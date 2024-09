Sie sammelte schon Erfahrung in elf Branchen und wenn’s mal stressig wird, greift Andrea Wucher zur Meditation.

Als weibliche CEO in der Baubranche oder als Verwaltungsrätin wünscht sich Andrea Wucher keine Sonderbehandlung, wie sie im Gespräch bei «Focus» erzählt.

Ausserdem: Gülsha Adilji berichtet in «Zivadiliring» vom «Burning Man»-Festival, aus dem Archiv ein Beitrag über Brieftauben in der Schweizer Armee und die Afrika-Expedition des Schweizer Luftfahrtpioniers Walter Mittelholzer.

1. Bauunternehmerin und Zen-Schülerin

Andrea Wucher ist eine Macherin: «Im Bau musst du Probleme heute oder morgen lösen und kannst nicht in drei Wochen nochmals darüber diskutieren». Ganze elf Branchen kann die Bauunternehmerin schon zu ihrem Erfahrungsschatz zählen. Um sich als Topmanagerin zu erden, greift Wucher zur Meditation – und zum Golf, wie sie im «Focus»-Talk mit Kathrin Hönegger erzählt.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die sich Sorgen um ihren Zickzack-Lebenslauf machen.

Audio Andrea Wucher: «Eine gute Chefin hört zu» 55:34 min, aus Focus vom 23.09.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 55 Minuten 34 Sekunden.

2. «Ich lande immer auf den Füssen»

Er prägte das Schweizer Afrikabild wie kein anderer: Walter Mittelholzer, Luftfahrtpionier und Fotograf. Seine Reisebücher waren Bestseller, seine Filme füllten Kinosäle. Im Nachhinein betrachtet war Mittelholzers Blick auf Afrika kolonialistisch geprägt. Die «Zeitblende» erzählt von Mittelholzers legendärem «Afrikaflug» (1926/27) und wie er vom Bäckerssohn schliesslich zum Mitgründer der Swissair wurde.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Flugzeugfans und Geschichtsinteressierte.

Audio Walter Mittelholzer: Wie sein Blick das Schweizer Afrikabild prägte 32:45 min, aus Zeitblende vom 21.09.2024. Bild: ETH Bibliothek abspielen. Laufzeit 32 Minuten 45 Sekunden.

3. Gülsha am «Burning Man»

Alle Jahre wieder: Host Gülsha Adilji ist ans berühmt-berüchtigte «Burning Man»-Festival in den USA gereist und berichtet in «Zivadiliring» von ihren Abenteuern. Yvonne Eisenring kann immer noch nicht nachvollziehen, wie Gülsha sich davon mitreissen lassen kann. Derweil meldet sich Maja Zivadinovic mit krächzender Stimme per Sprachnachricht krank – wovon sich Yvonne und Gülsha aber nicht beirren lassen.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die insgeheim ein bisschen Hippie sein wollen.

Audio Healing (Burning) Men 43:59 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 43 Minuten 59 Sekunden.

4. Die Brieftauben haben ausgedient

1994 gab die Schweizer Armee bekannt, dass sie gut 30’000 Brieftauben ausmustern wird. Dagegen formierte sich Widerstand und ein Komitee lancierte die Initiative «Für eine Schweizer Armee mit Tieren», die sogenannte Brieftaubeninitiative. «Keine Glosse», meinte der Moderator am Ende des Beitrags im «Echo der Zeit» trocken. Nein, eine Perle aus dem SRF-Archiv.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Archivliebhaberinnen und Vogelfreunde.