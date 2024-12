Wer in einer Beziehung ist, spricht kaum über sein Sexualleben oder seine geheimen Wünsche. Da sind Singles offener, stellen die Hosts von «Zivadiliring» fest. Die drei Frauen Gülsha, Maya und Yvonne jedoch nehmen kein Blatt vor den Mund und reden offen über Sexpartys, Swingerclubs und Sextoys .

Ausserdem: In guten Zeiten das Leben umarmen und es auch in schlechten Zeiten festhalten – wie das geht, erfahren wir in «Sternstunde Philosophie» , «Input» geht der Frage nach, weshalb Vereins-Lotto so populär ist und «Maloney» klärt, warum ein Frauenheld sterben musste.

Karin Rüfli Online-Redaktorin / Content Producerin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Ein toller Podcast ist besser als ein schlechter Krimi oder ein langweiliges Buch. Als Content-Producerin ist es mir eine Freude, für Sie aus dem SRF-Podcast-Universum die Rosinen herauszupicken.

1. Let’s talk about Sex

Das Postfach der «Zivadiliring» -Hosts Gülsha, Maja und Yvonne ist voller Fragen zum Thema Beziehung und Sex. Was tun, wenn der Freund mehr Zeit mit seinem Smartphone verbringt, als mit seiner Liebsten? Und wie hält man in einer langjährigen Beziehung das Feuer am Lodern? Ein aktives Sexleben wächst nicht organisch – Zweisamkeitsdates muss man einplanen, ist Gülsha überzeugt. Sex ist wie Sport und eine Frage der Prioritäten, meint Maya. Erst beim regelmässigen Joggen kommt der Spass und die Lust auf mehr.

Wer soll diesen Podcast hören:

Alle, die wissen möchten, ob Sexpartys, Swingerclubs und Womanizer ein Rezept für ein glückliches Sexleben sind.

2. Ciao, Baby, ciao – wie sagt man tschüss?

Bahnt sich das Ende einer Beziehung an, folgt ein schmerzlicher Prozess. Das hat der Musiker Dabu Bucher erlebt, als er sich nach zwölf Jahren von einer Frau getrennt und neu verliebt hat. Für ihn begann ein wilder Ritt der Gefühle zwischen Trauer und Freude. Aus welchen Gründen auch immer – wer sich zwischen entweder oder entscheiden muss, ist im Dilemma. «Sternstunde Philosophie» beschäftigt sich mit der Frage, wie wir das Leben in Freud und Leid lieben und ertragen können.

Wer soll diesen Podcast hören:

Alle, die gerade untröstlich sind und einen Kick zur Hoffnung brauchen.

3. Warten auf die richtige Zahl im Saal

In Zeiten von Social Media, KI und Online-Gaming gibt es Anlässe, die im wirklichen Leben stattfinden und auch Junge cool finden. Hunderte pilgern derzeit an Lotto-Veranstaltungen in der ganzen Schweiz, um ein Rollschinkli, einen Lebensmittelkorb oder ein Goldvreneli zu gewinnen. Wer nach Stunden leer ausgeht, fühlt sich dennoch gut. Was der Reiz vom Warten auf die richtigen Zahlen ausmacht, zeigt «Input» in einer Reportage aus dem luzernischen Gettnau.

Wer sollte diesen Podcast hören?

Wer Krimis satt hat und Spannung im realen Leben sucht.

4. Der tote Frauenheld

Maloney wird zu einer Beerdigung gerufen. In der Kiste liegt der schöne Thomas, der 20-Jährige wusste ältere Frauen zu bezirzen. Beim Sturz vom Balkon ist er zu Tode gekommen. Die Polizei geht von einem Unfall aus, doch es kommen Zweifel auf. Futter für «Maloney» , der klären soll, ob Beziehungswirren der Grund für das Ableben des schönen Thomas sind. Wurde der Frauenheld umgebracht oder trieb ihn sein exzessives Leben in den Tod?

Wer sollte diesen Podcast hören?

Alle Maloney-Fans und wer wissen möchten, wie es wirklich war.