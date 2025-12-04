Projekte abschliessen, Geschenke besorgen und dann noch die Grippewelle: Der Dezember fordert uns heraus. Wie soll da besinnliche Weihnachtsstimmung aufkommen? Sieben Empfehlung aus dem SRF-Programm.

1. Kurz ins All abtauchen

Legende: Stella (rechts), ihre Bruder Lukas und der nicht ganz so gewöhnliche Hund Pluto zu Besuch im Weltall... SRF

Mit dem Hörspiel-Adventskalender von SRF Kids gibt es für Jung und Alt jeden Tag in der Geschichte «Galaktische Weihnachten» ein bisschen kosmische Weihnachtsstimmung. Stella ist zehn Jahre alt, und ausgerechnet sie soll das Universum retten. Und das in der Nacht vor Weihnachten! Gemeinsam mit ihrem Bruder Lukas und dem Hund Pluto startet sie in eine verrückte Reise durchs Weltall. Die vergangenen und künftigen Folgen können Sie auf SRF Audio hören.

2. Facts über weihnachtliche Bräuche

Legende: Noch heute zu sehen: ein «Silvesterchlaus» in Schwellbrunn (AR). Keystone / Gian Ehrenzeller

Licht, Lärm, Fratzen und Gesang – die Adventszeit in der Schweiz ist dank verschiedener Bräuche alles andere als still. In der neuen Kurzserie des SRF-Podcasts «Geschichte» geht es in die Welt des Brauchtums und die Redaktion stellt das Küssnachter Klausjagen, die Pelzmartiga, die Nünichlingler und das Silvesterchlausen vor. Warum haben Bräuche für die Gesellschaft einen so hohen Stellenwert? Antworten gibt’s von Kulturwissenschaftler Mischa Gallati. Die drei Folgen sind jeweils ab dem 16., 23. und 30. Dezember 2025 ab 5 Uhr morgens hier auf dem Podcast-Kanal zu hören.

3. Weihnachten XXL

Legende: Viola Tami und Jan Fitze auf weihnachtlicher Mission beim Weihnachtsspecial von «DingDong». SRF

Wer liebt es nicht: in das Zuhause anderer reinzuschauen? Genau darauf basiert das Video-Format «DingDong». In der Adventszeit können Zuschauende in der «Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause!» XMas-Edition unter anderem in ein Haus schauen, in dem mehr als 200 Weihnachtsbäume stehen. Oder ein festlich geschmücktes Bauernhaus bestaunen. Der erste Teil ist ab dem 12. Dezember 2025 ab 21 Uhr auf Play SRF verfügbar. Der zweite Teil ab dem 19. Dezember 2025.

4. Maloney is back!

Der eine oder die andere erleidet vielleicht bereits schon eine Überdosis an Weihnachtsstimmung. Da hilft nur einer: der clevere Privatdetektiv Philip Maloney! In vier neuen Fällen ist der raubeinige Ermittler wieder gefragt. Zu sehen auf Play SRF.

5. Weihnachtszauber für die ganze Familie

Legende: Kann Nikolas das Dorf wieder erheitern? Szene aus «Ein Junge namens Weihnacht». SRF / STUDIOCANAL SAS

Nikolas reist in eine legendäre Welt, um seinem armen, traurigen Dorf Hoffnung und Freude zu bringen. Dort in Wichtelgrund, wo Wünsche wahr werden, beginnt sein Abenteuer. Ein Junge namens Weihnacht («A Boy Called Christmas» im Original, aus dem Jahr 2021) ist eine herzerwärmende Geschichte. Bunte Szenen und ein grossartiger Cast machen diesen Film zu einem Weihnachtszauber. Der Film ist bis Ende Dezember auf Play SRF verfügbar.

6. Ein magisches Hotel

Legende: Ein Leben ohne Erwachsene – ist das wirklich so toll? Szene aus «Hotel Sinistra». SRF / Keplerfilm / Zodiac Pictures

Im Film «Hotel Sinestra» geht es um eine Unterkunft der besonderen Art: Als die elfjährige Ava im Winterurlaub im Hotel Sinestra sich ihre nervigen Eltern wegwünscht, sind am nächsten Morgen alle Erwachsenen verschwunden. Endlich können die Kinder machen was sie wollen. Doch schon bald wünschen sie sich wieder ihre Eltern und sorglose Kindheit zurück. Würde kein Kind glauben, nicht wahr? Der schweizerisch-niederländische Film ist ab 6. Dezember für sieben Tage auf Play SRF verfügbar.

7. Kurzer Zauber

Legende: Ist der Samichlaus noch modern? SRF / Voltafilm

Eine Viertelstunde abtauchen in moderne Weihnachtsstimmung – das geht mit dem Kurzfilm «Niggi Näggi» des Luzerner Filmemachers Luzius Wespe. Wenn der Samichlaus auf die Grossstadt trifft, wird’s laut, lustig und liebevoll. Der 14-minütige Kurzfilm «Niggi Näggi» zeigt mit viel Charme und Augenzwinkern, wie Tradition und Moderne aufeinanderprallen. Spannend und kurzweilig für Gross und Klein. Der Film ist ab dem 6. Dezember für 60 Tage online auf Play SRF verfügbar.