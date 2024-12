1. DJ BoBo: «Der Teleprompter ist heute mein bester Freund»

«Texte, Choreo, wo muss ich hin, was sage ich» – für alles reiche sein Speicher einfach nicht mehr. René Baumann alias DJ BoBo ist in diesem «Focus» so entwaffnend ehrlich, dass man ihn einfach mögen muss. Und seine Anekdoten von und neben der Bühne erinnern mich an einen kurzen Moment des Ruhms, als ich in meiner Primarklasse von meinem BoBo-Konzertbesuch erzählen durfte. Ich wäre auch heute noch ein bisschen stolz darauf.

2. Das «Bumsrüümli» und anderer Tratsch

Am SRF-Standort Leutschenbach gibt es einen Raum, der gesperrt ist. Angeblich, weil darin Menschen beim Sex erwischt wurden. Wer mehr über diesen und anderen Klatsch hören will, ist bei den Herren von «Debriefing» genau richtig.

3. Lukas Bärfuss: «Familie ist ein Katastrophengebiet»

Der Autor spricht im «Tagesgespräch» über grosse Themen: Familie, Herkunft, Erben. Darüber, wie er selbst das Erbe seines Vaters ausgeschlagen hat – dessen Schulden nämlich. Geblieben ist ihm eine Kiste mit Dokumenten und Briefen von Konkursämtern und Gläubigern.

4. Wie TikTok-Hits die Charts erobern

Ich muss zugeben, auch als Digital Native bin ich nicht mit TikTok warm geworden. Nicht so schlimm – ich bin schliesslich keine Musikerin. Warum diese TikTok unbedingt nutzen sollten, zeigt «Sounds! Story»: Grosse Reichweite, junges Publikum und die Chance, einen Hit zu landen. Vielleicht installiere ich TikTok ja doch noch und entdecke dort mein nächstes Lieblingslied. Wer weiss.