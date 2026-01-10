Brandopfer Philipp Bosshard «Ich habe mich für das Leben entschieden»

«Ich habe mich für das Leben entschieden»

88 Prozent verbrannte Haut und eine Überlebenschance von eins zu zehn. Philipp Bosshard hat überlebt und seinem Schicksal eine Richtung gegeben.

Philipp Bosshard Überlebender eines Brandunfalls Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Philipp Bosshard erlitt vor elf Jahren bei einem Arbeitsunfall schwerste Verbrennungen. 88 Prozent seiner Haut waren verbrannt. Die Überlebenschancen lagen bei eins zu zehn. An den Unfallstag kann sich Bosshard noch genau erinnern. Er wurde damals in einen Schacht hinuntergelassen, um etwas zu schweissen, als sich plötzlich Sauerstoff entzündete. Als sein Arbeitskollege ihn aus dem Schacht zog, hatte Bosshard bereits zwölf Sekunden im Feuer verbracht. Es folgten eine zweimonatige künstliche Narkose und zahlreiche Operationen – allein im ersten Monat waren es 20. Insgesamt verbrachte der heute 39-Jährige ein Jahr auf der Intensivstation für Brandverletze und anschliessend ein weiteres Jahr in einer Reha-Klinik, wo er alles von Grund auf neu lernen musste. In der Sportphysiotherapie fand Bosshard zum Ausdauersport. Anfangs übte er zwei Minuten Laufen, inzwischen ist er professioneller Triathlet. Der Gesundheitsbotschafter lebt im Engadin, wo das Klima aus medizinischer Sicht ideal für ihn ist.

SRF: Was war dein erster Gedanke, als du von der Brandkatastrophe in Crans-Montana erfahren hast?

Philipp Bosshard: Es hat mich und meine Familie mental wieder auf Feld eins zurückgesetzt. Ich weiss, welcher lebensverändernde Weg auf diese Menschen zukommt.

Du warst damals bei einem Arbeitsunfall selbst zwölf Sekunden lang im Feuer.

Das waren Sekunden, die nicht mehr vergangen sind. Erst, als ich meinen Körper sah, habe ich realisiert, was passiert war. Mein rechter Arm war aufgeplatzt und sah aus wie etwas, was zu lange auf dem Grill gelegen hat.

Erinnerst du dich an die Zeit während des achtwöchigen künstlichen Komas?

Sobald ich sediert wurde, bin ich für mich eingeschlafen. Ich wusste nicht, was um mich herum passierte. Mein Körper hat aber trotzdem realisiert, woran er ausgesetzt war. Es fühlte sich an wie in einem sehr tiefen und langen Albtraum, in dem man ständig auf der Flucht ist und gejagt wird.

Welcher Moment war entscheidend bei deiner Genesung?

Als eine Pflegerin mich fragte, ob ich noch Kraft habe. Da wurde mir bewusst, wie viele Menschen seit Monaten alles Mögliche tun, um mein Überleben zu sichern. Von dem Moment an unternahm ich alles, um gemeinsam mit meinem Umfeld das Bestmögliche zu erreichen.

Wie fühlt sich dein Körper jetzt an?

Als würde ich ein Kleid tragen, das mir drei Nummern zu klein ist. Dadurch ist der ganze Bewegungsapparat sehr eingeschränkt.

Hast du dich an die Blicke im Alltag gewöhnt?

So auszusehen wie ich ist, als würde man im Winter in der Badehose an der Bushaltestelle stehen. Sobald ich meine Haustüre schliesse, verlasse ich meine Komfortzone. Man gewöhnt sich daran, aber die ungewollte Aufmerksamkeit beschäftigt mich dennoch jeden Tag.

Inzwischen bist du professioneller Triathlet. Ist der Sport dein Lebensretter?

Er ist mein Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Durch die Physiotherapie habe ich den Ausdauersport für mich entdeckt. Ich habe gemerkt: Nichts ist unmöglich, es ist nur anders möglich. Ich muss zum Beispiel beim Triathlon ständig gekühlt werden, weil ich nicht schwitzen kann.

Hast du schnell einen Sinn in dem gesehen, was dir passiert ist?

Ich dachte, wenn ich nicht die Kraft für diesen Weg gehabt hätte, wäre ich am Unfallort gestorben. Ich habe mich für den Weg «Leben» entschieden. Dann gibt es nur eine Richtung: vorwärts.

Was hast du in den letzten Jahren gelernt?

Dankbarkeit begleitet mich jeden Tag. Dadurch ziehe ich viel Energie. So habe ich Momente des Zweifelns grösstenteils hinter mir gelassen.

Welche Botschaft hast du für die Betroffenen von Crans-Montana?

Dem Sprichwort «Zeit heilt alle Wunden» ist viel Wahres dran. Es wird weitergehen, es wird besser werden und es wird gut kommen. Aber es braucht viel Zeit. Ein Rezept gibt es nicht. Mit meinen Weg möchte ich eine Option zeigen, wie man zurück ins Leben finden kann.

Das Gespräch führte Urs Gredig.