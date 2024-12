In dieser Woche geht es um codierte Ablehnung, ökonomischen Rat, musikalische Wohlfühl-Apotheken und das Wasserschloss.

«Schicken Sie ein Fax»

Was sich bei uns anhört wie ein Witz über vergangene Zeiten, ist im hochdigitalisierten China üblich. Aber dort bedeutet dieser Satz: Kein Kommentar. Korrespondent Samuel Emch erklärt die Mechanismen, die stets all seine Versuche scheitern lassen, in China ein Interview mit Behörden zu führen.

«Das Sortiment von Franz Carl Weber hat nicht überzeugt»

Ökonomie ist für mich Terra incognita. Drum schätze ich die kompakten und kompetenten Updates der «Wirtschaftswoche». Unternehmensberater Klaus Wellershoff sagt:

Franz Carl Weber wurde verkauft, weil das Unternehmen nicht mehr auf der Höhe der Zeit war.

Von 20 Jahren Personenfreizügigkeit haben die Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt profitiert.

Sommerferien in der Schweiz sind 2023 eine gute Wahl – der tiefen Inflation sei Dank.

«20-30 Bücher pro Woche gelesen»

So war das bei Autorin Jagoda Marinic, bekannt auch für ihren Podcast «Freiheit Deluxe». Bei Minute 34 im SRF-Podcast «Musik für einen Gast» erzählt sie von ihrem Erweckungserlebnis in der Studienzeit, als sie Max Frisch für sich entdeckte. «Da merkte ich, das ist ja noch viel stärker, als in eine Höhle zu tauchen und bei Alice im Wunderland rauszukommen!»

Brückenweg durchs Wasserschloss

Ich erlaube mir hier ausnahmsweise ein wenig Lokalpatriotismus, denn ich wohne dort, wo Aare, Reuss und Limmat zusammenfinden. Durchquert man dieses Gebiet, geht es in zweieinhalb Stunden über acht oder noch mehr Brücken – faszinierende Tierwelt und Stätten mit grosser Historie inklusive. SRF 1 Outdoor-Reporter Marcel Hähni stellt den Brückenweg durch die einzigartige Flusslandschaft vor.

Schweizer Volksmusik als Medizin

Egal, ob melancholischer Tango, bodenständige Polka oder urchige Handorgel – Musik taugt in vielerlei Gestalt als Balsam für die Seele. Deshalb hat «Fiirabigmusig» eine musikalische Wohlfühl-Apotheke einheimischer Klänge zusammengestellt.