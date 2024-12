Zwei Männer, die in der Öffentlichkeit weinen: ein seltenes Bild – wenn auch nicht unbedingt bei Roger Federer.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Warum Männer weniger weinen als Frauen

Als Babys weinen beide Geschlechter gleich viel, ab 13 Jahren beginnt sich jedoch die Schere zu öffnen. Woran liegt das? Gefühle von Machtlosigkeit und Kontrollverlust äussern sich bei Männern eher in Wut, als in Tränen. Und: Dem angeblich «starken Geschlecht» wird das Weinen in der Gesellschaft abtrainiert. Dabei macht es uns zu besseren Menschen, sagt die Forschung.

«Kinder, die nicht deine eigenen sind, sind nach wie vor nervig»

Das Trio Infernale von «Debriefing» ist wiedervereint. Philip Wiederkehr ist zurück aus seinem Vaterschaftsurlaub und berichtet den anderen beiden von seinen rentnerhaften Ausflügen ins Tessin, Schnuppern im Altersheim und Babys unter dem Dunstabzug. Wie immer ist das wenig informativ – aber dafür umso lustiger.

«Studio 404» geht auf Sendung Box aufklappen Box zuklappen Wer nach diesem Podcast Lust hat auf mehr: «Studio 404» ist die neue Sendung der drei und das Nachfolgeprojekt von «Zwei am Morge». Sie startet am Sonntag. Hier gibt’s das erste Video zu sehen.

Mein Vater, der Faschist und gefeierte Historiker

In seiner Jugend war Hans Kläui ein tobender Faschist, Antisemit und geistiger Führer der Schweizer Frontenbewegung. Später ein angesehener Lokal-Historiker, liebevoller Vater und Grossvater. Dass beide Seiten zu seinem Leben gehören, ist für Kläuis Tochter Elisabeth Schmid schwer fassbar. Ein eindrücklicher Einblick in ein scheinbar zweigeteiltes Leben.

«Manchmal macht mir die Realität meinen Beruf streitig»

Dann nämlich, wenn die Realität noch absurder ist, als es die Satire sein kann. Im «Tagesgespräch» erzählt Michael Elsener von seinem Dasein als Polit-Satiriker. Und von lustigen Begegnungen im Zug:

Jugendlicher: «Ich lache mich kaputt ab dieser Figur, die du parodierst.»

Michael Elsener: «Danke!»

Jugendlicher: «Letzte Woche musste ich noch mehr lachen, weil ich realisiert habe, dass es diesen Guy Parmelin ja wirklich gibt.»

Das verflixte siebte Jahr

Ausgerechnet kurz vor dem siebten Hochzeitstag entdeckt Rainer im Mailkonto seiner Frau Lydia ein verdächtiges Mail. Der Absender: ein charmanter Mann namens Gianni. Der Streit mit Lydia eskaliert, Blut überall – und plötzlich klingelt das Telefon. Gianni ist am Apparat. Ist am Ende doch nicht alles so, wie es scheint? Ein 9-Minuten-Hörspiel zum Gruseln.