«Das crazy» ist das «Jugendwort des Jahres» 2025.

Es handelt sich um eine Allzweckfloskel, wenn man sprachlos ist oder keine Lust auf eine richtige Antwort hat.

Es wurde bei der 77. Frankfurter Buchmesse live verkündet – als Resultat einer Abstimmung des Langenscheidt-Verlags.

Die Liste der zehn nominierten Wörter war zuletzt auf nur noch drei Favoriten reduziert worden. Seit dem Start der Kampagne Ende Mai wurden etwa knapp zwei Millionen Stimmen online bei der anonymen Wahl abgegeben.

Legende: Keystone/ANNETTE RIEDL

Den Angaben zufolge entfielen 35.7 Prozent der Stimmen auf «das crazy». «Goonen» – ein Slangwort für Selbstbefriedigung – lag mit 35.5 Prozent nur hauchdünn dahinter. «Checkst du» landete auf Platz drei. Dieser Begriff wird oft am Ende eines Satzes genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es geht.

Beispiel, wie sich Jugendsprache entwickelt

Aber was ist mit «das crazy» gemeint? Es handelt sich um eine Allzweckfloskel, wenn man sprachlos ist oder keine Lust auf eine richtige Antwort hat. In etwa ist es vergleichbar mit «aha» oder «okay». Beispiel: Auf «Er hat ihr einfach vor dem ganzen Kurs einen Antrag gemacht!» kann mit «das crazy» reagiert werden.

Der Germanist Nils Uwe Bahlo hatte «das crazy» schon vorab grosse Chancen eingeräumt: «Ich gehe davon aus, dass das ein grosses Potenzial hat, zu gewinnen, weil das tatsächlich bei vielen Jugendlichen auch en vogue ist», sagte Bahlo, der an der Universität Münster zum Thema Jugendsprache forscht. Der Begriff sei ein spannendes Beispiel dafür, wie sich Jugendsprache entwickle: Während «crazy» schon lange ein Jugendwort sei, sei dieser elliptische Gebrauch – also «das crazy» ohne Verb – relativ neu.

Legende: Keystone/Marijan Murat

Der Marketingchef von Pons Langenscheidt, Nikolas Hoenig, ergänzte: «Die diesjährige Wahl zeigt erneut den ungebrochenen Einfluss der englischen Sprache und den Trend zum Verkürzen.» Somit repräsentiere «das crazy» den Zeitgeist – und genau das sei das Ziel der Wahl.

«Gammelfleischparty», «Aura», «Goofy»

Seit 2008 veröffentlicht der Langenscheidt-Verlag das «Jugendwort des Jahres» – damals siegte «Gammelfleischparty» (Ü-30-Party). Der Sieger des vergangenen Jahres war das Wort «Aura», das eine besondere Ausstrahlung und das Charisma einer Person bezeichnet. 2023 hatte «goofy» das Rennen gemacht. Es beschreibt eine tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise. Erst seit 2020 dürfen nur Jugendliche im Alter zwischen 11 und 20 Jahren das Jugendwort des Jahres wählen.

Aber wie prägt Jugendsprache die Gesellschaft – und sind es tatsächlich nur die Jüngeren, die so sprechen? Auch Erwachsene nutzen teils Jugendsprache, «aber das wirkt dann oft anbiedernd», sagte Germanist Bahlo. Klar sei aber auch, dass die Jugendsprache die Sprache der Gesellschaft mittelfristig beeinflusse. «Unsere heutige Umgangssprache ist geronnene Jugendsprache der letzten Dekaden», betonte der Forscher. Das sehe man an Worten wie toll oder krass, die einst pure Jugendsprache gewesen seien.