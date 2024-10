Wie wohnen Menschen in der Schweiz? Und welche Trends werden das Wohnen der Zukunft prägen? Ein Blick hinter Schweizer Wohnungstüren, in die Vergangenheit und die Zukunft.

«Wohnmaschine» Hochhaus

«Blickpunkt – eine Reportage über Wohnprobleme. Heute: Wohnen im Hochhaus.» Schon der Start in die Sendung aus dem Jahr 1977 zeigt, wie kritisch Hochhäuser damals beäugt wurden.

08:56 Video Wohnen im Hochhaus (Archivbeitrag 1977) Aus Blickpunkt vom 06.12.1977. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 8 Minuten 56 Sekunden.

Die Menschen würden vereinsamen, die Stadt mit «unmenschlichen Wohnmaschinen» verschandelt – und Kinder würden so hoch über der Erde die Bodenhaftung verlieren. Wohnungen ab dem 6. Stock wurden darum nicht an Familien mit Kindern vergeben.

Blickfänger heute

Anders als in den 70ern sorgen Hochhäuser heute für weniger Aufsehen. Was nicht bedeutet, dass es keine Blickfänger gibt. «Ding Dong» besucht regelmässig die ausgefallensten Häuser der Schweiz. Ein Märchenhaus zum Beispiel, mit Mosaiken und Fantasiefiguren, oder ein Traum in Pink.

Ob ausgefallen oder konventionell: Sich Zuhause wohlzufühlen, ist ein Grundbedürfnis.

Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden

Farben, Ausblick, Licht und Sichtschutz gehören zu den psychologischen Kriterien, die das Wohlbefinden in Räumen beeinflussen können.

Eine grosse Fensterfront kann beispielsweise zum «Being-on-Stage»-Effekt führen – also zum Gefühl, ausgestellt zu sein. «Regenerieren und Entspannen fallen da schwer», sagt die Expertin für Wohn- und Architekturpsychologie Elke Reitmayer. Also Vorhang zu? «Eben nicht. Wir brauchen den Bezug zum Aussenbereich und zur Natur. Das sind Stimulationen für unser Gehirn.» Es brauche einen Zwischenweg, zum Beispiel mit Plissees.

1 / 5 Legende: Hell und offen – manchmal zu offen Grosse Fensterfronten bieten zwar viel Tageslicht, gewähren aber auch Einblick in die Privatsphäre. SRF 2 / 5 Legende: Sichtschutz ohne Abschottung Mit Plissees auf Brüstungshöhe lässt sich das Gefühl von Privatheit fördern, ohne den Bezug zur Aussenwelt zu verlieren. SRF 3 / 5 Legende: Blick ins Grüne: nicht nur schön, sondern auch gesund Wohnpsychologin Elke Reitmayer wohnt auf dem Land mit Ausblick in die Natur. Psychologische und neurowissenschaftliche Studien bestätigen: Der Blick in die Natur wirkt sich positiv auf Körper und Geist aus. ZVG 4 / 5 Legende: Der Einfluss von Licht und Verdunklung Helligkeit führt dazu, dass das Hormon Cortisol ausgeschüttet wird. Dieses macht uns wach. Anders bei Dunkelheit: Der Körper schüttet Melatonin aus, das für Müdigkeit und Schlaf sorgt. SRF 5 / 5 Legende: Farben können glücklicher und gesünder machen Forschung aus Wuppertal (D) zeigt, dass sich farbige Wände in Intensivstationszimmern positiv auf die Patienten auswirkten: Sie fühlten sich besser aufgehoben, waren zuversichtlicher, entspannter. Der Medikamentenverbrauch wurde um 30 Prozent gesenkt. Coloureducation/Tricast/Fridhelm Büchele

Ein Land der Einpersonenhaushalte

Der Singlehaushalt ist die beliebteste Wohnform der Schweiz, wenn auch andere Wohnformen künftig häufiger werden könnten. Denn Wohnen sei auch eine Platzfrage, sagt Stefan Breit, Wohnforscher am Gottlieb Duttweiler Institut. «Fast jede zweite Wohnung in den grösseren Städten ist heute durch eine Person bewohnt. Diese Wohnungen sind aber meist nicht für Ein-Personen-Haushalte gebaut.»

Kurze Video-Einblicke in verschiedenste Wohnformen

Schliessen 05:05 Video WG-Leben mit Kind Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 5 Sekunden. 05:46 Video Wenn Alt und Jung zusammenwohnt Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 46 Sekunden. 05:10 Video Als 70-Jährige in einer jungen WG Aus We, Myself & Why vom 31.07.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 10 Sekunden. 04:50 Video Leben im Wohnwagen Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 50 Sekunden. 04:32 Video In einer Beziehung und bewusst allein wohnen Aus Wie wir wohnen vom 04.06.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 32 Sekunden.

Das Wohnen der Zukunft

Wie sieht es also aus, das Wohnen der Zukunft? Technologische Innovationen könnten Einzug in Schweizer Haushalte halten, zum Beispiel mit einem Kühlschrank, der Essen bestellt oder einer App, die uns warnt, wenn ein Fenster offen ist.

Doch die Frage, wie unsere eigenen vier Wände künftig aussehen, geht weit über technische Spielereien hinaus. Expertinnen und Experten sind sich einig: Nachhaltigkeit spielt eine entscheidende Rolle.

Eine Überbauung in Männedorf ZH zeigt, was heute bereits möglich ist. Komplett in Solarpanels eingefasst, versorgt sich das Haus selbst mit Energie. Und: Überschüssige Energie wird in Methan-Gas umgewandelt. Strom- und Heizkosten fallen für die Mieter bis zu einem Verbrauch von 2000 kw/h keine mehr an.

05:14 Video Ein Haus, das Strom und Wärme selber erzeugt Aus 10 vor 10 vom 16.09.2020. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 14 Sekunden.

Fassaden und Backsteine aus Pilzen

Auch Baustoffe könnten in Zukunft nachhaltiger werden. In einer Lagerhalle in Emmenbrücke LU werden Pilze gezüchtet, die dann mit Wasser, Holzspänen und pflanzlichen Abfällen zu robusten Platten gemacht werden.

Bis wir aber in energieeffizienten, «smarten» Häusern aus Pilzen wohnen, dürfte es noch eine Weile dauern.

1 / 4 Legende: Patric Mürner tüftelt in seiner Firma in Emmenbrücke LU an neuen Pilzbaustoffen. ALEX MOSER/SRF 2 / 4 Legende: Die Platten sind ungefähr zwei Zentimeter dick und ziemlich robust. ALEX MOSER/SRF 3 / 4 Legende: Baustoffe auf Pilzen sollen ohne problematische Zusatzstoffe auskommen und wären somit anders als Beton, der aus verschiedenen Bau- und Zusatzstoffen gemischt wird. ALEX MOSER/SRF 4 / 4 Legende: Backsteine aus Pilzen: Mürner tüftelt an einem Baumaterial für Häuser, das aus Pilzen besteht. ALEX MOSER/SRF

Übrigens: Auch die Sendung «Blickpunkte», die 1977 einen kritischen Blick auf Hochhäuser warf, berichtete über das Wohnen der Zukunft – ohne Pilzböden und smarte Kühlschränke, aber mit grünen Innenhöfen und flexibel nutzbarem Wohnraum. Auch schön.