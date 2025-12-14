«Digga» und «POV»: So halten Sie mit der Jugend sprachlich mit

In der Adventszeit kommt oft die ganze Familie zusammen. Jugendliche werfen mit Ausdrücken wie POV, six-seven oder cringe um sich. Erwachsene runzeln unwissend die Stirn. Mundart-Experte André Perler erklärt die populärsten Jugendwörter, damit Sie beim Familienfest nicht «alt» aussehen.

Digga

… wird als freundschaftliche Anrede verwendet: «Digga, was geht?» Damit ist keine «dicke» Person gemeint, sondern ein guter Freund, mit dem man «durch dick und dünn geht». Der Ausdruck stammt aus Deutschland und ist schon seit rund 40 Jahren im Gebrauch.

Cringe

… kommt aus dem Englischen und bedeutet «zusammenzucken». Jugendliche verwenden das Wort, wenn ihnen das Verhalten einer anderen Person so peinlich ist, dass sie sich fremdschämen.

POV

… (englisch buchstabiert ausgesprochen) ist die Abkürzung für «Point of View», also «Perspektive». Jugendliche nutzen POV vor allem auf Social Media: Sie filmen eine bestimmte Situation und schreiben «POV» dazu – im Sinne von: «Stell dir vor, dass …».

Das crazy

… trägt den Titel «Jugendwort des Jahres 2025». Das crazy hat nichts mit verrückt zu tun, sondern eher mit «aha», «ok» oder «etwas zur Kenntnis nehmen».

Das Drama um die Jugendwörter Box aufklappen Box zuklappen Jede Generation nutzt die Sprache, um sich von älteren Generationen abzugrenzen. Das sorgt dann jeweils für Kopfschütteln und Diskussionen in Klassenzimmern und Familientischen. Übrigens: Vor Social Media entstanden Jugendwörter durch Comics oder Fernsehsendungen.

six-seven

… tauchte zum ersten Mal in einem Rap vom US-amerikanischen Rapper Skrilla auf. Danach ging ein Video mit einem jungen Zuschauer an einem Basketballspiel viral, welcher six-seven und eine gewisse Handbewegung dazu in die Kamera posierte. Schlussendlich hat six-seven keine Bedeutung. Es ist einfach ein Meme. Wer six-seven nutzt, zeigt so, dass er diesen Trend kennt.

Bro

… stammt vom englischen Brother (Bruder) und heisst, dass man sich sehr nahe steht. Man braucht es ebenfalls als Anrede oder man kann auch sagen: «Lara ist mein Bro». In der Jugendsprache funktioniert es auch, wenn sich Mädchen untereinander Bro sagen.