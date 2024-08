Für viele Schweizer Kinder beginnt das Schuljahr. Ein wichtiger Moment im Leben eines jungen Menschen. Der Blick ins Archiv zeigt: schon früher hatten die einen mehr Lust zum Lernen als die anderen.

Ausserdem: Die Gründe, weshalb Schlager so beliebt ist, ein «Debriefing 404»-Host gibt Fremden Beziehungstipps und wer für die Billigpreise auf der Online-Plattform Temu bezahlt.

Anian Sprecher Online Produzent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kennt das vielfältige Podcast-Angebot von SRF und stellt regelmässig die Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Schulstart vor rund 40 Jahren

1985 lassen Basler Kinder ihre Ferien Revue passieren und blicken auf den anstehenden Schulstart. Das Ferienprogramm ist genauso divers wie die Antworten auf die Frage, warum und ob sie sich wieder auf die Schule freuen: Vom überzeugten «Jo, damit i eppis leer, damit i gscheit wird» bis zum zweifelnden «Jo, was söll me do säge … Probe, Rächne, Dütsch, s'Lerne isch scho interessant, aber was mä denn muess mache, isch scho e bitz egglig.»

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Lust auf nostalgische Schulstart-Gefühle haben.

Audio Ferienbilanz von Basler Schulkindern 06:32 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 05.08.1985. Bild: Getty Images iStock abspielen. Laufzeit 6 Minuten 32 Sekunden.

2. Warum ist Schlager so populär?

Eine Umfrage von Statista zeigt: Jede fünfte deutschsprachige Person sagt von sich, sie sei Schlager-Fan. Die «Sounds! Zentrale»-Hosts Lea Inderbitzin und Claudio Landolt gehen zusammen mit Musikredaktorin Gisela Feuz dem Schlagerboom auf die Spur.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die schon einmal bei einem Schlagersong mitgesungen haben.

Audio 010: Schlager und warum wir alle mitsingen 41:55 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 41 Minuten 55 Sekunden.

3. Der schlechteste Date-Doktor ever

David Meury von Studio 404 wird zum Creep, wenn er Fremden in der Bar Beziehungstipps gibt. Ausserdem schliesst Philip Widerkehr in der neuesten Folge «Debriefing 404» seine Entwicklung zum Boomer endgültig ab. Aufgenommen wurde die Folge während des Heitere Openairs, weshalb beim Zuhören angenehme Festivalstimmung aufkommt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Menschen, die keine Dating-Tipps brauchen und solche, die sich langsam in Richtung Boomer entwickeln.

Audio König der Creeps - Live vom Heitere 2024 35:46 min abspielen. Laufzeit 35 Minuten 46 Sekunden.

4. Wer bezahlt den Preis?

Wer schon einmal bei Temu etwas bestellt hat, weiss, wie günstig die Waren auf der chinesischen Online-Plattform angeboten werden. So können Kundinnen und Kunden beispielsweise Lautsprecher für weniger als 6 Franken bestellen. «News Plus» geht der Frage nach, wie ein Unternehmen mit solchen Tiefstpreisen überleben kann und wer am Ende den Preis bezahlt.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Diejenigen, die sich schon immer gefragt haben, wie Online-Anbieter von Billigwaren rentieren können.