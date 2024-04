Der Sportexperte rät vor und nach dem Training zum Stretching. Besonders wichtig ist Dehnen nach dem Training, wenn man immer die gleiche Bewegung gemacht hat. Eben zum Beispiel beim Jogging. Achtung: Wenn man zu intensiv dehnt, fördert das den Muskelkater.

Wer in erster Linie auf Beweglichkeit setzt, dehnt am besten täglich fünf Minuten und bleibt zehn bis dreissig Sekunden in einer Position. Die ehemalige Spitzenkunstturnerin Ariella Kaeslin erklärt, wie es geht.