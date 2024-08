Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Im Sommer finden viele Zeit, sich wieder einmal in ein Buch zu vertiefen. Lesen hat eine faszinierende Wirkung auf uns, wie wir in «Input» erfahren.



Ausserdem: Die Geschichte der Schweizer Technokultur, Philosophin Miranda Fricker zeigt auf, was Schwarzwälder Kirschtorte mit ihrer Arbeit zu tun hat, und die «Zivadiliring»-Frauen haben eine hitzige Diskussion über Stangensellerie.

Rebekka Christen Podcast-Spezialistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Rebekka Christen hat Kommunikationswissenschaften und multimediale Kommunikation studiert – und dabei ihre Leidenschaft für Podcasts entdeckt. Seit 2022 arbeitet sie in der Podcast-Distribution von SRF.

1. Mehr Bücher lesen – aber wie?

Lesen fördert die Empathie, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen. Eine Expertin empfiehlt, dass wir dafür am besten zu literarisch gut gestalteten Texten greifen. «Input»-Redaktorin Julia Lüscher lernt in dieser Folge auch, wann Lesen unser Gehirn zum «Glühen» bringt und bekommt Tipps auf die Frage, wie wir im vollen Alltag und umgeben von Ablenkungen mehr zum Lesen kommen.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Bücher lieben – egal, ob immer ein Buch dabei ist oder der Wunsch besteht, (wieder) mehr zu lesen.

Audio Best of Input: Lesen – ein Wundermittel fürs Gehirn? 43:48 min, aus Input vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 43 Minuten 48 Sekunden.

2. Mehr als die Street Parade: Techno in der Schweiz

Am Samstag findet die 31. Street Parade mit hunderttausenden Raverinnen und Raver statt. Auch sonst ist die Technokultur fest in der Schweiz verankert. Der «Zeitblende»-Autor Janis Fahrländer erzählt ihre Geschichte – vom ersten illegalen Rave 1984 bis zum Umbruch, in dem sich die Szene gegenwärtig befindet. Dabei kommen Personen zu Wort, die die Schweizer Clubkultur über die Jahre hinweg geprägt haben.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die eine Leidenschaft für Geschichte, Techno oder beides zusammen haben.

Audio Techno & Rave: So entstand die Technokultur in der Schweiz 29:10 min, aus Zeitblende vom 10.08.2024. Bild: ZVG. abspielen. Laufzeit 29 Minuten 10 Sekunden.

3. Miranda Fricker und die Schwarzwälder Kirschtorte

Die Philosophin Miranda Fricker beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Sprache und Macht. Mit ihrer Arbeit zeigt sie beispielsweise auf, dass wir Ungerechtigkeiten überhaupt erst benennen und somit anprangern können, wenn wir Begriffe dafür kennen. Ausserdem spricht sie mit der «Sternstunde Philosophie»-Moderatorin Barbara Bleisch über das Verzeihen und darüber, was Schwarzwälder Kirschtorte mit ihrer Art zu philosophieren zu tun hat.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Freundinnen und Freunde philosophischer Gespräche über Themen, die uns alle betreffen.

Audio Miranda Fricker – Wissen und Macht 59:50 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 59 Minuten 50 Sekunden.

4. Mit Kim Kardashian an die Met Gala

In der neuen «Zivadiliring»-Episode beweisen Gülsha und Yvonne: Stangensellerie kann die Freundschaft gefährden. Und Maja erzählt, wie ihre Familie von einer anderen geghostet wird. Zudem beantworten die drei Hosts Fragen aus der Community: Am Morgen oder am Abend duschen? Warum werden Menschen auf ihre Figur reduziert? Und mit welchen Promis wären sie gerne befreundet? Kleiner Spoiler: Gülsha möchte unter anderem Kim Kardashian als Freundin.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle, die Antworten auf die grossen und kleinen Fragen haben wollen – von Frauen, die es wissen müssen.