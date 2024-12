Per E-Mail teilen

Orgasmuslücke: Warum Frauen seltener kommen

In der Schweiz erleben beim Geschlechtsverkehr 94 Prozent der Männer oft bis immer einen Orgasmus – bei den Frauen liegt der Wert nur bei 56 Prozent. Woran liegt das? «Männer sind beim Sex sehr egoistisch», ist eine der sehr unterschiedlichen Antworten einer Strassenumfrage. Laut einer wissenschaftlichen Studie aus Basel spielt auch der Konsum von Pornos eine Rolle.

Elisabeth Baume-Schneider: 100 Tage im Amt

Interessant zu hören, wie Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider schnell für einen Satz vom Deutschen ins Französische wechselt, wenn sie ein Detail besonders genau ausformulieren will. Zu hören beispielsweise bei Minute 3 in diesem «Tagesgespräch». Oder umgekehrt, wenn sie in einer Rede auf Französisch das deutsche Wort «Schnapsidee» einflicht (bei Minute 21).

Nach 100 Tagen im Amt redet sie über die CS-Übernahme. «Das ist eine gute Lösung. Jetzt ist die Politik verantwortlich, damit es nicht wieder zu so einem Drama kommt.» Und sie gibt einen Einblick, wie sie in einer Sitzung vorgeht. Sie wollte das Resettlement-Programm für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge wiederaufnehmen. Die Kantone lehnten ab. Baume-Schneider kommentiert trocken: «Ich sagte, ich will das und das und das.» Dann habe sie schnell gemerkt: «Es ist nicht Weihnachten.» Aber ihr Standpunkt sei deponiert.

Street-View-Autos lösen in keine Besorgnis mehr aus

Seit 2009 fahren die Autos von Google mit einer Kamera auf dem Dach durch die Schweiz. Weil auf den Bildern häufig Leute zu sehen sind, sorgte das lange für Aufregung wegen des Datenschutzes. Ein Bundesgerichtsurteil hat die Debatte zum Verstummen gebracht.

Die Steuererklärung macht einen fertig, dabei sollte es umgekehrt sein

Welche Ausgaben werden bei Steuererklärung besonders oft vergessen? Antwort: Zahnarztkosten. Wie viel kann man für ein Velo als Transportmittel für den Arbeitsweg abziehen? Antwort: Für Velos und Fahrzeuge mit gelbem Kontrollschild wird eine Pauschale von 700 Franken gewährt. Wer noch mehr solche Informationen zu den Steuern will, wird im aktuellen «Treffpunkt» fündig.

Musikalischer Balsam für die Seele

Meiner Vorstellung von Wohlklang kommt das Geigenspiel von Nemanja Radulović sehr nahe. Reinhören lohnt sich!