Druck auf der Blase und im Kopf: Frauen am Pissoir

Das Gurtenfestival ist vorüber und auch dieses Jahr dürfte die eine oder andere Frau zum ersten Mal ihre liebe Erfahrung mit dem Gang zum Pissoir gemacht haben. In der jüngsten Folge «Zivadiliring» berichtet Host Gülsha vom Abenteuer. Spoiler: Es war schwierig.



Ausserdem: Radio-Energy-Host Sandro Galfetti wettet regelmässig gegen seinen liebsten Fussballclub. Wieso er das macht, erzählte er bei «Sykora Gisler». «News Plus» klärt auf, weshalb viele in den USA gerne Michelle Obama an der Spitze hätten und zum Schluss haben wir einen «Krimi»-Klassiker für Sie parat.

Francesca Nett Online Produzentin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Weiss immer, was das vielfältige Podcast-Angebot von SRF Neues zu bieten hat und stellt regelmässig die Podcast-Empfehlungen der Woche zusammen.

1. Premiere am Güschä

Eigentlich eine gute Sache. Als Festivalbesucherin nimmt man sich einen Karton und stellt sich als Frau damit ans Pissoir. Doch Gülsha hatte am Gurtenfestival Mühe damit, sich zu entspannen und loszulassen. Der Güschä sei berühmt für das Erlebnis, «Zivadiliring»-Kollegin Yvonne hatte bereits das Vergnügen.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die auch schon einmal am Pissoir Mühe hatten.

Audio So heiraten wir (nicht) 45:33 min Bild: SRF abspielen. Laufzeit 45 Minuten 33 Sekunden.

2. Gegen das eigene Team wetten – wieso?

Radio-Energy-Host Sandro Galfetti gab beim Podcast «Sykora Gisler» seinen Trostpreis-Lifehack zum Besten. Als Fan des FC Lugano wettet er regelmässig gegen die eigene Mannschaft. Ja, richtig gelesen: gegen. Sinn der Sache? Wenn die Lieblingsmannschaft verliert, gehe man immerhin mit einem vollen Portemonnaie nachhause. Oder zumindest ohne Verlust. Ob das den Team-Verlust im Herzen kompensiert?

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die gerne auf Dinge wetten.

Audio #148 Sandro Galfetti 01:15:04 min abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

3. Michelle Obama for President?

Eine Sehnsucht, die viele Amerikanerinnen und Amerikaner hegen. Dass die frühere First Lady jedoch in die Politik möchte, ist eher unwahrscheinlich. In der «News Plus»-Folge geht Moderatorin Reena Thelly der Frage nach, weshalb der Wunsch auf eine Kandidatur von Obama besteht und erfährt, weshalb Kamala Harris eben keine Michelle Obama ist.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle, die den US-Wahlkampf gespannt mitverfolgen.

Audio Michelle Obama for President: Was steckt hinter der Sehnsucht? 15:22 min Bild: Keystone/ abspielen. Laufzeit 15 Minuten 22 Sekunden.

4. Krimi-Klassiker: «Falsche Fährte» von Louis C. Thomas

Gerade nicht in Frankreich am Strand bei lauem Wind und Meerrauschen im Ohr? Dann haben wir hier einen französischen «Krimi» mit viel Retro-Charme: Claire fährt nach Nizza, um ihre Tante zu besuchen. Sie kehrt nie zurück. Ihr Mann Pierre ist spätestens dann besorgt, als ein Erpressungsbrief ins Haus flattert.

Wer sollte diesen Podcast hören? Alle Freundinnen und Freunde von Krimis. Und alle, die französische Namen mögen.