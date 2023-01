«Ich würde u gerne dein Mann werden – und ich hoffe, du meiner»

Mit diesen Worten und auf einem Knie fragt SRF-Moderator Sven Epiney seinen Partner Michael Graber, ob er ihn heiraten will. Und zwar ganz romantisch, nachdem die beiden bei «Darf ich bitten?» ihren grossen Tanz-Auftritt hatten. «Für den Sieg wird es wohl nicht reichen. Aber das spielt auch keine Rolle. Für mich zählt nur, dass wir es zusammen gut haben», sagt Epiney seinem Bald-Verlobten unter Tränen. Ein TV-Moment, bei dem sich auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern das Augenwasser sammelt.

03:16 Video Sven Epiney und der Heiratsantrag Aus Gipfelstürmer vom 21.04.2020. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 16 Sekunden.

Bewegende Abschiede vom Bildschirm

Viele Jahre, teils sogar Jahrzehnte, standen sie vor den TV-Kameras oder Radiomikrofonen. Klar, dass die Abschiede von Moderationsgrössen wie Katja Stauber, Jann Biletter oder Mona Vetsch emotional werden.

03:15 Video Mona Vetsch verlässt Radio SRF 3: «Macht es gut, tragt euch Sorge!» Aus Radio SRF 3 Clips vom 24.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 15 Sekunden.

Schliessen 02:50 Video Katja Stauber moderiert letzte Tagesschau Aus Tagesschau vom 03.04.2020. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 50 Sekunden. 01:02 Video Jann Billeter sagt Tschüss – mit feuchten Augen Aus Archivperlen vom 24.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 01:45 Video Emotionaler Abschied von Sport-Moderator Matthias Hüppi Aus SRF News vom 18.12.2017. abspielen. Laufzeit 1 Minute 45 Sekunden.

Wiedersehen mit einer besonderen Familie

1999 begleitet die «Rundschau» den Familienvater Pjeter Frrokaj. Sein Bruder und die Schwägerin sind im Kosovokrieg umgekommen. Sie hinterlassen drei Töchter und einen Sohn. Nun will Pjeter Frrokaj die Waisenkinder in die Schweiz holen. Eine emotionale Reise beginnt – schlussendlich wohnt die Patchworkfamilie zu zehnt in einer 4-Zimmerwohnung im Kanton Aargau.

Es ist, als ob ich ein zweites Mal Kinder bekommen hätte.

2018, zum 50-Jahr-Jubiläum der «Rundschau», gibt es ein Wiedersehen mit der Familie und den inzwischen erwachsenen acht Kindern.

04:02 Video Wiedersehen mit der 10-köpfigen Patchworkfamilie Frrokaj Aus Rundschau vom 03.01.2018. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 2 Sekunden.

Liebeserklärung via Rap

Die «SRF Bounce»-Moderatoren Pablo und Livio sind nicht für ihre Emotionalität bekannt. Am «Challenge Day» aber soll Pablo für Livio einen Song schreiben, aufnehmen und ein Musikvideo dazu produzieren, während Livio in dieser Zeit ein viergängiges Menu für Pablo kocht. Als Pablo seinem Kollegen den Song präsentiert, ist dieser sichtlich gerührt. Der Rap ist eine emotionale Hommage an ihre Freundschaft.

03:40 Video Pablo schreibt für Livio einen Song Aus Bounce vom 25.12.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.

Federers Abschied aus der Tenniswelt

Da bleibt kein Auge trocken: Roger Federer beendet seine Profikarriere am Laver Cup – gemeinsam mit seiner Familie, seinen Teamkollegen, Rivalen und Weggefährten. Und nicht nur bei Federer selbst fliessen die Tränen im Dauerfluss.

02:40 Video Mirka, die Kinder und die Eltern: Auch die Familie wird emotional Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

Schliessen 03:57 Video Zur Performance von Ellie Goulding vergiesst auch Nadal Tränen Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 57 Sekunden. 03:25 Video Federer wird gefeiert – kein Auge bleibt trocken Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 25 Sekunden. 07:32 Video «Ich bin glücklich, nicht traurig» (engl.) Aus Sport-Clip vom 24.09.2022. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 32 Sekunden.

Wenn eine Reportage zu Tränen rührt

Amila sucht in ihrer Reportage von «SRF Impact» nach Antworten auf die Frage, wie sich Diversität und Inklusion mit dem Islam vereinen lassen. Dabei besucht sie einen muslimischen Verein und ist bei Gebeten und Koranstunden dabei. Die Atmosphäre im Gebetsraum übermannt sie plötzlich. Danach versucht sie, ihre Emotionalität in Worte zu fassen: «Ich weiss nicht, was das war. Ich musste richtig schluchzen und habe nicht mal verstanden, was gesagt wurde.»

01:42 Video Reporterin Amila ist von der muslimischen Gebetsstunde sichtlich gerührt Aus Impact vom 20.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Der emotionale Helikopterflug ins «Happy Day»-Studio

Ruth vermisst ihren Sohn Martin. Dieser arbeitet als Helikopterpilot im Süden der USA, weit weg seiner Mutter. Die beiden haben sich seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Bei «Happy Day» kommt es unerwartet zum grossen Wiedersehen – inklusive Anflug mit dem Helikopter.