinkmenge (ca. 1.5 – 2 Liter am Tag trinken, darauf achten, dass die Urinmenge beim Wasserlösen etwa 3 dl beträgt, nicht ständig kleine Schlucke trinken, sondern die Trinkmenge auf wenige Male und dafür grössere Mengen verteilen), dann gibt es verschiedene Medikamente, die den Harndrang und das häufige Wasserlösen wirksam vermindern können, die spezialisierte Beckenbodenphysiotherapie, Nervenstimulationen und auch die Injektion von Botox in die Blase. Ich empfehle, dass Sie dies mit Ihrer behandelnden Ärztin besprechen und allenfalls dann weiter abklären lassen, damit die weitere Therapie erfolgen kann.

Bei der Geburt unseres Sohnes vor 2 Jahren hatte ich einen kompletten Dammriss. Seit da spüre ich meinen Beckenboden nicht mehr. Ich habe schon 2 Mal eine Rückbildung besucht und war in der Physio speziell für die Frau. Leider hat nichts etwas gebracht. Ab und zu habe ich auch einen unkontrollierten Urinabgang. Haben Sie mir Tipps, was ich noch versuchen könnte?

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Es ist sehr wichtig, dass Sie bei einer spezialisierten Beckenbodenphysiotherapeutin waren https://www.pelvisuisse.ch/therapeutinnen-suche/. Wenn es aber trotz regelmässigem Training über 3-6 Monaten keinen Erfolg gibt empfehle ich Ihnen eine Urogynäkologische Abklärung. Ihre Gynäkologin kann Sie in eine spezialisiert Praxis / Klinik überweisen.

Nach natürlichem Geburtsstart (BEL), war bei mir ein Kaiserschnitt nötig. Rückbildung machte ich erst sehr gewissenhaft, mit Arbeitsstart nach 6Mt dann aber zunehmend nachlässiger. Nun mehr 2 Jahre später merkte ich, dass ich beim Niesen und voller Blase meinen Urin nicht ganz halten kann. In meinem Umfeld machen viele Freundinnen offenbar ähnliche Erfahrungen. Ist dies einfach „normal“ als Mama oder eine mahnende Erinnerung wieder mehr Beckenboden zu trainieren? Ich dachte nach Kaiserschnitt sei mein Beckenboden weniger „ausgeleiert“ als nach einer vaginalen Geburt, weshalb ich doppelt erstaunt war.

David Scheiner: Sie beobachten das richtig: Auch nach (oder trotz) Kaiserschnitt kann es zum ungewollten Urinverlust kommen, und so wie Sie es beschreiben, handelt es sich um die sogenannte Belastungsinkontinenz (d.h. ungewollter Urinverlust bei Husten, Niesen, Lachen usw.). Und es ist tatsächlich sehr häufig nach Schwangerschaften und Geburten. Es ist sinnvoll, den Beckenboden weiter zu trainieren, wobei es nicht immer einfach ist, dies richtig zu machen – dafür kann dann eine spezialisierte Physiotherapie weiterhelfen. Es gibt aber auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten wie Spezialtampons, oder dann sogar operative Möglichkeiten.

Guten Abend, können Sie mir sagen wie ich selber wissen kann, durch einfache Uebung, ob und wie gut mein Beckenboden trainiert ist? Ich möchte meine Erektion mindestens beibehalten oder bessern falls möglich. Bin 38 Jahre. MFG

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist nicht möglich selbstständig zu kontrollieren wie gut Ihr Beckenboden trainiert ist. Sie können aber testen ob Sie ihn anspannen und entspannen können. Eine Möglichkeit ist, dass Sie versuchen Ihren Harnstrahl zu stoppen bei der Blasenentleerung. Dies ist eine Funktion des Beckenbodens. Oder Sie können am Damm (zwischen Ansatz Hoden und Anus) eine Verhärtung der Beckenbodenmuskulatur spüren wenn Sie den BB korrekt anspannen. Sie können mehrmals am Tag die Beckenbodenmuskulatur lange ausdauernd (z.B. 10 Sekunden) und aber auch kurz an-/und entspannen. Damit können Sie diese trainieren und es kann eine mögliche Unterstützung auf die Erektion geben. Eine Möglichkeit könnte auch sein einen individuellen Check bei einer spezialisierten Beckenbodenphysiotherapeutin zur Beurteilung der gesamten Funktion zu machen. Alles Gute.

Ich habe 3 verschiedene Fragen an Yvonne Ich war nie schwanger und hatte keine Geburt. Muss ich meinem Beckenboden trotzdem schauen? Ich mache ja schon viel Sport – Joggen, Krafttraining, Tanzen. Meine Freundin hat mir erzählt sie hat eine Senkung und will partout nicht opieren. Was würdest Du da empfehlen. Gibt es da Hilfsmittel? Gibt es noch andere Produkte um den Beckenboden zum Trainieren? Das Tablet mit den Fischen (keine Ahnung wie es heisst) ist ja nicht so gut empfunden worden. Ich suche etwas anderes... Danke für Deine Hilfe.

Yvonne Keller: Guten Abend – danke für die drei Fragen. 1. Ja, wir alle sollen unserem Beckenboden Sorge tragen. Dazu gehört ein gesunder Lebensstil. Insbesonders hilft eine gute aufrechte Körperhaltung (verhindert unnötigen Druck nach unten), viel Bewegung für eine gute Durchblutung, Übergewicht vermeiden, auf eine gute Verdauung achten – der Stuhlgang sollte ohne Pressen – geschmeidig sein. Hilfreich ist auch, den Beckenboden gut wahrzunehmen und ihn bewusst anspannen und entspannen zu können. 2. Ja gegen eine Senkung kann etwas unternommen werden. Dazu gehört: Beckenboden kräftigen, regelmässig (am besten im Bett vor dem Schlafen) sogenannte Umkehrpositionen einnehmen. Dies sind Positionen, wo sich der Beckenboden in einer höheren Position befindet, als der Rest vom Rumpf: zB. Kerze, Brücke.. dies entlastet den Beckenboden und hilft den Organen (Blase, Gebärmutter, Darm) wieder in ihre ursprüngliche Lage zu gelangen. Zudem kann ein Pessar, welches in die Vagina eingeführt wird, die Organe vor dem Abrutschen schützen. 3. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, welche die Funktion und die Muskelarbeit des Beckenbodens sichtbar machen. Diese können helfen, schneller mit dem Beckenboden vertraut zu werden. Doch wie auch in der Sendung zum Ausdruck kam, schätzen die meisten Frauen die Integration des Beckenbodentrainings in den Alltag und das Training mit gymnastischen Übungen mehr. Sehr gute Erfahrungen zur zusätzlichen Unterstützung und aktivem Training des Beckenbodens machte ich mit den elektromagnetischen Impulsen des Beckenbodenstuhls PelviPower. Herzliche Grüsse Yvonne Keller

Ich habe seit den Schwangerschaften noch immer eine breite Rectusdiastase. (Letzte Geburt schon über 1jahr her). Inwiefern hängt der Beckenboden mit einer Rectusdiastase zusammen, respektive gibt es einen Einfluss bei einer breiten Rectusdiastase auf den Beckenboden und seine Funktionen? Wenn ja welche? Herzlichen Dank.

Emiel van Dorrestein: Ja, eine Rectusdiastase kann einen Einfluss auf den Beckenboden haben. Da die Bauchwand nicht mehr fest gespannt ist, wird beim Druckanstieg (z.B. beim Husten und Heben) der Druck nach unten geleitet, wodurch die Belastung auf den Beckenboden zunimmt. Der tiefe Bauchmuskel (M.transversus abdominis) ist im direkten Zusammenhang mit dem Beckenboden und wenn dieser Muskel beeinträchtigt ist, sieht man dass die Beckenbodenaktivierung schlechter wird. Zusätzlich entsteht dadurch eine Fehlhaltung, welche die Beckenstellung verändert und damit auch den Belastungsverlauf auf den Beckenboden.

Guten Abend, Ich (29,w) habe seit längerer Zeit das Gefühl, dass meine Blase sich nicht richtig entleert. Ich muss oft mehrmals kurz nacheinander (manchmal innert 10 Minuten drei mal) auf die Toilette, aber es kommt immer nur wenig. Seit ein paar Monaten kommt es jetzt auch vor, dass ich plötzlich sehr starken Harndrang bekomme und es manchmal nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffe. Ich verliere dann kleine bis mittlere Mengen Urin. Ich habe gesicherte Endometriose (am Bauchfell, nicht an der Blase) und wahrscheinlich Adenomyose, ausserdem das hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom und eine starke Adipositas-Historie (aber ich habe schon 35 kg abgenommen). Es ist mir alles sehr peinlich und ich mache mir Sorgen, dass das jetzt immer schlimmer wird – was raten Sie mir?

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Ich würde unbedingt eine gezielte Beckenbodenphysiotherapie angehen. Diese Symptome können mit der Aktivierung (Anspannung und Entspannung) der Beckenodenmuskulatur gezielt beeinflusst werden. Gerade mit Ihren erwähnten Diagnose ist es sehr wichtig diese Symptome so schnell als möglich zu behandeln. Am besten nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Gynäkologin / Endometriosespezialistin oder auch Hausärztin auf und besprechen die Thematik. Es kann dann eine Beckenbodenphysiotherapie bei einer spezialisierten Therapeutin geplant werden Alles Gute.

Mit meiner Stressinkontinenz lebe ich seit dem Teenageralter. Früher war ich sehr sportlich, bin u.a. immer wieder und mit viel Freude gejoggt. Nach den Schwangerschaften und mit 47 ist die Lust immer noch da, die Beckenboden-Fitness aber manchmal gleich null. Es macht mich traurig, würde auch so gerne mit meinen Kindern laufen können und habe Sorge, dass ich das Laufen irgendwann ganz «verlerne» 1) Ist ein gelegentliches, schonendes und bewusstes Joggen ok oder kontrapeoduktiv? 2) Ich habe von Tapes gehört, die operativ eingesezt werden – jedoch gibt es kritische Stimmen dazu. Was ist Ihre Meinung? 2) Welche Inkontinenz Unterwäsche (vielleicht auch nicht ganz hässlich) können Sie empfehlen? 3) Ist (schonendes) Bouldern gut für den Beckenboden? Herzlichen Dank für Ihre Antworten!

Diana Höhn: Vielen Dank für Ihre Frage. Sie können ihren Beckenboden durch Physiotherapie bei einer speziell geschulten Physiotherapeut:in wieder fit machen (www.pelvisuisse.ch). Anstelle von Inkontinenzwäsche, würde ich Ihnen eher ein Pessar empfehlen. Dies kann ein Ring oder ein Tampon sein, den man bei Bedarf in die Scheide einführt und der die Harnröhre bei sportlichen Aktivitäten unterstützt und somit den Urinverlust verhindert. Auch eine Operation mit einem Band (Tape/TVT), eine vaginale Lasertherapie oder einem Medikament, welches den Harnröhrendruck erhöht, ist natürlich möglich. Da Belastungsinkontinenz keine lebensbedrohliche Situation darstellt, sollten vor einer Operation alle konservativen Massnahmen (Physiotherapie, Pessare) ausgeschöpft werden. Fühlen Sie sich mit der gewählten Methode und nach Physiotherapie wieder sicher und fit, so steht dem Joggen oder Bouldern nichts mehr im Weg.

Könnte ein bestehender Dickdarmvorfall bei Blasensenkung ohne Operation Bruchgefaerdet werden? Zweifache spätgebärende, 74 Jahre alt. Pensionierte Flugbegleiterin

David Scheiner: Wenn Sie eine Blasensenkung oder einen Dickdarmvorfall haben, dann empfehle ich die weiterführende fachärztliche Abklärung. Falls sich auch Ihr Dickdarm (oder Enddarm) durch die Scheide senkt, dann wäre eine gynäkologische oder urogynäkologische Untersuchung sinnvoll; handelt es sich dagegen um einen Vorfall des Enddarmes über den After, so ist die Abklärung beim Proktologen (Darmspezialist) empfohlen.

Guten Abend Ich hatte letztens ein rektale Inkontinenz, muss aber sagen, dass ich eine Magenverstimmung hatte. Kann das auch mit dem Beckenboden zusammenhängen?

Emiel van Dorrestein: Ja, es kann mit dem Beckenboden zusammenhängen . Flüssiger Stuhl ist immer schwieriger zurückzuhalten als geformter. Wenn die Beschwerden häufiger auftreten, kann dies auf einen schwachen oder unkoordinierten Beckenboden deuten.

Guten Abend Ich leide an tief infiltrierter Endometriose. Durch die jahrelangen Schmerzen ist auch mein Beckenboden stark verspannt. Was hilft dagegen?

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist ganz wichtig bei jahrelangen Schmerzen wegen einer Endometriose die Beckenboden-/Becken-/Bauchmuskulatur gezielt zu behandeln betreffend der Verspannung. Wenn die Muskeln weniger stark verspannt sind, sind meistens auch die Schmerzen weniger. Es empfiehlt sich eine spezialierte Therapeutin mit Erfahrung im Gebiet Chronische Beckenschmerzen zu konsultieren und eine Einzelbehandlung zu beginnen. Alles Gute.

Guten Tag Ich 37 habe viele Probleme im Unterleib. Oft Blasenentzündung, Schmerzen beim GV vielleicht wegen Polyp in Gebärmutter. Endometriom oder Dermoid. Nun wird von FA und Spitalarzt empfohlen meine vermutete Endometriose und Polyp zu operieren – würden Sie das empfehlen, oder besteht eine Gefahr für den Beckenboden? Was würden Sie mir raten?

Diana Höhn: Vielen Dank für Ihre Frage. Endometriose ist leider sehr häufig und betrifft bis zu 13% aller Frauen. Auch Endometriose kann zu Blasenbeschwerden führen, wie eine schmerzhafte Blasenentleerung. Auch das schmerzhafte Syndrom der Blase (bladder pain Syndrom oder interstitielle Zystitis) kann in Verbindung mit Endometriose auftreten. Die Beschwerden ähneln sich derer einer Blasenentzündung, wobei die Ursachen unterschiedlich sind. In diesem Fall ist mindestens eine einfache Blasenspiegelung notwendig. Vor einer Operation einer Endometriose wird medikamentös versucht diese in den Griff zu kriegen. Nur wenn diese versagt, zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, „Organschäden“ oder im Falle eines Kinderwunsches, wird diese operiert. Sollten sie unsicher sein, so können sie auch eine Zweitmeinung in einem zertifizierten Endometriosezentrum einholen. Im Falle einer Operation können Nerven, die den Beckenboden versorgen, kompromittiert werden. Bisherige Studien haben aber gezeigt, dass insbesondere die Blasenfunktion nicht dauerhaft geschädigt wird.

Guten Tag Ich habe die Methode von Pelvi Power, einem Stuhl der mit elektrischen Impulsen arbeitet, ausprobiert. Haben Sie Erfahrungen damit? Sind diese Stühle sinnvoll? Ich habe diesen Stuhl vor allem wegen meinen Rückenschmerzen genutzt. Freundliche Grüsse

Yvonne Keller: Guten Abend Meine Erfahrung mit dem PelviPower ist durchaus positiv. Durch die elektromagnetischen Impulse wird die Beckenbodenmuskulatur angespannt und dadurch trainiert und durchblutet. Doch auch bei Schmerzen im Beckenboden, auf Grund von Verspannungen hilft der PelviPower mit speziellen Programmen, welche das Loslassen fördern. Auch zur Rückbildung nach einer Geburt oder zur Beruhigung der Balse gibt es eigene Programme. Sie finden in vielen wissenschaftlichen Studien den Nutzen zu dieser Art von Beckenbodentraining. Herzliche Grüsse Yvonne Keller

Yvonne Keller macht auf mich einen kompetenten und sympathischen Eindruck. Würde gerne mit meinem Problem zu ihr gehen. Wo praktiziert sie? Möchte dafür nicht nach Bern gehen… Vielen Dank für Ihre Antwort

Yvonne Keller: Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie finden mich in Zürich im med. Rücken-Center.

Guten Abend Letzten Winter hatte ich einen lang anhaltenden Husten. Dabei habe ich immer wieder Urin unkontrolliert verloren. Der Urin Verlust war teilweise sehr intensiv, so dass ich mehrmals täglich die Slipeinlage wechseln musste, da durchnässt (und ohne Einlage ging es gar nicht). Ich wollte deswegen schon zum Arzt gehen, habe mich aber dann im Internet schlau gemacht und zu Hause Beckenbodentraining geübt. Der Husten ist wieder verschwunden und der unkonrollierte Urinverlust auch. Zur Zeit passiert mir kaum mehr ein Urinverlust. Kann es sein, dass ich mit wenigen Übungssequenzen Beckenbodentraining schon eine Verbesserung erreiche (ich habe mich vielleicht 1-2 Wochen lang auf meinen Beckenboden fokussiert)? Ist es sinnvoller trotzdem mal einen ärztliche Untersuchung zu machen?

David Scheiner: Jeder Hustenstoss wirkt mit einer gewissen Kraft auf den Beckenboden, und eine lange Hustenperiode belastet ihn natürlich entsprechend. Wenn Sie jetzt nach selbständigem Beckenbodentraining und ohne Husten beschwerdefrei sind, können Sie gut zuwarten. Sobald es Sie aber der Urinverlust stört, ist eine fachärztliche Untersuchung beim Frauenarzt sicher sinnvoll.

Super Sending, vielen Dank! Ich bin 30 Jahre alt, war nie schwanger und körperlich gesund und fit. Habe seit 8 Monaten angefangen regelmässig zu joggen (4x die Woche). Jedoch habe ich seitdem festgestellt, dass ich Mühe mit meiner Blase habe (Schwierigkeiten es zu verheben, wenn ich einen Drang spüre). Kann das mit dem Beckenboden zu tun haben? Wenn ja, was kann ich machen? Liegt das an zu wenig Spannung beim Joggen? Vielen Dank für Ihre Antwort.

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es kann sehr gut mit dem Beckenboden in Zusammenhang sein. Joggen ist eine grosse Belastung auf die Organe und Beckenboden. Ich würde Ihnen ein individuelles Beckenbodentraining bei einer spezialisierten Therapeutin empfehlen. Sie wird in einer vaginalen Untersuchung ihre Spannung und Funktion des Beckenbodens testen und die dazugehörigen Massnahmen planen können. Es kann auch sein, dass Sie zu viel Spannung haben und trotzdem Urin verlieren. Alles Gute.

Hallo, Meine Geburten (5j, Zwillinge 3.5J) sind eine Weile her. Bei Sport mit Sprüngen spielt mein Beckenboden seither nicht mehr mit. Habe in den ersten 3J nach Geburt vieles ausprobiert ohne Erfolg und daher wegen fehlender Motivation aufgehört (Kontraktions-Übungen, Osteopathie, Biofeedback). Habe ich noch Chancen auf Heilung ohne Zutun? Wenn ich etwas tun kann, was würden Sie empfehlen in welcher Häufigkeit?

Petra Spalding: Hallo, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist eigentlich nie zu spät für das Training der Beckenbodenmuskulatur. Es sollte aber über 3-6 Monate ein gezieltes tägliches Training gemacht werden. Sport mit Sprüngen ist ein sehr hoher Impact auf den Beckenboden und es kann sein, dass trotz Training der Muskulatur, dieser erhöhte Druck im Bauchraum, welcher auf die Blase und Harnröhre drückt, ungenügend stabilisiert werden kann und man Urin verliert (Stressinkontinenz). Weitere Möglichkeit wäre ein Pessar zu tragen beim Sport. Diese helfen die Harnröhre zu verschliessen. Wenn auch das nichts nützt, würde ich Ihnen eine Abklärung bei einem spezialisierten Urogynäkologin empfehlen. Alles Gute.

Liebes Puls Team, ich schaue gerade die Sendung und frage mich ob auch das Gerät Elvie (wird vaginal eingeführt) helfen kann den Beckenboden zu stärken? Oder was halten Sie von solchen Hilfsmittel? Herzlichen Dank

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Das Elvie kann eine gute Möglichkeit zur Kräftigung des Beckenbodens sein. Wichtig ist, dass das Training sehr regelmässig über 3-6 Monate gemacht werden muss, damit man erfolgreich ist. Es gibt viele Studien, die aufzeigen, dass man motivierter trainiert mit einem Hilfsmittel. In meiner Praxis empfehle ich Hilfsmittel sehr individuell – je nach Bedürfnisse der Patientin. Alles Gute.

Frau Keller: Ich habe gehört, dass Sie beim Beckenbodentraining unterschiedliche Therapeutische Methoden anbieten. Welche Technologien verwenden Sie? Viele Grüsse,

Yvonne Keller: Guten Abend, danke für Ihre Frage. Ich arbeite mit Körperwahrnehmung, Atmung, Krafttraining der Haltemuskulatur inkl. Beckenboden, Übungen zur Entspannung, Mobilisation des Beckens und der Wirbelsäule, Balance- und Koordinationsübungen und Faszientraining. Meine Methoden sind aus der Bewegungstherapie und Tragertherapie (Mentastics). Zudem empfehle ich, je nach Situation Pessare, Massagestäbe, und verschiedene Pflegeprodukte für den Intimbereich. Neben all dem arbeite ich mit dem PelviPower. Dies ist ein Beckenbodentraining, welches mit elektromagnetischen Impulsen arbeitet und schöne Erfolge verzeichnet. Die Klientin, der Klient setzt sich dabei auf einen Beckenbodenstuhl, die Fachperson wählt aus den verschiedenen Programmen das passende aus und passt die Intensität an. Herzliche Grüsse

Ich habe nach der Geburt des zweiten Kindes eine Gebärmuttersenkung. Meine Hebamme hat mit Cantienica Training empfohlen. Das sei besser als die üblichen Beckenboden-Trainings. Wie sehen Sie das? Gibt es wissenschaftliche Studien zum Cantienica Training? Mir scheint es wenig fundiert zu sein. Vielen Dank für Ihre Empfehlung!

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Es gibt einige verschiedene Konzepte für das Beckenbodentraining. Meines Wissens gibt es keine wissenschaftliche Studien zum Cantienica Training und auch ich bin der Meinung, dass es zu wenig fundiert ist. Es trainiert aber eine gute Aufrichtung des Beckens, was sehr wichtig ist bei einer Gebärmuttersenkung. Wenn es ein fundiertes Training sein sollte macht es Sinn, dass Sie mit einem individuellen Einzeltraining bei einer spezialisierten Therapeutin beginnen und dann in eine Gruppe oder selbstständig weiter trainieren. Alles Gute!

Ich bin 26 Jahre und habe schmerzen veim Geschlechtsverkehr zudemm muss ich häufig aufs Wc, ca. 30x am Tag hat das einen Zusammenhange mit dem Beckenboden ?

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Ihre beiden Symptome können in Zusammenhang mit einer erhöhten Spannung im Beckenboden sein. Ich würde unbedingt mit Ihrer Gynäkologin das Thema besprechen und eine individuelle Einzeltherapie mit einer spezialisierten Therapeutin beginnen. Alles Gute.

Bei mir schaut der Darm bei der scheide raus. Kann ihn rein drücken. Kommt aber wieder raus. Bein laufen stört das stark. Alles sehr trocken. Benütze oestro gynaedron dann fettet es etwas. Hab auch Problem beim Wasser lösen. Läuft langsam... Ich muss mich recht entspannen bis alles raus kommt. Was kann ich machen?

David Scheiner: Sie beschreiben einen Darmvorfall in die Scheide, der symptomatisch ist, also Ihnen Beschwerden bereitet. Das Eincremen ist sehr wichtig und richtig. Da aber Ihre Senkung trotz Reindrückens wieder rauskommt und Ihnen zudem Probleme beim Wasserlösen bereitet, empfehle ich Ihnen, dass Sie das bei Ihrer Gynäkologin/Gynäkologen untersuchen lassen und mit ihr/ihm das weitere Vorgehen besprechen. Vielleicht können spezielle Tampons (sogenannte Pessare) Ihnen Erleichterung bieten, oder auch eine Operation zur Behebung der Sie störenden Senkung kann helfen.

Guten Abend Mich würde sehr interessieren, wie das Beckenboden Trainingsgerät zum draufsitzen heisst, welches gerade in der Sendung zu sehen war? Und ob es überhaupt für Privatpersonen erwerbbar ist oder nur von Fachkräften/Physio in den Praxen gebraucht wird.

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist das Gerät Acticore1. Es wird von Privatpersonen gekauft aber auch in den Praxen von Fachkräften benutzt.

Hallo Frau Keller, ich habe über eine Bekannte gehört, dass Sie einen Beckenbodenstuhl im Einsatz haben. Ich glaube es handelt sich um ein Magnetfeldtraining. Setzen Sie diesen auch zur Rückbildung nach der Geburt ein? Wenn ja, was sind Ihre Erfahrungen damit? Danke & herzliche Grüsse

Yvonne Keller: Guten Abend Ja, ich arbeite seit ein paar Jahren mit dem PelviPower. Viele Frauen haben diesen schon mit gutem Erfolg zur Unterstützung ihres Rückbildungstrainings benutzt. Der PelviPower ist einfach anzuwenden, dauert pro Mal um die 20 Minuten, Sie müssen sich nicht umziehen. Einfach draufsitzen und los gehts. Herzliche Grüsse Yvonne Keller

Ich bin 39 und habe 2 Kinder (8 und 6). Nach dem 2ten Kind besuchte ich die Rückbildung...Danach hatte ich nie Probleme mit meinem Beckenbode. Seit ca. 3 Wochen abe ich aber beim Sport vorallem joggen und «gumpe» merke ich das ich inkontinent wurde...Im alltag merke ich es weniger. Soll ich zum Arzt und dann in die Physio oder kann ich es mit einfachen Übungen zuhause villeicht selber in dem Griff bekommen? Danke für die hilfe Liebe Grüsse

David Scheiner: Sie können versuchen, zum Sport/Joggen einen normalen Tampon zu benutzen: Dieser bildet dann in der Scheide ein Widerlager gegen die Harnröhre, und zusammen mit der Beckenbodenmuskulatur kann dies helfen, die Harnröhre besser abzudichten. Auch eigene Beckenbodenübungen können hilfreich sein, wobei es nicht immer so einfach ist, diese richtig durchzuführen, da man die Muskulatur selber nicht immer richtig spürt oder aktiviert. Hier kann gerade die Physio sehr gut unterstützen und helfen. Wenn Sie die Inkontinenz zunehmend stört, dann macht eine (uro)gynäkologische Untersuchung Sinn, um dann die weiteren Therapiemöglichkeiten zu besprechen und anzugehen.

Guten Abend Ich bin 72jahre alt. Ich hatte 4 Geburten. Mein Problem ist der Urinverlust beim Husten oder Niessen. Aber auch, wenn die Blase reizt habe ich Mühe den Urin zurückzuhalten bis ich auf der Toilette bin. Dies ist nicht immer der Fall, dann wiederum kann ich den Urin gut halten bis die Blase recht voll ist. Was kann ich unternehmen, damit das Zurückhalten des Urins immer klappt? Danke

Diana Höhn: Guten Abend und Danke für Ihre Frage. Sie beschreiben eine Mischurininkontinenz. Ein häufiges Problem der Reizung der Blase nach den Wechseljahren liegt im östrogenmangel, dies führt zu einer verminderten Durchblutung der Scheide und der Harnröhre und dadurch zu einer Reizung. Bei Frauen nach den Wechseljahren empfehlen wir die lokale Anwendung von Östrogen, das heisst im Form von einer Crème, die in die Scheide eingeführt wird. Dies ist nicht mit einer Hormonersatztherapie zur verwechseln. Die lokale Hormonanwendung verbessert die Durchblutung und regt auch die Regeneration vom Bindegewebe an. Weitere Bausteine können auch das Trinkverhalten sein (blasenreizende Getränke wie Kaffee, Kräutertee, Alkohol) und die Gewohnheiten zur Toilette zu gehen. Das Toilettentraining ist meistens Bestandteil der Physiotherapie.

Guten Abend Seit 3 Jahren kann ich nicht mehr ohne Abführmedikamente stuhlen. Nützt Physiotherapie etwas? Wenn ja, zu welchen Therapeuten muss ich gehen. Ich bin 80 Jahre alt und sonst gesund. Herzlichen Dank

Diana Höhn: Guten Abend, Vielen Dank für Ihre Frage. Stuhlentleerungsstörungen können bei einer Senkung auftreten, wenn sich der Darm in die Scheide wölbt oder bei einem „höheren“ Problem des Dickdarmes, der sich in sich selbst einstülpt. Eine (Uro-)gynäkologische Abklärung bezüglich einer Senkung ist sinnvoll. Wenn keine vorliegt, würde eine weitere Abklärung der Stuhlentleerung mittels MRI (Defäkations-MRI) durchgeführt werden und eine Besprechung mit einem Enddarmspezialist:in (Proktologie).

Ich hatte vor 15 jahren eine Schlingen-OP und habe wieder nach diversen langen anhaltenden Husten wieder Inkontinenz-Probleme. Da ich Oestrogynaedron Creme 3x wöchentlich 1 g einführe, habe ich gemerkt, dass es hilft, wenn ich mehr nehme. Kann ich 3x wöchentlich 2 g nehmen oder ist das zuviel?

David Scheiner: Ich empfehle, dass Sie Ihre Blasensituation nochmals untersuchen lassen, z. B. bei Ihrem Gynäkologen. Die Dosierung von Oestro-Gynaedron ist so zu hoch.

Wo kann ich das Beckenboden-Trainingsgerät kaufen? Ich kenne das vom Kiesertraining und wäre glücklich wenn ich so zuhause trainieren könnte Ich bin 70 und habe es nötig. Freundliche Grüsse

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist das Gerät Acticore1, sie können es im Internet bestellen. Es wird von Privatpersonen gekauft aber auch in den Praxen von Fachkräften benutzt.

Guten Abend, Ich (29,w) habe seit längerer Zeit das Gefühl, dass meine Blase sich nicht richtig entleert. Ich muss oft mehrmals kurz nacheinander (manchmal innert 10 Minuten drei mal) auf die Toilette, aber es kommt immer nur wenig. Seit ein paar Monaten kommt es jetzt auch vor, dass ich plötzlich sehr starken Harndrang bekomme und es manchmal nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffe. Ich verliere dann kleine bis mittlere Mengen Urin. Ich habe gesicherte Endometriose (am Bauchfell, nicht an der Blase) und wahrscheinlich Adenomyose, ausserdem das hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom und eine starke Adipositas-Historie (aber ich habe schon 35 kg abgenommen). Es ist mir alles sehr peinlich und ich mache mir Sorgen, dass das jetzt immer schlimmer wird – was raten Sie mir?

David Scheiner: Dies hört sich nach einer überaktiven Blase (= Reizblase) an, aber auch nach einer Blasenentleerungsstörung. Hier ist es daher wichtig zu wissen, wie gut sich Ihre Blase entleeren kann. Sollte sich zeigen, dass sie Ihre Blase gut leeren können, dann spricht das für die Reizblase. Eine weiterführende Untersuchung bei Ihrer Gynäkologin oder Gynäkologen ist sinnvoll, um die Blasensituation genauer verstehen und die Therapie entsprechend beginnen zu können.

Guten Abend Ich w 59 Jahre, verliere immer wieder Urin beim niesen, Husten, lachen,hüpfen usw. War beim Frauenarzt habe schon 2 x Beckenbodenphysio gemacht. Durch die Physio ist es etwas besser geworden aber nur minim.Es ist ein sehr peinliches Gefühl,wenn man Urin verliert und ich fühle mich immer so schmutzig. Freundliche Grüsse

David Scheiner: Sie beschreiben eine sogenannte Belastungsinkontinenz. Physiotherapie ist hier eine wichtige Therapie. Es gibt zudem weitere bewährte Therapiemöglichkeiten. Sie können spezielle Inkontinenztampons versuchen, die die Harnröhre von der Scheide her unterstützen, womit die Harnröhre besser abgedichtet wird, was gerade gezielt für sportliche Aktivitäten eine gute Lösung sein kann. Dann gibt es aber auch die operative Therapie mit dem «Bändchen», womit gute Resultate erzielt werden können, oder die «Unterspritzung» der Harnröhre in speziellen Fällen. Besprechen Sie am besten diese Möglichkeiten mit ihm.

Guten Abend Nach meiner (w30) natürlichen Geburt (Baby Sterngucker mit salutierender Hand) vor 8 Monaten habe ich eigentlich das Gefühl einen guten Beckenboden zu haben. Ich kann hüpfen, husten und niesen ohne Probleme. Ich habe vor und während der Schwangerschaft viel Pilates gemacht. Jedoch beim Wasserlassen, wenn ich „los lasse“ kommt danach gleich nochmals ein „Gutsch“ raus. An was könnte das liegen und was kann oder muss ich machen? Rückbildung habe ich bei meiner Hebamme absolviert.

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. In der Praxis erleben wir nach den Geburten sehr viel, dass die Blasenentleerung in zwei Stufen gemacht werden muss. Es kann an der Beckenbodenmuskulatur aber auch an den passiven Strukturen wie Bindegewebe der Harnröhre liegen. Wichtig ist, dass Sie sich Zeit lassen bei der Blasenentleerung und das Becken gut aufgerichtet ist. Zusätzlich sollten Sie bei der Entleerung nicht pressen sondern gut auf einen entspannten Bauch und Beckenboden achten. Es kann sein, dass es noch ein bisschen Zeit braucht bis sich diese Problematik legt. Alles Gute

Guten Tag Ich leide unter einer hyperaktiven Blase. Das heisst, dass der Harndrang bei mir sehr plötzlich auftritt und ich den Drang kaum halten kann oder aber nur unter grossen Schmerzen. Teilweise kann ich den Drang „beiseite“ schieben, wenn ich abgelenkt werde. Könnte da ein Training des Beckenbodens helfen? Freundliche Grüsse

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Bei Ihren genannten Symptome kann eine Beckenbodenphysiotherapie sehr helfen. Es gibt viele Tricks, welche in diesen schwierigen Situationen angewendet werden können. Wichtig ist, dass Sie das Training bei einer spezialisierten Therapeutin absolvieren. Alles Gute.

Guten Abend Ich biete in meiner Praxis Beckenboden Training an. Ich habe bei BEBO die Ausbildung gemacht. Können Sie mir mitteilen, wo es dieses Gerät gibt bzw. wie das Gerät heisst, welches mit dem Telefon verbunden ist, auf dem die Journalistin gesessen ist. Besten Dank!

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es ist das Gerät Acticore1.

Guten Tag, Ich habe eine offenbar neuere Trainingsmethode kennengelernt, bei der auf einem speziellen Stuhl mittels Magnetfeldimpulsen die Beckenbodenmuskulatur gezielt aktiviert und trainiert wird. Man sitzt dabei bekleidet auf dem Stuhl, das Training erfolgt passiv durch die Stimulation durch die Magnetimpulse (unter der Sitzfläche verbaut). Der Markenname ist myPelvi (https://mypelvi.com/inkontinenz). Nach zwei natürlichen Geburten inkl seriöser Rückbildung ist der Beckenboden leider noch immer nicht gut rückgebildet (Stressinkontinenz), was dieses Angebot sehr interessant macht. – Empfehlen sie solche Therapien? – Gibt es belastbare Studien? – Und wissen Sie, ob Krankenkassen diese Methode künftig (über die Zusatzversicherung) übernehmen werden? Vielen Dank!

Yvonne Keller: Guten Abend. Über das Training auf dem PelviPower gibt es einige wissenschaftliche Studien, welche den Nutzen aufzeigen. Bei einer Stressinkontinenz ist das Training des Beckenbodens, aber auch eine aufrechte Körperhaltung, das richtige WC Verhalten und eine gute Beckenbodenwahrnehmung wichtig. In Ihrer Situation empfehle ich eine Abklärung bei der Gynäkologin und wenn der zu schwache Beckenboden die Ursache Ihrer Inkontinenz ist, ein Beckenbodentraining mit Einbezug des PelviPowers. Manche Zusatzversicherungen übernehmen einen Teil der Kosten für die Therapie auf dem PelviPower. Alles Gute. Herzliche Grüsse Yvonne Keller

Gutan Abend, welche Übüng hilft den Samenerguss hinauszuzögern? Danke

Emiel van Dorrestein: Der Samenerguss ist ein Reflex. Wenn der Beckenboden unter anderem zu angespannt ist, erfolgt er zu früh. folgende Übungen können dabei helfen: – Bauchatmung – Beckenbewegungen in verschiedenen Positionen (erst im Stehen, dann in Rücken-, Bauch- und Seitenlage. Dabei das Anspannen der Gesässmuskulatur vermeiden. – Kombinieren der Bauchatmung mit der Beckenbewegung: Einatmen, während man das Becken nach hinten zieht, Ausatmen wenn man das Becken nach vorne bewegt. Diese Übungen wiederum in verschiedenen Positionen durchführen (mit so wenig Spannung wie möglich). Man kann diese Übungen mit verschiedener Intensität und Geschwindigkeit durchführen. – Training der Beckenbodenmuskulatur (Penis einziehen/raffen) und lernen, diese auch zu entspannen. – Kurz vor dem Samenerguss Bewegungen stoppen, alle Muskeln entspannen und tief in den Bauch atmen

Guten Tag Ich hatte in den letzten Wochen vermehrt Muskelschmerzen in den Oberschenkeln, manchmal hinten, manchmal vorne und gelegentlich auch in den Waden. Diese sind dann im Verlauf des Tages schwächer geworden. Ich mache aber jede Woche Pilates und steige auch regelmässig die Treppe in den 7. Stock hoch. Liegt evtl. ein Magnesiummangel vor oder ist es eher eine Muskelverkrampfung im Rückenbereich? Vielen Dankim Voraus für Ihre Antwort.

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Dies ist leider mit Ihren Informationen nicht zu beantworten. Ich würde Ihnen empfehlen Ihren Hausarzt zu konsultieren. Alles Gute.

Guten Abend Seit einigen Monaten verliere ich beim niesen und husten ein wenig Urin. Muss ich mir da Gedanken machen?

Diana Höhn: Vielen Dank für Ihre Frage. Es ist richtig, dass mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit für Inkontinenz zunimmt. Die Muskulatur und auch das Bindegewebe werden je älter wir werden umso schwächer. Die Harnröhre kann nicht mehr gut schliessen und es kommt bei Belastung zu Urinverlust. Je nach Ausprägung des Urinverlustes (Tröpfchen- oder spritzerartig) ist jede Person anders belastet. Prinzipiell müssen sie sich keine Sorgen machen, könnten aber zur Verbesserung des Beckenbodens und damit des Urinverlustes eine spezialisierte Physiotherapie aufsuchen.

ich bin abgeklärt durch urogynäkologin ohne befund. problem: dranginkontinenz phasenweise stark. bin physiotherapeutin mit beckenbodenausbildung und habe gemäss untersuch perfekte beckenbodenmuskeln, welche ich auch gut entspannen kann. sex geht nicht mehr, vagina ist sehr eng, trocken und schmerzt bei einem penetrationsversuch, trotz regelmässiger anwendung von oestrogynaedron. ich bin 64, nehme keine hormone und hatte nie probleme bei penetrationen. was raten sie mir? urologie? besten dank und herzliche grüsse weiblich

Diana Höhn: Guten Abend und vielen Dank für Ihre Frage. Es kommt vor, dass Östrogen crèmes nicht gegen die vaginale Trockenheit ankommen. Hier kann eine vaginale Lasertherapie hilfreich sein. Es sind 3-6 Sitzungen im Abstand von 3 Wochen normalerweise notwendig. Durch das Lasern wird die Bildung von neuen Gefässen und des Bindegewebes angeregt. Bei enger Vagina und Penetrationsschwierigkeiten muss auch an ein Lichen sclerosus gedacht und ausgeschlossen werden. Zur Therapie der Dranginkontinenz wäre nach medikamentöser Therapie auch die perkutane oder transcutane Tibianervstimulation (PTNS/TTNS) vor Botoxinjektion oder sakraler Nervenstimulation möglich.

Guten Abend, Ich habe vor 3 Monaten ein Kinder geboren. Seither habe ich morgens nach dem Aufstehen Mühe meine Blase zu entleeren. Ich merke, dass meine Blase stark gefüllt ist, kann sie aber erst nach einem späteren Toilettengang ca. eine halbe Stunde später richtig entleeren. Was kann ich dagegen tun? Vielen Dank

David Scheiner: Zuallererst herzliche Gratulation zur Geburt! Ich empfehle, dass Sie sich bei Ihrem Frauenarzt/-ärztin melden, um zu prüfen, ob Ihre Blase leer wird oder ob Resturin zurückbleibt, und ob vielleicht eine Senkung besteht. Dann kann die weitere Therapie besprochen werden. Ich wünsche gute und rasche Besserung und viel Freude mit Ihrem Kind!

Guten Abend. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage. Ich habe 2021 und 2023 2 Kinder vaginal geboren und hatte jeweils einen Dammriss zweiten Grades. Seitdem habe ich Senkungsbeschwerden (Fühlen eines Fremdkörpers bzw. der Blase) und kann während meiner Periode keine Tampons, Menstruationstassen o.ä. benutzen, weil diese einfach wieder rausrutschen. Einzig das Tragen von Binden ist möglich. Ich habe jeweils eine seriöse Rückbildung gemacht und nach der 2. Geburt auch nach mehr als einem Jahr mit einer spezialisierten Physiotherapeutin gearbeitet. Die Gynäkologin hat mir einen Pessar angepasst, sollten die Beschwerden im Alltag zu viel sein. Seitdem ich die Kinder weniger trage, sind die Beschwerden im Alltag weniger geworden und auch Urinverlust hatte ich nie. Dass ich jedoch keine Lösung für die Menstruation finde, belastet mich, auch weil ich das Gefühl habe, dass dies mit Achselzucken abgetan wird. Gibt es noch etwas, was ich tun könnte bzw. gibt es Hoffnung, dass die Situation sich noch verbessert?

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Es gibt neu nun auch diese Soft Tampons von Period. Vielleicht wäre dies noch eine Möglichkeit. Alles Gute!

Öfters muss ich ganz dringend auf die Toilette. Nicht immer reicht‘s. Zum Glück gibt‘s Slipeinlagen. Z.T. läuft der Urin ohne dass ich ihn unmittelbar stoppen kann Wie kann ich das korrigieren?

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Ich würde diese Symptome mit der Gynäkologin, Urologin oder Hausärztin besprechen. Mit einer gezielten Beckenbodenphysiotherapie können diese Probleme behoben werden. Hier finden Sie spezialisierte Therapeutinnen.

Guten Abend Meine Frage ist, hilft das Beckenbodentraining auch bei Erektionsstörungen beim Mann ? Besten Dank und Grüsse

Yvonne Keller: Guten Abend Klären Sie bei einem Urologen die Ursache ab. Wenn der Grund, beim Beckenboden liegt, ist eine Beckenbodentherapie/training sehr sinnvoll. Viel Erfolg, Herzliche Grüsse Yvonne Keller

Grüezi Ich habe seit einiger Zeit, vor Allem morgens und über Nacht das Gefühl, ich verliere etwas Urin. Da man es riecht, muss ich praktisch alle Tage die Pyjamahose waschen oder wechseln. Ich mag keine Unterwäsche unter der Pyjamahose und versuche nun leichte Inkontinenzeinlagen einzulegen. Ich bin 60 J und habe 3Kinder. Die Gebärmutter wurde 2009 entfernt. Was kann ich noch tun? Es ist etwas unangenehm. Vielen Dank

Yvonne Keller: Guten Abend Mit gezieltem Beckenbodentraining machen Sie sicher schon vieles richtig, Doch klären Sie bei einer Gynäkologin die Ursachen Ihres Urinverlust ab, damit Ihre Therapie zielführend ist. Alles Gute und herzliche Grüsse Yvonne Keller

Ich habe Mühe damit, den Urin zu halten, vor allem wenn ich vom Bett aufstehe, kann ich den Urin öfters nicht halten und mache in die Hose. Auch bei stärkerem Stuhldrang kann ich den Stuhl nicht halten. Ich trainiere den Beckenboden im Krafttraining und ich wende Oestrogynaedron an. Was kann ich sonst noch tun? Besten Dank für Ihre Antwort.

David Scheiner: Oestro-Gynaedron ist bereits eine wichtige Therapieform. Ich empfehle aber zusätzlich eine spezialisierte Beckenbodenphysiotherapie, da Sie an einer kombinierten Beckenbodenschwäche mit Urin- und Stuhlinkontinenz leiden; die Physio kann bei beiden Problemen helfen. Falls noch nicht erfolgt, empfehle ich zudem die weiterführenden fachärztlichen Untersuchungen bei der Frauenärztin/-arzt sowie Magendarmspezialisten oder Protkologen (Enddarmspezialisten), damit die spezialisierte Therapie besprochen und eingeleitet werden kann.

Seit kurzem habe ich beim Geschlechtsverkehr Schmerzen. Ein Gefühl, als ob es mir innerlich etwas aufreissen würde. Kann dies von verhärteter Beckenbodenmuskulatur herrühren? Mit was für Übungen kann ich den Beckenboden lockern? Vielen Dank für eine Antwort

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Diese Schmerzen können von einer verspannten Beckenbodenmuskulatur kommen. Ich würde mit Ihre Gynäkologin darüber sprechen und sie kann Ihnen eine Verordnung für Beckenbodenphysiotherapie austellen.

Guten Tag leider spüre ich (68) meinen Beckenboden nicht oder kaum und kann diese Muskeln nicht gezielt ansteuern bzw. anspannen und entspannen. Ich habe keine Kinder geboren, bin aber übergewichtig und habe oft Rückenschmerzen. Zudem zeigt sich bei mir Inkontinenz, der ich bisher mit Einlagen begegnet bin. Ich bin sportlich unterwegs mit Märschen, Krafttraining, Aquajogging, Schwimmen, Yoga und Krafttraining. Kann ich etwas ändern, wenn ja, was, wie und wo, wie lange und was kostet mich das?

Petra Spalding: Guten Abend, vielen Dank für Ihre Frage. Versuchen Sie es mit einer individuellen Beckenbodenphysiotherapie bei einer spezialisierten Therapeutin. www.pelvisuisse.ch/therapeutinnenliste Die Therapie geht ca. 3-6 Monate und kann über eine Physiotherapie Verordnung über die Krankenkasse abgerechnet werden. Alles Gute!

Wie wichtig ist die Atmung bei der Altagsübung vom Beckenboden (Bb)? Beckenbodenübung für den Alltag: – Bb hochziehen, anspannen und AUSatmen – Bb lösen, entspannen und EINatmen [Für mich ist das unlogisch: Ich atme ein und ziehe den Bb hoch, spannen an und löse die Anspannung mit dem Ausatmen. Ich verbinde Ausatmen mit Entspannen.....]

Yvonne Keller: Guten Abend Danke für Ihre Frage. Der Beckenboden schwingt im Normalfall paralell mit dem Zwerchfell. So stimmt: Einatmen: Bauch und Beckenboden wird weit. Ausatmen: Bauch und Beckenboden ziehen sich hinein. Doch bei einem eher «seufzenden» Ausatmen kommt es, wie Sie dies beobachten, zu einer Entspannung und bei einer eher «saugenden» Einatmung zu einer Anspannung. «Normal» wäre umgekehrt. Doch der Beckenboden kann beides. Meine Empfehlung: Beim Heben oder Schieben von schweren Gegenständen und im Krafttraining immer auf dem Kraftweg den Beckenboden mitanspannen und kräftig ausatmen. Am einfachsten mit einem Ton geben oder sprechen, wie: «Uff», «heissa» «hey». Viel Erfolg, freundliche Grüsse Yvonne Keller

Ich bin 50 Jahre jung. vor 13 Jahren musste die Gebärmutter entfernt werden, der Muttermund wurde belassen. Schon seit zwei bis drei Jahren bemerkte ich, dass ich während der Menstruation einen schweren/trägen Beckenboden hatte. Nun hat sich seit ca. 8 Monaten leider der Muttermund stark gesenkt (er ist beim Scheidenausgang ersichtlich). Ich verwende deshalb ein Pessar und versuche den Beckenboden zu stärken. Ich spiele mehrmals pro Woche Tennis und da ist das Pessar manchmal doch störend, da es nach unten rutscht. Ist die Therapie mit PelviPower eine Möglichkeit, um den Beckenboden zu stärken? Wo finde ich geeignete Übungen zur Stärkung? Kann ich sonst noch etwas machen?

: Guten Abend und vielen Dank für die Frage. Sie beschreiben eine Senkung 2. Grades. Dies ist der Zeitpunkt, wenn Senkungen normalerweise als störend empfunden werden. Durch Stärkung des Beckenbodens durch eine spezialisierte Be-Bo Physiotherapie, können die Symptome deutlich verbessert werden. Sollten sie Schwierigkeiten mit Physiotherapie haben, so ist der Einsatz von PelviPower möglich. Gute wissenschaftliche Daten fehlen jedoch bisher. Ein Pessar sollte nicht schmerzen, auch nicht beim Sport. Ich empfehle Ihnen den Pessar auf Grösse und Art nochmals überprüfen zu lassen. Pessare sind sehr gute Hilfsmittel. Sie sollten jedoch gut angepasst sein, sonst können auch diese zur Reizung bzw Verletzung der Scheide führen.

Guten Tag Haben Sie einen Tipp, wie ich bei trockenen Huste Inkontinenz verhindern kann. Ich neige bei Erkältung zu langem Husten. Nach ein paar Wochen verliere ich meistens viel Urin. Ich trainiere jeden 2. Tag meinen Beckenboden mit Perifit. Die Frauenärztin meint, ich kann den Beckenboden kraftvoll zusammendrücken. Beste Grüsse

David Scheiner: Abgesehen von Ihrer Blasensituation: Sicher wichtig ist auch, dass Sie Ihren Husten angehen (allergisch? Asthma? etc.). Langer Husten belastet den Beckenboden über die Zeit. Beckenbodentherapie ist ganz wichtig. Allenfalls wäre aber bei hohem Leidensdruck auch eine operative Korrektur, z. B. mit einem Inkontinenzbändchen, eine zu diskutierende Möglichkeit.

Ich (w, 63) habe Lichen Sclerosus. Ist es möglich, dass Beschwerden wie Brennen durch verspannten Beckenboden verstärkt werden? Was kann ich dagegen tun? Wie allenfalls entspannen? Danke und Gruss

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Es ist absolut möglich dass das Brennen durch den verspannten Beckenboden verstärkt werden kann. Mit einer guten tiefen Bauch und Zwerchfellatmung kann die Beckenbodenmuskulatur entspannt werden. Wenn Sie noch nie spezialisierte Beckenbodenphysiotherapie hatten würde ich Ihnen dazu raten.

Guten Abend Mit 34 halte ich ab und zu eine Erektion nicht mehr so lange. Da es aber auch schon in jungen Jahren vorallem bei neuen Sexualpartnerinnen vorkam, weiss ich, dass es sicher zu einem Grossteil psychosomatisch bedingt ist. Bei der Recherche zur Bekämpfung dieses Problems stiess ich nun immer wieder auf das Stichwort Beckenbodentraining. Welchen Einfluss kann ich mir damit erhoffen? Welche Übungen können Sie denn empfehlen? Ich danke Ihnen vielmals

Emiel van Dorrestein: Der Beckenboden spielt eine wichtige Rolle bei der Erektion. Der V-Muskel (m.bulbospongiosus) und IC-Muskel sind hierbei zentral. Diese Muskeln verhindern bei der Erektion den Rückfluss des venösen Blutes aus den Schwellkörpern. Beckenbodentraining kann die Erektionsdauer und die Qualität verbessern. Diese Muskeln kann man anspannen indem man den Penis einzieht, rafft oder in Gedanken das Wasserlassen unterbricht. Diese Übung im Liegen, Sitzen und Stehen ausüben. Zusätzlich kann man das Training im Alttag integrieren. (Beim Ausatmen leicht aktivieren und beim Einatmen losassen)

Ich bin 59 Jahre alt und ich leide seit einiger Zeit unter Harninkontinenz. Auch wenn ich manchmal niese oder lachen muss verliere ich Harn. Ich muss deshalb immer eine leichte Binde tragen, was mich sehr stört. Kann ich mit Beckenbodentraining es ganz lösen?Danke für Ihre Antwort. Mit besten Grüssen

Petra Spalding: Vielen Dank für Ihre Frage. Diese Symptome sind eine Stressinkontinenz und können mit Beckenbodentraining meistens beeinflusst werden. Es ist schwierig im voraus zu sagen ob das Problem vollständig gelöst werden kann. Aber versuchen würde ich es auf jeden Fall.

Guten Abend Bin 52 Jahre und leide schon seit Teenagerjahren an Inkontinenz. Konnte nie aufs Trampolin oder Springseile. Hab schon 3 OPs hinter mir. TVT Band , aber leider keine Besserung (1. Band war zu straff) Gynäkologe meint, Beckenboden sei genug stark trainieren bringe nichts mehr. Habe 4 Kinder natürlich geboren. Fühle mich zu jung, um aufzugeben, weiss aber nicht mehr weiter. Vielen Dank

David Scheiner: Eine Beckenbodenschwäche ist gelegentlich schwierig anzugehen. Ich empfehle Ihnen, dass Sie Ihre Inkontinenz weiter abklären lassen bei einer Urogynäkologin/-en, d.h. bei SpezialisteInnen für Beckenbodenschwäche und Inkontinenz.

Hallo Welche Übungen/ Therapie empfehlen Sie, wenn der Beckenboden zu stark angespannt ist (Endometriose, chronische Schmerzen)?

Diana Höhn: Guten Abend. Bei Verspannungen im Beckenboden oder auch Bauchbereich helfen Triggerpunktmassagen, relaxierende Elektrostimulation (TENS), die durch Physiotherapeutinnen durchgeführt, bzw angeleitet werden.

Guten Tag. Beim Sex kann mein Mann seinen Penis fast nicht einführen, weil es zu eng ist. Es kommt mir vor, wie ein zu enger Ring in meiner Vagina ist. Das habe ich erst seit einem Jahr. Ich habe den Sex immer sehr genossen, bis jetzt. Ich bin 63 Jahre alt. Könnte das auch mit dem Beckenboden zu tun haben? Lieben Dank für eine Antwort.

Diana Höhn: Guten Abend. Dies hat eher mit Atrophie (Verdünnung) der Scheide aufgrund von östrogenmangel nach den Wechseljahren zu tun und weniger mit dem Beckenboden. Ich empfehle Ihnen eine Untersuchung in der Gynäkologie.