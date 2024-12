Die drei Hosts von «Zivadiliring» diskutieren in der neuen Podcast-Folge darüber, wann und mit wem sie sich einsam fühlten.

Auch in Gesellschaft fühlen wir uns manchmal einsam

Wann und mit wem wir uns einsam fühlen, was Game-Musik erfolgreich macht und ein hungrig machender Krimi: Das sind die Podcast-Tipps der Woche.

Einsam in Zweisamkeit und 3 weitere Podcast-Tipps

Manchmal bricht die Einsamkeit über einen herein, wenn man sie am wenigsten erwartet: in der Zweisamkeit

Gülsha und Yvonne kennen das Gefühl aus Ex-Beziehungen, Maja aus Freundesgruppen. Sie sind damit nicht alleine: 38% der Schweizer Bevölkerung fühlt sich einsam. In dieser «Zivadiliring»-Folge wird etwas weniger gelacht, dafür umso tiefer diskutiert.

«Wir hoffen, dass sich die Kriegsparteien auf das Leben-retten konzentrieren»

Wie geht es einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht, nach einem Jahrhundert-Erdbeben? Die Berichte aus Syrien sind beklemmend: Trinkwasser sei Mangelware, Spitäler seien überlastet, sogar Leichensäcke seien ausgegangen. Diese «News Plus»-Folge ist aktuell und wichtig.

Was steckt hinter der Musik für Videogames?

Wenn ich an Tetris oder Super Mario denke, habe ich direkt einen Ohrwurm im Kopf. Game-Musik ist heute aber viel mehr als das: Sie soll eine Welt erschaffen, Stimmungen vermitteln, nicht vom Spiel ablenken und sich flexibel an das anpassen, was Spieler gerade tun. Für Games zu komponieren ist darum nicht nur interessant, sondern auch lukrativ: Die Game-Industrie nimmt mehr Geld ein als die Film- und Musikindustrie zusammen.

«Zwischen einer Verfolgungsjagd und einer Schiesserei mag ich es gerne herzhaft»

Die markanten Sprüche von Philip Maloney bringen mich jedes Mal zum Schmunzeln. Und dieser Fall macht nebenbei auch hungrig. Es geht um eine ungarische Frau, die vermisst wird. Maloneys Klient hat regelmässig mit ihr gekocht. Das glaubt er zumindest.