Ob man demnächst verreist oder nicht, es macht immer Spass, sich schöne Hotels anzusehen. Diese sieben Hotels sind einzigartig und luxuriös. Man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.

1. Marina Bay Sands – Singapur

«Sieht aus wie das Stonehenge des 21. Jahrhunderts, mit einem Raumschiff obendrauf.» Passender hätte Giles Coren dieses Hotel wohl nicht beschreiben können. 60 Restaurants aus aller Welt bekochen die Gäste. Es gibt Einkaufsläden und Museen, zwei Kinos und eines der grössten Casinos Südostasiens. Das Prunkstück ist und bleibt aber die Dachterrasse, die so lang ist, wie der Eiffelturm hoch ist. Inklusive Garten und weltweit längster Infinity-Pool.

Bilder des Marina Bay Sands' in Singapur

1 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 2 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 3 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 4 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels

2. Ashford Castle – Irland

Das Schloss am Fuss des Sees Lough Corrib wurde vor 800 Jahren gebaut und war ab 1850 im Besitz der nicht ganz unbekannten Guinness-Familie. 1939 wurde die Burg als Luxushotel eröffnet. Es beeindruckt mit seinem geschichtsträchtigen Look. Das Hotel beschäftigt sogar einen Historiker. Ein bisschen ungewöhnlich sind die Wände, denn sie sind mit Stofftapeten verkleidet, welche gestaubsaugt werden müssen.

Bilder des Ashford Castels in Irland

1 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 2 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 3 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 4 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 5 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels

3. Icehotel in Schweden

Bei –5 Grad im Hotel übernachten. Klingt wie ein Albtraum, lockt aber viele Besuchende an. Das «Icehotel» hat Zimmer, die komplett mit Eis «möbliert» sind. Zudem befinden sich schwungvolle Eisskulpturen im ganzen Hotel. Die Cocktailbar bedient ihre Gäste mit Gläsern aus Eis, die vom Hotel selbst hergestellt werden. Im Sommer wird das Hotel mittels Solarenergie gekühlt, damit das Innere nicht wegschmilzt.

Bilder des Icehotels in Schweden

1 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 2 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 3 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 4 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels

4. Fogo Island Inn – Neufundland

In der rauen Schönheit an der Küste Neufundlands befindet sich das «Fogo Island Inn». Die Architektur ist den traditionellen Behausungen der ortsansässigen Fischer nachempfunden. Dabei sind die Stelzen, die das Hotel teilweise tragen, ganz bewusst schief platziert. Die Zimmer haben eine atemberaubende Aussicht. Blickt man gegen das Meer, kann man ab und an sogar Wale beobachten. Das Meiste, was im und für das Hotel genutzt wird, stammt von der Insel. So wird die Kultur und Tradition bewahrt.

Bilder des Fogo Island Inns auf Neufundland

1 / 5 Legende: Das Hotel von aussen. BBC/Amazing Hotels 2 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 3 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 4 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 5 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels

5. Grand Resort Bad Ragaz – Schweiz

Vom Bauerndorf zum Weltkurort: Bad Ragaz hat durch die Entdeckung und Nutzung seiner Thermalquellen eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Am Fusse der Alpen liegt dort das luxuriöse Hotel «Grand Resort Bad Ragaz». Mehrere Restaurants, Wellness-Bereiche und Golfplätze und auch eine Klinik mit medizinischem Personal gehört dazu. Das Hotel stellt für die Gäste 14 verschiedene Kissensorten zur Verfügung. Und da das (Thermal-)Wasser eine grosse Rolle spielt, gibt es gar eine Wasser-Sommelière.

Bilder des Grand Resort Bad Ragaz in der Schweiz

1 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 2 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 3 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 4 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels

6. Giraffe Manor – Kenia

Frühstück mit den Giraffen, das ist hier möglich. Menschen und Giraffen leben nämlich zusammen. Beim gemütlichen Frühstück im Essensaal strecken die Giraffen ihre Köpfe durchs offene Fenster und bekommen einige Leckerbissen ab. Den Tieren stehen 56 Hektaren Land zur Verfügung. Einige Zimmer sind nach Giraffen benannt. Da es nur zehn Zimmer gibt, muss man etwa ein Jahr im Voraus buchen.

Bilder der Giraffe Manor in Kenia

1 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 2 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 3 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels 4 / 4 Legende: BBC/Amazing Hotels

7. Mashpi Lodge – Ecuador

Die «Mashpi Lodge» ist inmitten des ecuadorianischen Regenwalds und gilt als Pionier des Ökotourismus. Hier können Gäste mit einer Seilgondel durch den Dschungel fliegen. Nachhaltig zu sein und gleichzeitig die Gäste inmitten der Natur zu bedienen, ist eine Herausforderung. Eine noch grössere Herausforderung ist jedoch der Kampf gegen den Schimmel im feuchten Dschungel. Denn das Hotel liegt in einem der letzten übrig gebliebenen Hotspots der Biodiversität.

Bilder der Mashpi Lodge in Ecuador

1 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 2 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 3 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 4 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels 5 / 5 Legende: BBC/Amazing Hotels

Die Hotels im Stream

Schliessen 50:40 Video Marina Bay Sands, Singapur Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 40 Sekunden. 50:27 Video Ashford Castle, Irland Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 27 Sekunden. 51:25 Video Icehotel, Schweden Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 25 Sekunden. 51:31 Video Fogo Island Inn, Neufundland Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 31 Sekunden. 51:08 Video Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 8 Sekunden. 49:45 Video Manor, Kenia Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 49 Minuten 45 Sekunden. 51:35 Video Mashpi Lodge, inmitten des ecuadorianischen Regenwalds Aus Amazing Hotels vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 35 Sekunden.