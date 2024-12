Podcasts über ungesunde Fitness, wie man Pasta richtig kocht oder einen Hit-Song schreibt, warum in Chur ein Nazi-Denkmal steht und wie man in Nordafrika über Sex, Liebe und Begehren spricht.

1. Lebensinhalt Fitness – wenn Sport ungesund wird

Kraftübungen sind eigentlich gesund. Man wird stärker, fühlt sich wacher und verbrennt dabei noch das ein oder andere sündhafte Schoggitäfeli. Doch was passiert, wenn der Muskelaufbau den Lebensinhalt bestimmt? Kombiniert mit Essstörungen, Zwangsstörungen und Anabolika, schlittern Fitness-Verliebte in ein Verhältnis zu Sport, das äusserst ungesund ist. Zwei Bodybuilder kommen in diesem «Input» zu Wort.

2. Pasta kochen kann doch jeder! Könnte man meinen...

Das Thema «Pasta richtig kochen» hat in meinem Haushalt schon die ein oder andere Beziehungskrise ausgelöst. Das geht so weit, dass ich immer in die Küche gerufen werde, wenn das Wasser gesalzen werden muss. Wer mir, ganz Italien, und allen Pasta-Liebhabern eine Freude machen will, der hört sich hier die wichtigsten Tipps an.

3. Wie schreibt man einen Hit-Song?

Schocknachricht: «Jolene» von Dolly Parton ist kein Hit. Zumindest, wenn man sich an der Hitparade-Platzierung orientiert. Was braucht es also, damit ein Song ein Hit wird? «Sounds! Story» hat bei Hitschreiber und Frontsänger von OneRepublic Ryan Tedder und Schweizer Indie-Songwriterin Janine Cathrein nachgefragt. Neben eingängiger Melodie und Text braucht es Einzigartigkeit und eine Portion Glück.

4. Das Nazi-Denkmal mitten in Chur

Das Mini-Mausoleum wurde 1938 auf dem Friedhof Daleu platziert. Anscheinend als Gedenkstätte für die gefallenen deutschen Soldaten aus dem 1. Weltkrieg. Doch der Zeitpunkt, als das Projekt realisiert wurde, lässt schlimmeres vermuten. In diesem zweiteiligen Podcast werden die Hintergründe dieses Denkmals beleuchtet und auch der Frage nachgegangen, ob man es nun entfernen sollte.

5. Beim Salafisten Kondome kaufen: Let's talk about Sex, Habibi

Zu Deutsch: «Lass uns über Sex sprechen, Liebling.» So heisst das Buch des Journalisten Mohamed Amjahid. In diesem «Kultur-Talk» erzählt Amjahid, wie er im Rahmen seiner Recherchen für das Buch mit Menschen von Kairo bis Casablanca über Liebe, Sex und Begehren gesprochen hat.